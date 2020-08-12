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Китайские власти мелко ссыкнули и освободили главаря гонконгских бузотеров - медиа-олигарха Лая
00:28 13.08.2020

В Гонконге освобожден под залог оппозиционный издатель Джимми Лай
Медиамагнат Джимми Лай, один из организаторов протестного движения в Гонконге против влияния Пекина.
Медиамагнат Джимми Лай, один из организаторов протестного движения в Гонконге против влияния Пекина.

Один из организаторов протестного движения в Гонконге против влияния Пекина, медиамагнат Джимми Лай, арестованный по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности, был освобожден под залог. Об этом сегодня сообщила гонконгская газета South China Morning Post. На тех же условиях был освобожден и ряд других активистов.

На выходе из полицейского участка Лая встречали десятки сторонников демократического движения Гонконга.

Джимми Лай и еще семь человек, в том числе двое сыновей бизнесмена и два топ-менеджера, возглавляемой им корпорации, были арестованы 10 августа по подозрению в нарушении недавно принятого в Китае закона о безопасности. За его нарушение может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного.

Медиамагната подозревают в "сговоре с иностранным государством, произнесении крамольных речей и мошенническом заговоре".

Закон о национальной безопасности Гонконга был принят китайским парламентом 30 июня. Он дает право властям Китая пресекать действия, которые будут восприняты ими как угроза национальной безопасности, в частности, предотвращать протесты и привлекать к ответственности их лидеров. Кроме того, закон распространяет на автономию полномочия спецслужб континентального Китая.
Критики закона отмечают, что фактически он прекращает действие свобод, которые Китай обязался поддерживать на протяжении не менее 50 лет – при передаче ему суверенитета над Гонконгом британцами в конце прошлого века.

Источник - rus.ozodi.org
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