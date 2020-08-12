"Москва вчистую проиграла Беларусь". Минские уроки для Кремля, - О.Бондаренко

00:21 13.08.2020

Истерия вокруг прошедших в воскресенье, 9 августа, президентских выборов в Беларуси сойдет на нет уже на этой неделе. Требуемый градус протеста создать у белорусской оппозиции не получилось изначально. А поддерживать его - еще более сложная задача - тем более. Несмотря на регулярные крики с обеих противоборствующих сторон о "Майдане", никаким Майданом в Минске и не пахло: вышедшие на площади пускай даже два десятка тысяч людей, при всем уважении к их позиции, уж никак не могут претендовать на статус Майдана, для которого требуются сотни тысяч. В пяти областных центрах Беларуси все еще на порядок скромнее. В общем, протесты после президентских выборов в Минске 2006 года были покруче, а московские "белоленточные" протесты - так просто недосягаемый уровень для нынешних противников Лукашенко.



Минские уроки для России



Печально, но факт: эти выборы показали, что Москва Беларусь проиграла вчистую. Когда Россия становится антипримером у обоих противоборствующих лагерей - это что-то да значит. С одной стороны, красно-белая прозападная оппозиция, выступающая под националистическими флагами времен Белорусского народного фронта, требует: не хотим, чтобы было как в России! С другой стороны, неизвестный полковник белорусской милиции, вступивший в диалог со своими оппозиционно настроенными согражданами в Могилеве, кричит им в ответ: съездите в соседние российские области, посмотрите, в каком там запустении и бедности все находится, и сравните это с тем, какой у нас порядок и достаток! И, что самое печальное, он прав. Это называется полный провал.



Пока российские элиты пытались уговорить/переломить через колено белорусские, с близким братским народом никто и не думал работать. Как результат - и элиты белорусские не переломили (вспоминается известная украинская поговорка "сало трещин не имеет"), и народ в значительной степени потеряли. "Жесткий переговорщик" Михаил Бабич не совпал по темпераменту с белорусскими коллегами, и Москва вынуждена была менять посла. Александр Лукашенко остается аксакалом-долгожителем постсоветского пространства, с которым приходится считаться Европе. А в этом году, аккурат накануне выборов, впервые с 2002 года в Минск вернулся американский посол.



Но главная проблема, конечно, в другом - это неспособность нынешней властной гарнитуры РФ проводить привлекательную внешнюю политику, способную заинтересовать, а не отпугнуть, прежде всего близкие нам страны и народы. Отсутствие той самой "мягкой силы" России, о которой так много уже говорилось, особенно заметно на ближних подступах: Украина-2013, Армения-2018, Казахстан-2019, Беларусь-2020…



Крупнейший мировой ретранслятор российской политики - телеканал Russia Today - работает на англо-американском, арабском, испанском и французском направлениях. Даже немецкая редакция выходит только в интернет-версии. Что уж говорить о версиях на русском (для СНГ) или сербском (для экс-Югославии) языках! Их нет и не предвидится. А ведь именно в этих странах гораздо важнее поддерживать привлекательность России, чем в далеких США или Латинской Америке. В результате там образуется вакуум российской информации и влияния, который оставляет место для интерпретаций. А ведь население и элиты вышеуказанных стран очень чутко реагируют на любую "российскую" информацию о своих делах, что закономерно. Там, где публичная фиксация серьезных отношений с Москвой может автоматически дать несколько процентов плюсом к рейтингу той или иной политической силы, за этой фиксацией тщательно будут следить. Потому что эта сфера является особенно деликатной для местных властей. Это касается в равной степени всех стран остаточного российского влияния - от Сербии и Беларуси до Армении и Киргизии.



Ну а если вдруг станет известно о каких-то несогласованных российских "наемниках" на собственной территории, то уж это точно без внимания не останется. И белорусский "прием" еще покажется довольно "теплым". А вы как хотели?



Увы, именно об остаточном гуманитарном влиянии нашей страны актуально говорить в 2020 году. Все дело в том, что представители российской власти пытаются работать по бизнес-схемам на бывшем имперском пространстве. А это не просто контрпродуктивно, но самоубийственно для Москвы. Это имел в виду Лукашенко в своем последнем предвыборном обращении, когда сказал: "Россия превратила союзнические отношения в партнерские", что встретило бурную критику в российских СМИ. А ведь по сути-то он прав: ну какое партнерство (равновесное, взаимовыгодное и пр.) может быть между Москвой и Минском при космической разнице ресурсной базы, методов ее использования, населения, территории и всего остального? Тем более что Беларусь сумела сохранить в полном порядке и успешно развить оставшиеся с советских времен крупнейшие госпредприятия. И отдавать их российскому дико-капиталистическому частно-государственному партнерству нет ни малейшего резона.



В то же время главный арестованный оппонент действующего президента Виктор Бабарико, многолетний руководитель Белгазпромбанка, на гуманитарной ниве известен тем, что профинансировал печать 15 тысяч экземпляров антироссийской писательницы Светланы Алексиевич. Что абсолютно в логике российских либералов во власти, экранизировавших в этом году на Первом канале антисоветский пасквиль "Зулейха открывает глаза". Какую привлекательную модель они собираются нести нашим "партнерам"-союзникам? Антисоветскость есть у каждого своя, с избытком, но за пределами России она моментально становится синонимом русофобии.



Для наличия союзников нужно иметь понятную и привлекательную модель развития, которую хотелось бы копировать. Ее на данный момент нет, увы. А партнерами могут быть только равновеликие страны и экономики, союзниками же - и маленькая Южная Осетия, и Приднестровье, и боснийская Республика Сербская. Когда же место имперских архитекторов занимают "эффективные менеджеры" с сугубо прикладными сиюминутными задачами, они гробят все - и прежние исторические отношения, и свои тактические задачки.



"Лукашенко властью с Путиным не поделится"



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Россия не хочет платить за своих союзников и при этом страшно удивляется, что эти самые союзники начинают искать себе интересные гешефты на стороне. "Как же так? Нас предали!" - кричат патентованные российские либералы во власти, когда понимают, что заработать на союзниках не получилось. А некоторые эксперты еще изумляются декларациям многовекторности прежних братских республик. Чему тут удивляться: если Москва не хочет платить за своих союзников - значит, за них будут платить наши враги. Закономерно и логично. Эта модель в равной степени касается всех вышеназванных стран остаточного российского влияния - от Сербии до Армении.



Нынешний пример с Минском может быть уже завтра актуален в Белграде, Астане и других столицах. Думаю, что сербский и казахский лидеры внимательно изучают белорусский "кейс" и реакцию Москвы на него. Еще в "нулевые" у многих на постсоветском (и не только) пространстве оставались иллюзии по поводу наличия хитрого плана, тайной имперской стратегии, глубинных пружин российского возвращения на мировую авансцену. Но иллюзии рано или поздно развеиваются. Особенно если за ними пустота.



Олег Бондаренко