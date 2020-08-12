На нового санврача Алматинской области Сыдыманова сразу завели дисциплинарное дело

08:11 13.08.2020 Агентство по делам госслужбы возбудило дисциплинарное дело в отношении главного государственного санитарного врача Алматинской области Ергали Сыдыманова, на грубость которого пожаловались жители региона, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В агентстве заявили о нарушениях Этического кодекса государственных служащих со стороны Ергали Сыдыманова.



"Департаменту Агентства по делам государственной службы по Алматинской области поручено возбудить дисциплинарное дело в отношении государственного служащего с последующим рассмотрением дела на Совете по этике. Результаты рассмотрения дисциплинарного дела будут доведены до общественности", - сообщил официальный представитель агентства Ерхан Таткен.



Напомним, в свой первый рабочий день Ергали Сыдыманов встретился с жителями Талдыкоргана, которые сочли его поведение неуважительным. Речь чиновника сняли на видео и выложили в социальных сетях.



"Я тебя обслуживать не буду. Я понимаю, что надо кормить детей, туда-сюда, кредиты есть, андай-мындай. Я что, первый год замужем, что ли? Все, давайте, голову мне не морочьте. Ты что снимаешь, из-за таких потом все начинается", - говорит на видео Ергали Сыдыманов. Источник - Tengrinews.kz

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