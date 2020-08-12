"Партия коммунистов" Киргизии объявила байкот Парламентским выборам

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08:14 13.08.2020
12 августа 2020, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Выборы-2020. Партия коммунистов Кыргызстана баллотироваться в парламент не будет
Партия коммунистов Кыргызстана баллотироваться в парламент не будет. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
По ее данным, политорганизация отозвала своих уполномоченных представителей и уведомила Центризбирком о том, что от участия в кампании отказывается.
Таким образом, осталось 43 политобъединения, намеревающихся побороться за мандаты.
Предвыборная агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования. До 24 августа все документы, включая справку из банка о внесении избирательного залога в размере 5 миллионов сомов, должны быть представлены в Центризбирком.
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.