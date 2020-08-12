Жамбыл. Дулатский казактив теперь взялся мутузить курдов. Страна елбасиной дружбы

22:58 12.08.2020

Ассоциация курдов Жамбылской области обратилась к казахстанцам

Мы всегда делали и делаем все, чтобы у нас был мир и благополучие, трудились и будем трудиться.



Представители общественного объединения "Ассоциация курдов "БАРБАНГ" Жамбылской области вышли с обращением к казахстанцам, сообщает zakon.kz.



Ниже опубликован текст обращения.



Дорогие земляки, уважаемые казахстанцы!



События последних дней в с.Каскабулак Жамбылской области не остались без внимания общества. Бытовая ссора между двумя людьми, состоящими на особом учете в медицинских учреждениях, привела к недоразумению и стала причиной мелкой хулиганской выходки отдельных молодых людей.



Однако, по этим хулиганским действиям быстро разобрались, сейчас идет разбирательство, молодые люди и их родители принесли свои извинения.



А раздуваемые некоторыми людьми публикации в социальных сетях, в которых излагается полностью неправдивая информация, имеют под собой другую цель - противопоставить и рассорить людей, которые живут бок о бок много лет, вместе трудятся и дружат семьями.



Мы со всей ответственностью заявляем, что указываемые в публикациях сведения о притеснениях, предвзятом отношении казахов к курдам, ограблениях, якобы людях, бежавших от каких-то мнимых погромов, являются абсолютной ложью и провокацией. Никто в селе не пострадал, имущество людей в целости, жители никуда не убегали и не выезжали и спокойно живут и работают. Принимаем это как преступную спекуляцию на случившееся событие и требуем прекратить этот обман.

Мы всегда делали и делаем все, чтобы у нас был мир и благополучие, трудились и будем трудиться для процветания Казахстана, который является Родиной для нас.



Сегодня представители нашего курдского этноса – это педагоги, врачи, поэты, композиторы, писатели, строители, предприниматели, спортсмены. Среди известных, уважаемых людей нашей области немало курдов, которые трудятся во благо общества и родной страны.



Как гласит древняя мудрость: "Если уйдет согласие, не будет изобилия, если не будет единства – не будет достатка". Будем ценить заветы предков и вместе строить процветающую общую Родину – наш родной дом Казахстан!