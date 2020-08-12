Эрдоган не остановится на убийстве иракских военных, - И.Субботин

08:08 13.08.2020 Багдад отменил визит министра обороны Турции из-за атаки на конвой

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

12.08.2020



Ирак принял решение приостановить министерские контакты с Турцией в связи с убийством своих военнослужащих. В Багдаде сообщили 12 августа об отказе принять турецкого министра национальной обороны Хулуси Акара, который должен был прибыть с визитом. Удар турецкого беспилотника днем ранее был непреднамеренным, однако он еще раз привлек внимание к проблеме несанкционированных трансграничных операций Турции. Лига арабских государств (ЛАГ) уже заявила, что поддержит любые ответные шаги Багдада.



"Мы объявляем об отмене запланированного визита министра обороны Турции", – сообщили в МИД Ирака 12 августа. Помимо этого, дипломатическое ведомство вызвало турецкого посла Фатиха Йылдыза для передачи ноты протеста.



Правительство в Багдаде назвало турецкие действия "актом нарушения суверенитета и неприкосновенности страны". Скандал вызвало то, что турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) случайно атаковал колонну иракских пограничников к северо-востоку от города Эрбиль. В результате нападения было убито несколько иракских военнослужащих, сообщается о раненых из числа гражданских. Сам рейд был нацелен на боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), которые базируются на севере Ирака.



Те же оценки действиям Вооруженных сил (ВС) Турции дала канцелярия президента Ирака. "Осуждаем это нападение Турции, считая повторяющиеся подобные действия с ее стороны серьезным и откровенным нарушением суверенитета, а также всех международных законов и конвенций, – говорится в коммюнике. – Призываем Турцию немедленно прекратить атаки и сесть за стол диалога для решения пограничных проблем". В то же время первый вице-спикер парламента Ирака Хасан аль-Кааби призвал членов Совета безопасности ООН "срочно вмешаться, чтобы остановить турецкие нарушения". С призывом "вывести свой конфликт за пределы Курдистана и Ирака" к Анкаре и РПК обратились власти автономного курдского региона.



В ЛАГ уже заявили о готовности поддержать любые действия властей в Багдаде против президента Реджепа Тайипа Эрдогана. "Это является грубым нарушением не только суверенитета Ирака, но и принципов и хартий международного права, а также принципа добрососедства, – говорится в заявлении регионального сообщества. – Лига поддерживает любые действия иракского правительства на международной арене с целью остановить неоднократные военные нападения Турции на иракской территории и сохранить его суверенитет, безопасность и стабильность".



Активные трансграничные действия Турция проводит на севере соседней страны третий месяц. Так, 15 июня командование ВС республики объявило о начале в небе над Иракским Курдистаном авиаоперации "Коготь орла" – против РПК. На следующий день глава турецкой дипмиссии был вызван в МИД Ирака, где ему выразили протест в связи с военной интервенцией на территорию суверенного государства. Что наиболее интересно, с 17 июня турецкое командование сообщило и о переброске своих коммандос на территорию Иракского Курдистана. Наземная фаза операции Анкары против РПК получила название "Коготь тигра". Зона, в которой действуют турецкие ВС, достаточно далека от официальной иракско-турецкой границы.



Турецкая кампания получила помощь иранской стороны, которая также опасается курдского сепаратизма. Иранскую артиллерию заподозрили в синхронном с турками обстреле территорий Иракского Курдистана. На это обращали внимание и международные игроки. Так, Тегеран вместе с Анкарой навлек на себя критику Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). "Мы подтверждаем твердую позицию ОАЭ, которая отвергает любые вмешательства в дела арабских государств, и их стремление уважать суверенитет братского Ирака, соблюдать принципы добрососедства и воздерживаться от всего, что угрожает стабильности, безопасности и миру в регионе", – говорилось в заявлении Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Эмиратов.



Само турецкое командование объясняет кампанию правом на самооборону, которое вытекает из международных норм. Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявлял о решимости его страны вести борьбу с РПК до полного разгрома и призвал руководство Ирака к выполнению своих обязательств в рамках международного права и Конституции страны. "Турция ожидает, что Ирак не позволит террористической организации РПК использовать его территорию", – подчеркнул Аксой, потому что, по его словам, группировка представляет угрозу для безопасности и суверенитета не только Турции, но и Ирака. Дипломат намекал также на то, что Анкара "предпримет необходимые шаги, если Багдад не оправдает ожидания в контексте борьбы с терроризмом".



В разговоре с "НГ" уполномоченный представитель Национального конгресса Курдистана в России Фархат Патиев заявил, что на поведение Турции нужно смотреть шире. "Предпринимаемые Анкарой действия в краткосрочной перспективе действительно можно рассматривать как попытку расширить свое влияние на территориях так называемых несостоявшихся государств, к которым, по мнению Анкары, относятся Ливия, Сирия, Ирак и Ливан, – пояснил Патиев, напомнив, что у России и Ирана иная точка зрения по этому поводу. – В среднесрочной перспективе бывшие османские владения по мере возможности должны будут перейти под непосредственное управление Турции".



Собеседник "НГ" добавил: "Полуразрушенные и слабые государства региона не могут что-либо противопоставить Турции, а та, в свою очередь, пользуясь вялой позицией Запада, не желающего больше принимать участие в ближневосточных войнах в прежнем формате, продолжает вести агрессивную политику в отношении соседей". Источник - ng.ru

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