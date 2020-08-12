Ирак – это страна, где проблем больше, чем решений, - А.Веселов

00:49 13.08.2020 АНТОН ВЕСЕЛОВ | 12.08.2020



Багдад нуждается в срочной экономической и финансовой помощи, иначе правительство не удержится



Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кязыми сделал очередной шаг на пути к стабилизации внутриполитической обстановки, объявив о том, что очередные парламентские выборы должны пройти 6 июня 2021 года. Это упреждающий шаг – предыдущие выборы высшего законодательного органа состоялись 2 мая 2018 года, но на формирование правительства ушло более года.



Высшая независимая избирательная комиссия Ирака в ответ немедленно выдвинула свои условия:



– парламент должен принять законы о выборах и федеральной судебной системе;



– правительство должно подготовить бюджет проведения выборов и удовлетворить требования, ранее запрошенные комиссией у соответствующих министерств;



– ООН, а также другие международные организации должны предоставить помощь в проведении выборов и обеспечить необходимый контроль для обеспечения свободного, прозрачного и справедливого избирательного процесса.



Количество желающих предъявлять властям требования и выдвигать условия не сокращается. И в большинстве случаев массовые протесты населения имеют основание – люди доведены до предела отсутствием элементарных услуг. Никакие увещевания не помогут, когда температура воздуха в тени превышает 50 град. по Цельсию, а электроэнергия подается всего на несколько часов в сутки с перерывами, плюс проблемы с водоснабжением.



20 июля произошли ожесточенные столкновения между силами безопасности и демонстрантами в южной провинции Зи Кар. На следующий день беспорядки охватили Багдад, священный для шиитов эн-Неджеф, ряд крупных городов на юге страны. За неделю жесткого противостояния были убиты по меньшей мере шесть демонстрантов, свыше 30 получили ранения. Это первые жертвы акций протеста после вступления в должность Мустафы аль-Кязыми.



Глава кабинета отдал приказ не использовать боевые патроны против манифестантов, пообещал продолжить укрепление государственных институтов и борьбу с коррупцией, но массовые протесты вскоре могут возобновиться с новой силой, поскольку ожидается существенное сокращение доходов от продажи нефти. Министр нефти Ихсан Абдель Джаббар признал, что Ирак не выполнял обязательства по сокращению добычи, принятые в мае решением ОПЕК+. При этом министр отметил: "Терпение ОПЕК не продлится долго. В этом и следующем месяце нас заставят их соблюдать на 100%". С учетом того, что Ирак должен сократить добычу почти на миллион баррелей в сутки, это очень серьезно отразится на бюджете.



Никуда не исчезли и другие проблемы, разъедающие страну. В СМИ появились новые данные о коррупции в высшем эшелоне власти. Утверждается, что бывший министр нефти К. Луэйби был уличен в получении взятки в размере шести миллионов долл., однако делу не был дан ход. Бывший ректор одного из университетов официально был обвинен в хищениях на сумму почти миллион долларов, но это не помешало ему занять пост министра высшего образования…



Вскоре после выездного заседания Кабинета министров в Басре обстановка там вновь обострилась. В районе Харта вспыхнул вооруженный межплеменной конфликт с применением автоматов и пулеметов, на несколько часов была перекрыта автомобильная дорога, ведущая на месторождения Курна и Румейла. В район прибыли армейские подразделения во главе с командующим Оперативным командованием "Басра" генерал-лейтенантом К. аль-Малики. В ходе специальной операции были задержаны 25 участников перестрелки, изъято незарегистрированное оружие и боеприпасы. Вместе с военными в операции принимали участие сотрудники МВД, которые выявили и задержали несколько лиц, находившихся в розыске за совершение преступлений, включая торговлю оружием и наркотиками.



Полиция не справляется с разгулом преступности, и генерал Касем аль-Малики заявил, что армия будет принимать непосредственное участие в наведении порядка, поддержании законности и недопущения межплеменных конфликтов. Это не первое подобное заявление военного командования, но оружия на руках населения меньше не становится, местные племена испокон века привыкли решать так споры и конфликты. Это относится и к сторонникам автономии Юга – местные жители убеждены, что доходы от нефти и газа должны принадлежать им.



Командующий Оперативным командованием "Басра" генерал-лейтенант Касем Джасем аль-Малики



Командующий Оперативным командованием "Басра" генерал-лейтенант Касем Джасем аль-Малики



Проиранские радикальные группировки продолжают вести беспокоящий огонь по объектам, где дислоцированы силы возглавляемой США международной коалиции. 24 июля четыре неуправляемых реактивных снаряда были выпущены по военной базе "Бесмайя" на юге Багдада. В ночь на 28 июля очередному ракетному обстрелу подверглась база "Таджи"; по данным СМИ, были жертвы, хотя официального подтверждения не поступало. Вечером 4 августа средства ПВО посольства США в Багдаде сбили на подлете реактивный снаряд, позже иракские военные обнаружили пусковую установку и семь подготовленных к пуску ракет.



Активность запрещенной в РФ террористической организации ИГ* несколько снизилась, однако это связывают с жаркой погодой. В последнюю неделю июля боевики ИГ дважды атаковали силы иракской армии в районе г. Ханакин (провинции Дияла), двое военнослужащих убиты, 8 получили ранения. 10 августа самодельное взрывное устройство (СВУ) было активировано на дороге возле озера Хамрин в той же провинции Дияла во время проезда колонны "народного ополчения"; двое бойцов получили ранения, несколько военных машин повреждены.



28 июня в результате террористической атаки в провинции Анбар погиб командир 29-й бригады 7-й пехотной дивизии бригадный генерал Ахмед ал-Лами, он стал вторым генералом, убитым за неделю. Для справки: с 2010 года убиты более 50 генералов различных видов и родов войск, МВД и спецслужб, то есть примерно каждый пятый. Среди погибших – три генерал-лейтенанта и 12 генерал-майоров, остальные имели звание бригадный генерал. Наиболее распространенными способами нападения являются придорожные управляемые фугасы, ложные блокпосты, снайперский огонь и атаки террористов-смертников в армейской форме на трофейных бронированных HMMWV, снаряженных 200-300 кг взрывчатки.



Такое количество убитых военачальников превышает потери среди генералитета за все годы ирано-иракской войны (1980–1988) – самой ожесточенной и кровопролитной в мире со времен окончания Второй мировой, в которой с иракской стороны участвовали более миллиона человек.



Большой общественный резонанс вызвало известие о смерти последнего министра обороны периода правления Саддама Хусейна. Генерал-полковник Султан Хашим Ахмед умер 19 июля в тюрьме города ан-Насирия (административный центр провинции Зи Кар) в возрасте 78 лет. За годы службы он прошел все ступени военной карьеры. В начале войны с Ираном командовал бронетанковой бригадой, которая одна из первых получила на вооружение советские танки Т-72. Под его руководством танкисты доказали высокую боевую эффективность этой техники и ее неоспоримое преимущество над английскими танками "Чифтен", которые бросила против них иранская сторона. В 1988 году Султан Хашим командовал дивизией, которая была на острие удара по освобождению полуострова Фао – иранцы создали там эшелонированную оборону, которую объявили неприступной. С возвращением под контроль Ирака этого полуострова была не только устранена угроза захвата противником Басры и южных нефтяных полей, но Иран отказался от планов захвата Кувейта. В 1991 году генерал Султан Хашим возглавлял иракскую делегацию на переговорах с Соединенными Штатами в Умм-Касре. Он доказал генерал-лейтенанту Норману Шварцкопфу, что вступление ВС США на территорию Ирака обернется для них неприемлемыми потерями. В итоге Вашингтон развязал агрессию лишь в 2003 году – после 13 лет санкций, в результате которых иракская армия в значительной степени утратила боеспособность.



С 2003 года Султан Хашим находился в тюрьме, в 2007-м его приговорили к смертной казни, но привести приговор в исполнение не решились. Суннитские фракции в парламенте трижды пытались добиться его освобождения, однако не смогли преодолеть сопротивление проиранского большинства. Похороны прошли в г. Мосуле, проводить генерала в последний путь собрались десятки тысяч людей. Тему активно комментировали на форумах в Интернете, и обсуждение в очередной раз показало, насколько глубоко расколото иракское общество.



Во второй половине июля премьер-министр Мустафа аль-Кязыми совершил свою первую зарубежную поездку. Маршрут включал Саудовскую Аравию и Иран, но из-за болезни саудовского монарха иракская делегация 21 июля вылетела сразу в Тегеран. Главу правительства в поездке сопровождали министры иностранных дел, нефти, обороны, электричества, финансов и здравоохранения, что говорит о тематике переговоров. М. аль-Кязыми был принят верховным лидером Ирана Али Хаменеи, президентом Ирана Хасаном Роухани, состоялись также его встречи со спикером иранского парламента и председателем совета национальной безопасности.



Были заключены соглашения о развитии сотрудничества в сфере торговли, энергоснабжения, охраны границ и другие (всего 14 документов), однако наибольшее внимание привлекло решение совместно подать на США в суд за убийство генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского "народного ополчения" Абу Махди аль-Мухандиса.



Примечательно, что еще 6 июля специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар заявила, что операция США, в результате которой погиб генерал Касем Сулеймани и еще девять человек, является нарушением международного права. По ее словам, "США не предоставили достаточных доказательств продолжающегося или неизбежного нападения на их интересы, чтобы оправдать удар 3 января по автоколонне в международном аэропорту Багдада. Американское нападение нарушило Устав ООН". В докладе также сказано, что удар беспилотника ВВС США 3 января стал первым известным инцидентом, когда отдельное государство "использовало свое право на самооборону в качестве оправдания для нападения на иностранного государственного деятеля на территории третьей страны".



Высший судебный совет Ирака не уточнил, в какую международную судебную инстанцию будет направлен этот документ. По мнению юристов-международников, иск не имеет судебной перспективы, несмотря на общественный резонанс, а доклад А. Калламар не отражает позицию ООН.



Следующий зарубежный визит премьер-министр Ирака намерен совершить в США – на 20 августа запланированы его переговоры в Вашингтоне. Пресс-служба Белого дома подтвердила, что президент Трамп примет Мустафу аль-Кязыми. По мнению аналитиков, речь пойдет не о судебном иске и даже не о выводе ВС США: Багдад нуждается в срочной экономической и финансовой помощи, иначе правительство не удержится. Источник - fondsk.ru

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