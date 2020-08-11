Хотеть нужно правильного. Ситуация в Белоруссии требует ответа на ряд вопросов, - М.Хазин

08:46 13.08.2020

понимают ли те, кто голосовал за Тихановскую, что они в реальности голосуют за разрушение экономики Белоруссии?

Михаил Хазин



11 авг. 2020



Ситуация в Белоруссии требует ответа на ряд вопросов. И я сейчас постараюсь их сформулировать, пока без ответов. Поскольку этих ответов не знаю.



Итак, вопрос. Чего хотели те люди, которые голосовали за госпожу Тихановскую? Нет, речь идет не о том, что они хотели "свободы", поскольку не очень понятно, что это такое. Вот, например, люди на Майдане тоже хотели "свободы", но получили в результате падение уровня жизни. Более того, им это объясняли, но они не хотели верить. Почему?



А потому, что им объясняли, что если они переориентируются на Евросоюз ("Украина – це Европа"), то, во-первых, получат больше, а, во-вторых, получат избавление от коррупции. Они решили проверить – и в результате лишились тех доходов, которые получали от продаж в Россию и не получили от ЕС ничего. А, если не считать роста коррупции. И получается, в результате что они реально голосовали за снижение уровня жизни и разрушение экономики собственной страны. Ну и за право коррупционной элиты безнаказанно убивать своих граждан, которые с ними могут быть несогласны.



Сейчас, если разговаривать с гражданами Украины один на один, они могут с такой позицией и согласиться, как бы это ни было обидно. Публично – нет, поскольку это нужно признаваться в собственной тупости и глупости, а это всегда трудно. Но суть от этого не меняется, главной цель их выступления на "майдане" было снижение их же собственного уровня жизни, за это они голосовали. Ну и, гешефт для либеральных кукловодов – разрушение отношений России и Украины.



Так вот, вернемся к вопросу, заданному в начале статьи, только немножко к другой редакции. Понимают ли те, кто голосовал за Тихановскую, что они в реальности голосуют за падение уровня жизни себя и своих детей, за разрушение экономики Белоруссии, рост коррупции и за (в среднесрочной перспективе) необходимость для белорусов кланяться проходящим полякам? Потому что никаких конструктивных альтернатив этим целям высказано не было. А эти цели уже нам продемонстрированы на примере Украины.



Почему же люди этого не понимают? А потому, что им, по их мнению, нанесена обида. Поскольку "их мнение" не было принято во внимание. Отметим, что если бы они понимали какое реально мнение не было принято во внимание (снижение уровня жизни, разрушение национальной экономики и т.д., и т.п.), то только сказали бы "спасибо" властям Белоруссии. Но они находятся в состоянии истерики. И, соответственно, возникают два новых вопроса. Почему они находятся в состоянии истерики и как их оттуда вывести.



Собственно, со вторым вопросом все понятно, рецепты хорошо известны. Истерящим женщинам и детям дают пару пощечин, мужчину можно приложить и сильнее, но эффект обычно целителен. Собственно, именно этим и занимается сейчас Лукашенко, только использует водометы и свето-шумовые гранаты. Поскольку истерик много, а эффект нужно обеспечить быстрый и качественный. И как только они разойдутся по домам и начнут думать, где они будут работать и как кормить семьи – очень многие проблемы будут сняты.



Вот первый вопрос … Я уже говорил о том, что в результате голосования народа на "майдане" на Украине сильно выросла коррупция. Так вот, тем людям, которым обещано, что именно они будут бенефициарами этих выросших коррупционных потоков, и выгодно приводить людей в состоянии истерики. Ну и еще тем полякам, которым нравится, когда им кланяются "расово ущербные" граждане (то есть белорусы), а также тем западным лидерам, которые хотят ослабления "русского мира" понимаемого в самом широком смысле. Особенно с учетом их проблем последних лет.



Отметим, что таких людей на территории Белоруссии меньше, чем их было на территории Украины, да и Лукашенко не Янукович. Но они есть и поэтому массовые выступления не закончились, да и забастовки еще будут. Поскольку профсоюзным лидерам обещана приватизация… Как и некоторым чиновникам, в Минске, и в других городах. В общем, тут технологии понятны. И все эти люди начинают активную работу по доказательству народу, что его обманули и обидели.



Разумеется, если народ начинает задаваться тем вопросом, который я задал в начале статьи, он быстро понимает, что его не обманули, а спасли. От той участи, которая сейчас демонстрируется на Украине. Но тут главное, не дать ему подумать. Потому что если подумать, то сразу становится понятно, что цель любых выборов – это сохранить у власти действующую элиту. Во все времена и в любой стране. И вопрос только один: выборы в Белоруссии направлены на стабильность национальной элиты или элиты Евросоюза и Польши. Я вот не понимаю, зачем белорусам поддерживать современную националистическую польскую элиту. Может, мне кто в Белоруссии объяснит?



К слову, можно привести в пример США. Там у власти были либеральные глобалистские элиты. Но в результате их недосмотра к власти пришел представитель элиты национальной, изоляционист Трамп. Первый срок его агрессивно ограничивали, но если он выиграет во второй раз… То может либеральные элиты и потеснить. И они, руками, в том числе, контролируемой ими Демократической партии США, разрушают механизм легитимизации выборов, для того, чтобы Трамп не смог реализовать свои планы. Фактически, в США готовится свой "майдан" – просто потому, что выборы были созданы как инструмент сохранения элиты, а не легального отстранения ее от власти. Никто такого не допустит, только КПСС решилась на такое пойти в 1991 году.



Я не буду разбирать события в Белоруссии. Слишком много фальсификаций и обмана в том, что сегодня называется "информационными потоками". Но вот содержание процессов в Белоруссии я описал достаточно подробно. Еще раз, задайтесь только одним вопросом: за что реально голосовали те, кто хотел, чтобы выборы выиграла Тихановская, за что борются те, кто по ночам выходит на улицы белорусских городов.



И еще. Если вам реально не нравится Лукашенко – сформулируйте альтернативный политический проект. Но только именно проект, то есть набор тезисов, которые объясняют и источники развития, и рынки, и систему подготовки кадров, и набор союзников. Как только вы это сделаете – получите замечательную картинку, в которой Евразийский Союз с Россией есть, а вот Евросоюза с Польшей – нет. Поскольку Белоруссия для ЕС – это ресурс, а не союзник. C’est la vie.