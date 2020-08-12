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Для чего Узбекистан закупил 6,4 тыс тонн куриных шкурок?
00:01 13.08.2020

Узбекистан увеличил в январе-июне 2020 года импорт мяса и субпродуктов домашней птицы в физическом объеме на 63,6 процента до 12,6 тыс тонн, в стоимостном исчислении – на 53,5 процента до $9 млн, сообщили NUZ.Uz в Госкомстате страны.

Наибольший объем в первом полугодии текущего года пришелся на закупки куриных шкурок (код ТН ВЭД 0207149900), которые выросли относительно первого полугодия прошлого года в натуральном выражении на 30,6 процента до 6,4 тыс тонн, денежном – на 14,1 процента до $4 млн.

Таким образом, средневзвешенная цена импортируемых куриных шкурок снизился с $700,7 за одну тонну в январе-июне 2019 года до $611,9 за одну тонну в январе-июне 2020 года. При этом ее таможенная стоимость в Узбекистане составляет $1150 за одну тонну.

Отметим, что куриная шкура в основном широко используется в мясной промышленности для приготовления колбас, сарделек, сосисок и других изделий в качестве белково-жировых эмульсионных добавок, и значительно в меньших масштабах – для приготовления отдельных блюд в пунктах общепита и домашних условиях.

Крупнейшими поставщиками куриных шкурок в Узбекистан в первом полугодии текущего года стали Турция – 1380,6 тонны (рост на 95,8 процента), Польша – 1246,6 тонны (рост на 77,1 процента) и Беларусь – 1117,8 тонны (снижение на 19,3 процента).

Но если средневзвешенная стоимость куриных шкурок импортируемых из Польши составила в январе-июне 2020 года $424,3 за тонну против $423 в январе-июне 2019 года, то средняя цена турецких куриных шкурок достигала $643,5 за тонну ($677,9), а белорусских - $870,9 за тонну ($966,1).

Далее по объемам поставок в Узбекистан следуют обваленное мясо домашней птицы и замороженные окорочка, которые выросли за отчетный период в натуральном выражении соответственно в 3,5 раза до 3,5 тыс тонн и на 46,1 процента до 1,25 тонны, денежном – в 3 раза до $2 млн и на 64,4 процента до $1,5 млн.

Наибольшие объемы импорта обваленного мяса домашней птицы пришлись на те же Турцию – 1,4 тыс тонн (рост в 25,7 раза), Польшу – 1,3 тыс тонн (рост в 3,7 раза) и Беларусь – 406,7 тонны (рост на 67,8 процента), замороженных окорочков: Беларусь – 514,7 тонны (рост в 2,5 раза), Россию – 213,7 тонны (снижение на 35 процентов) и США – 191,6 тонны (рост в 3,2 раза).

Источник - nuz.uz
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