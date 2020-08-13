США. Дегенеративный леволиберальный глобализм в женском обличии, - Алексей Иванов

08:21 13.08.2020 Кандидат на пост президента США от Демократической партии 77-летний Джозеф "Спящий Джо" Байден назвал имя своего партнера в предвыборной гонке. Претендентом на должность стала 55-летняя Камала Харрис, сенатор от Калифорнии. В случае победы Байдена, стремительно впадающего в маразм, дочь иммигрантов и бездетная афро-индо-лесбиянка имеет все шансы занять место американского президента.



Подбор кандидатов в вице-президенты шел в демпартии долго и мучительно. СМИ упоминали Хиллари Клинтон, нахраписто сватали Байдену экс-первую леди Мишель Обама. Консультации велись с сенатором от штата Массачусетс Элизабет "Покахонтас" Уоррен, помощницей Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс, экс-претендентом на пост губернатора штата Джорджия Стейси Абрамс, сенатором от штата Невада Кэтрин Кортес-Масто, губернатором Нью-Мексико Мишель Лухан-Гришэм, сенатором от штата Миннесота Эми Клобушар и др. Но в результате Рокфеллеры и пособник фашистов Дьердь Шварц (12 августа, кстати, миллиардер Джордж Сорос празднует 90-летие) выбрали г-жу Харрис. Ну что ж, отличный выбор. С их точки зрения.



"Для меня большая честь сообщить, что я выбрал Камалу Харрис, бесстрашного борца за "маленького человека" и одного из наиболее достойных людей на государственной должности, в качестве своего товарища на выборах", - написал в Twitter Байден. "Джо Байден может объединить американский народ, потому что он всю жизнь боролся за нас. И, как президент, он построит Америку, соответствующую нашим идеалам. Для меня большая честь присоединиться к нему в качестве кандидата от нашей партии на пост вице-президента и сделать все возможное, чтобы сделать его нашим главнокомандующим. Трамп считает, что эта страна принадлежит ему. Но Джо Байден знает, что это принадлежит нам. Мы ведем битву за душу этого народа. Вместе мы можем победить", - твитнула Харрис.



"Выбрав Харрис в качестве следующего вице-президента Америки, он [Байден] подчеркнул свое собственное суждение и характер. И теперь у Джо есть идеальный партнер, который поможет ему справиться с самыми насущными проблемами, стоящими перед Америкой прямо сейчас и в предстоящие годы", - заявил бывший президент США Барак Обама. Действующий президент Дональд Трамп: "Она лжет. Она говорила неправду. Это человек, который рассказал множество оказавшихся лживыми историй. Она очень плохо выступила на праймериз [Демократической партии]. Я был немного удивлен, когда узнал, что выбрана Харрис. С ней связано множество проблем, которые она должна объяснить. Она говорила нечто ужасное во время дебатов, ужасное о Сонном Джо. Я думал, он не выберет ее. Она самая подлая, самая ужасная, самая грубая из всех американских сенаторов. Она, вероятно, была более омерзительной, чем Покахонтас по отношению к Джо Байдену. Она вела себя крайне неуважительно по отношению к Джо Байдену, и трудно выбрать кого-то, кто был бы еще более непочтительным... С Харрис в качестве "политической жизненной силы" Джо Байден передает контроль над нашей страной радикальной мафии".



Байден и Харрис

Камала Деви Харрис родилась 20 октября 1964 года в калифорнийском городе Окленд, в семье ямайца Дональда Дж. Харриса (потомка сахарного плантатора, жестокого рабовладельца Гамильтона Брауна) и уроженки Индии тамильской национальности Шамалы Гопалан. Окончила частный (исторически черный) в Вашингтоне по двойной специализации в области политологии и экономики, вступила в парамасонскую структуру, затем получила степеь доктора права в юридическом Хастингс-коллеже Калифорнийского университета, сдала экзамен на адвоката и 14.06.1990 вступила в Коллегию адвокатов штата Калифорния. Работала помощником прокурора калифорнийского округа Аламида, окружным прокурором Сан-Франциско, генеральным прокурором Калифорнии, фигурировала в ряде скандалов (к примеру, наотрез отказалась требовать смертной казни для Дэвида Хилла, обвиняемого в убийстве полицейского). Создала специальное подразделение по борьбе с преступлениями на почве ненависти, сосредоточив внимание на инцидентах на защите ЛГБТ-подростков. При этом требовала уголовного наказания для родителей детей, прогуливающих школьные уроки. С начала восьмидесятых обязательно шествует на гей-парадах в Калифорнии. Оказывала интимные услуги бывшему мэру Сан-Франциско, чернокожему либералу Вилли Брауну - на что не пойдешь ради карьеры, вопреки собственной ориентации! Уже в 2013-м вошла в список ста наиболее влиятельных людей в мире по версии журнала Time. В 2016 году представительница афроамериканской и южноазиатской общин избрана в американский сенат от Демократической партии - первый в истории "цветной" сенатор от Калифорнии. Приобрела известность резкой критикой Дональда Трампа, феминистскими эскападами, борьбой за легализацию наркотиков (хотя посадила тысячи людей за хранение марихуаны), права гомосеков и запрет свободной продажи оружия, заявлениями о необходимости реформирования законодательства о нелегальной иммиграции, антикитайскими и антивенесуэльскими репликами, отчаянным сопротивлением фэнтезийному "российскому вмешательству", участием в демократических президентских праймериз (с января 2019-го по октябрь 2020-го; рейтинг - 2 %). Лауреат премии Национальной ассоциации чернокожых прокуроров и экологической премии ECOS. Прихожанка "черной" баптистской церкви и индуистского храма, одновременно. Как ни с странно, замужем - ее формальным супругом является богатый адвокат еврейского происхождения Дуглас Эмхофф.



Камала с муженьком на гей-параде



"Республиканцы и штаб Трампа радостно потирают руки: они будут напоминать избирателям обо всех скелетах в шкафу Харрис. Про нее уже шутят: она посадила почти столько же чернокожих в тюрьмы, что и Байден (заведовавший принятием уголовного кодекса в 1994). Трамп же обращает внимание на то, как Харрис поливала грязью Байдена на дебатах, называя того расистом - когда ей было это выгодно. Потом, правда, быстро поняв, что президентом ей стать не получится, она мгновенно превратилась в главного льстеца Байдена. Впрочем, нужно понимать, что в условиях прогрессирующей деменции у Байдена именно Харрис станет настоящим президентом США, если их пара победит на выборах. Она как бы "Harris apparent" (по аналогии с "heir apparent"), которая планирует четыре года управлять страной за спиной Байдена, а в 2024 году пойти в президенты уже в новом амплуа серого кардинала", - отмечает News Front.



Камала Харрис обещает уделить приоритетное внимание поддержке Киева и давно, искренне ненавидит Россию. "Как в Украине, так и в Грузии Россия использовала военную силу для захвата территорий и подрыва демократически избранных правительств. Незаконная оккупация Россией Крыма является грубым нарушением международных норм, которыми руководствуется мир со времен Второй мировой войны, равно как и поддержка Россией боевых действий на востоке Украины и ее кибератаки. Тысячи людей погибли из-за российской агрессии, в том числе 298 мирных жителей погибли, когда российская ракета сбила рейс 17 Malaysia Airlines в 2014 году. И, в отличие от нынешнего президента США, я буду последовательно выступать против Путина в защиту демократических ценностей, прав человека и верховенства международного права", - говорит она.



Харрис многократно признавалась в любви к Израилю, собирала средства для Еврейского национального фонда. "Будучи сенатором Соединенных Штатов, я сделаю все, что в моих силах, чтобы обеспечить широкую и двухпартийную поддержку безопасности Израиля и права на самооборону", - сказала Харрис. Исполнительный директор Еврейского демократического совета Америки Хэйли Сойфер: "Она всю жизнь поддерживает Израиль".



Что касается Сирии, Харрис выступает за использование любых методов для свержения "безжалостного диктатора Асада, преступника, военные преступления которого международное сообщество не может игнорировать".



Ядерным электоратом Харрис считаются черные, феминистки, заднеприводные и леволиберальная интеллигенция. "Она соответствует повестке американской мечты", - объявил штатовский политэксперт Джоэл Гольдштейн.



13 авг. 2020 Источник - завтра

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