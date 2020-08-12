В Гималаях опять заговорили китайские гаубицы. Пекин и Дели готовятся к долгому противостоянию в высокогорной местности

00:04 13.08.2020

Владимир Скосырев

12.08.20



Части Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели учебные стрельбы в горах, где им противостоят индийские войска. Огонь вели гаубицы современного образца, в маневрах участвовали противотанковые установки. По мнению экспертов, и Пекин, и Дели готовятся к затяжному противостоянию у линии фактического контроля, заменяющего границу. В то же время они не хотят нагнетать напряжение. Но если КНР скрывает от населения сведения о потерях, то в Индии политики требуют от правительства действовать жестко, не уступать ни пяди родной земли.



НОАК опубликовала видео с учений Тибетского военного округа, где впервые показано, что на местности высотой более 4,5 тыс. км над уровнем моря задействованы современные гаубицы 122-миллиметрового калибра и противотанковые установки HJ-10.



South China Morning Post напоминает, что этим маневрам предшествовало столкновение без применения огнестрельного оружия индийских и китайских солдат 15 июня. Тогда погибло 20 индийцев и неизвестное число китайцев. С тех пор состоялось по крайней мере 11 встреч между старшими дипломатами и офицерами двух стран. Но никаких признаков того, что на переговорах достигнут прорыв, нет.



В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин отметил: "После того как произошла драка в долине Галван, китайцы запретили у себя о ней толком писать. Постарались спустить все на тормозах. Но последствия все равно серьезные. Так как в Индии демократия, правительству пришлось идти навстречу общественному мнению. Были разорваны контракты с китайскими фирмами, их стали выгонять из тендеров. Переговоры застыли. Китайцы пытаются понять, как из этой ситуации выйти. Индийцы на высшем уровне тоже, по-видимому, не хотят полностью разрушать отношения. Но народ там, прочитавший сообщения о том, как индийских раненых добивали дубинами с гвоздями, требует крови".



У китайцев в войсках Тибетского автономного района, ответственного за Гималаи, стояли смонтированные на грузовиках гаубицы, которые сейчас заменяются орудиями нового поколения. Внедряются и новые противотанковые ракетные комплексы HJ-10 ("Красная стрела-10"). Они монтируются на гусеничном шасси и могут поражать цели на дальность свыше 10 км. "Это стоит рассматривать как плановое перевооружение войск провинциального военного округа в составе западного стратегического командования НОАК. Раньше такие системы оружия внедрялись в сухопутных войсках в других районах, а теперь дошли и до Тибетского округа", – заключил Кашин.



Однако в Индии группа видных военных отставников оценивает положение совершенно иначе. Она доказывает, что правительство премьер-министра Нарендры Моди проявляет чрезмерную осторожность, ограничивая возможности армии восстановить статус-кво и вернуть под индийский контроль стратегически важные участки земли. По словам бывшего офицера Правина Шони, издателя военного журнала Force, у Китая на руках все козыри. "Они без проблем могут оставаться там, где находятся сейчас. Ведь они получают поддержку с баз, расположенных в Тибетском автономном районе", – полагает он.



Единственный выход для Дели – установить более тесные связи с США и Россией. Укрепление отношений с США, однако, не очень поможет. Ведь стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе состоит в том, чтобы сдержать Китай на морях. Ради этого активируется ось США – Индия, Австралия, Япония. Но Индия сталкивается с агрессией на земле. А у американских военных нет плана сухопутной войны с Китаем. Поэтому Шони, как и Брама Челлани, профессор Центра политических исследований в Дели, считает, что единственная страна, которая может помочь Индии, это Россия.



Россия, говорит Шони, "видит себя как держава, устанавливающая баланс сил в Евразии. Она хочет, чтобы Индия и Китай говорили друг с другом. Мы должны немедленно активировать российско-индийско-китайский трехсторонний форум".



А если апелляция к трехстороннему форуму не даст плодов? Профессор Челлани призывает в этом случае взять пример с США, которые прибегли к дипломатическим мерам, закрыв консульство КНР в Хьюстоне. То есть Дели нужно закрыть китайское консульство в Колкате и затем рассмотреть вопрос сокращения штата других китайских миссий в Индии.