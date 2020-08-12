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Жжоный понт. В Казстолицах КазВласти инициируют строительство 2 супер-крематориев. За 3 лярда тенге
00:41 13.08.2020

Крематорий в столице за 1,5 млрд тенге – безумная трата денег?
Опубликовано: 12 Августа 2020 Автор: Алан ИСАЕВ | Нур-Султан
Крематорий в столице за 1,5 млрд тенге – безумная трата денег?
pixabay.com
Столичные власти представили на публичное обсуждение проект строительства крематория за 1,5 млрд тенге. В соцсетях такое расходование бюджетных средств вызвало дискуссию.

В проекте нужда в "патологоанатомическом бюро с утилизатором биологических отходов" обосновывается сокращением площади столичных кладбищ. Но разве это первоочередная проблема при наличии бескрайних просторов? А самое главное – применим ли термин "биоотходы" к бренным останкам граждан?

Активист Ассамблеи народа Казахстана Аскер Пириев возмутился необходимостью строительства подобного объекта на своей странице: "Казахстан занимает девятую территорию в мире с населением всего 19 млн, – написал он. – "Уменьшить площадь кладбищ", вы нормальные? Теперь решили добраться до мертвых? А нельзя ли на эти деньги построить 228 домов по 80 квадратных метров живым людям?".

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Публичное обсуждение необходимости строительства крематория продлится до 19 августа. Однако уже сейчас горожане недоумевают: к чему такие траты в непростые кризисные времена? Немало людей заметили, что сжигание трупов совсем не соответствует ритуальным практикам основных конфессий, существующих в нашей стране. Конечно, теоретически можно предположить, что крематорий может понадобиться для сжигания почивших бездомных. Но положа руку на сердце, не лучше ли построить на эти деньги социальный центр для реабилитации людей, оказавшихся на улице?

Не исключено, что отсутствием крематория столичные власти могли озаботиться на фоне коронавирусной инфекции. Впрочем, судя по тому, что умерших от КВИ сейчас хоронят на обычных кладбищах, особую эпидемиологическую опасность они не представляют. В отличие от живых, которые отказываются носить маски. Это же подтверждает и ВОЗ – от покойника заразиться нельзя.

Тем временем в Алматы уже объявлен тендер на строительство аналогичного объекта.

Источник - express-k.kz
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