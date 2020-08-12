Выборы в Донбассе могут стать катастрофой для Киева, - Т.Ивженко

08:35 13.08.2020 В случае отмены голосования украинская оппозиция потребует отставки правительства и президента



Татьяна Ивженко

Cобственный корреспондент "НГ" в Украине

12.08.20



Украинский ЦИК готов пересмотреть свое решение о невозможности провести выборы местных органов власти в некоторых населенных пунктах у линии разграничения. В начале недели на подконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей состоялись акции с требованием назначить выборы. Лидером протеста выступила партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ).



На прошлой неделе ЦИК назначил на 25 октября выборы местной власти на всей территории Украины, кроме отдельных населенных пунктов на востоке страны. Основанием для исключения послужили выводы Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций (ВГА) о ситуации с безопасностью. В ЦИКе сообщили, что 7 августа с.г. две ВГА предоставили перечень сел, поселков, городов, в которых невозможно обеспечить безопасность граждан в ходе выборов. Этот вывод был сделан на основе докладов ряда государственных органов, которые занимаются вопросами безопасности в регионе.



В ЦИКе фактически утвердили предложенный перечень, в который вошли 10 объединенных территориальных громад (общин) в Донецкой области и 8 – в Луганской области. Это означало, что в голосовании не смогли бы принять участие около полумиллиона жителей восточных областей, утверждает партия ОПЗЖ.



Председатель Центризбиркома Олег Диденко, по сообщению украинских СМИ, пояснил: "ЦИК не имеет ни законодательных полномочий, ни практических возможностей проверить реальное состояние дел на этих территориях. Мы обязаны обеспечивать реализацию и защиту избирательных прав граждан. Но для этого должны быть соответствующие условия. Вопросы безопасности прежде всего… Мы не имеем никаких оснований ставить под сомнение выводы, которые предоставили областные военно-гражданские администрации".



В прошлый понедельник в некоторых населенных пунктах на востоке начались акции протеста. Собравшиеся требовали назначить выборы местных органов власти и уволить руководство военно-гражданских администраций, которое сочло проведение выборов невозможным. Грозились начать бессрочные акции в Киеве у здания ЦИКа. Один из организаторов протеста, член политсовета Мариупольской городской организации ОПЗЖ Максим Ткач заявил, что в прошлом году в прифронтовых населенных пунктах проводились два тура президентских выборов и голосование на внеочередных парламентских выборах. И никто не отменял их, ссылаясь на проблемы с безопасностью. "Тогда новой власти были нужны голоса местных жителей, их поддержка. Теперь, спустя год, людей нагло обманули, отобрали право голоса. Власть боится проводить местные выборы в Донбассе, так как знает, что получит катастрофически низкий результат. И поэтому они отменяют выборы", – считает Ткач.



Такого же мнения придерживается и руководство партии. Лидеры ОПЗЖ собрались подать в суд иск, чтобы доказать, что ЦИК не имел права не назначать местные выборы, поскольку в законодательстве вообще нет упоминания такой причины, как невозможность обеспечить безопасность. Председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил: "Оправданием для незаконной отмены выборов становится отсутствие безопасности. Однако власть не в состоянии обеспечить безопасность не только в Донецкой и Луганской областях, но и в Харькове, где расправляются с инакомыслящими, и на Волыни, где захватывают заложников, и в Полтавской области, где происходят взрывы гранат, и в Киеве, где минируют бизнес-центры и офисы политических партий. Решение ЦИКа открывает дорогу к отмене местных выборов в любой области, районе, городе или селе. Отсутствие безопасности для граждан ‒ это позор для власти, несмываемое клеймо на ней и причина, по которой Зеленский и его окружение должны уйти в отставку, а вовсе не предлог для того, чтобы вытирать ноги о Конституцию Украины и цинично игнорировать права граждан".



В Киеве стремятся погасить назревающий скандал. Пресс-служба Центризбиркома сообщила, что местные выборы в населенных пунктах у линии разграничения еще могут быть назначены – в том случае, если Донецкая и Луганская военно-гражданские администрации предоставят в ЦИК новые выводы о ситуации.



Согласно законодательству, выборы в Украине не проводятся в случае объявления военного или чрезвычайного положения. Решение принимает Верховная рада. Но основания должны быть чрезвычайно вескими. Например, карантин из-за эпидемии коронавируса, по словам членов ЦИКа, сам по себе не является причиной для отмены голосования, но может стать причиной, если на этом основании будет объявлен режим чрезвычайной ситуации.



В Украине говорят о том, что распространение коронавируса набирает обороты. В последнюю неделю ежедневно регистрировалось более тысячи новых случаев заражения, в отдельные дни показатель повышался до полутора тысяч. Если в конце мая, когда правительство начало ослаблять карантинные меры, число занятых больничных мест составляло 15% (от общего числа коек, выделенных для инфицированных COVID-19), то сейчас достигло 24%. Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в среду сообщил, что ситуация отличается в разных регионах: "Больше всего больницы загружены во Львовской области (более 53%), Киеве (48%), Ивано-Франковской, Черновицкой, Ривненской областях (на уровне 46%). В этих регионах 50% всех больных".



Ситуация пока остается под контролем. Но в Комитете избирателей Украины заявляют, что эпидемия в любом случае требует предусмотреть особые условия голосования. Глава организации Алексей Кошель в ходе недавней пресс-конференции отметил: "У нас есть все основания полагать, что украинская власть не готова к проведению выборов в условиях коронавируса… В Украине около 33 400 участков, на которых будут работать сотни людей: члены комиссий, наблюдатели, представители правоохранительных органов". Каждого из этих людей необходимо обеспечить надежными средствами защиты. А кроме того – предусмотреть меры предосторожности для избирателей, ведь на участки могут прийти и больные, и люди, находящиеся на обсервации: "…у нас нет оснований лишать избирательного права граждан только потому, что они заболели".



Киев Источник - ng.ru

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