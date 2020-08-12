"Партия коммунистов" Киргизии объявила байкот Парламентским выборам

08:14 13.08.2020

12 августа 2020, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Выборы-2020. Партия коммунистов Кыргызстана баллотироваться в парламент не будет



Партия коммунистов Кыргызстана баллотироваться в парламент не будет. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.



По ее данным, политорганизация отозвала своих уполномоченных представителей и уведомила Центризбирком о том, что от участия в кампании отказывается.



Таким образом, осталось 43 политобъединения, намеревающихся побороться за мандаты.



Предвыборная агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования. До 24 августа все документы, включая справку из банка о внесении избирательного залога в размере 5 миллионов сомов, должны быть представлены в Центризбирком.



Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.