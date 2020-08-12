 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казнацинформхолдинг "Зерде" возглавил Арман Абдрасилов
09:06 13.08.2020

Назначен новый председатель нацхолдинга "Зерде"
Прежний председатель подал заявление об освобождении от должности.

Арман Абдрасилов назначен на должность председателя правления "Национальный инфокоммуникационный Холдинг "Зерде", передает zakon.kz.

На сайте премьер-министра сообщается, что Арман Абдрасилов родился в 1980 году в Акмолинской области. В 2001 году окончил механико-математический факультет Казахского национального университета им. аль-Фараби. Трудовую деятельность начал в 2001 году инженером в Научно-исследовательском институте математики и механики КазНУ. С мая 2002 по июнь 2012 года работал инженером Национального научно-технического центра. В 2013-2020 годы - директор группы компаний ОЮЛ "Центр анализа и расследований кибер атак".

Ранее занимавший пост председателя "Зерде" Алексей Анисимов освобожден от должности в связи с поданным заявлением.

"Зерде" - это крупнейшая казахстанская госкомпания, созданная для развития современных инфокоммуникационных технологий. Холдинг образован в июле 2008 года.

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Источник - zakon.kz
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