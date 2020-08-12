К бойкоту КырВыборов присоединилась партия "Демократ". Осталось всего 42 участника

09:45 13.08.2020

Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Выборы-2020. Еще одна партия отказалась баллотироваться в парламент



Политическая партия "Демократ" решила отказаться от участия в выборах. Информацию 24.kg подтвердил уполномоченный представитель по выборам Марат Сейдылдаев.



Называть причину выхода партии из списка желающих побороться за мандаты Марат Сейдылдаев не стал. Документы в Центризбирком об отказе участвовать в гонке партия направила накануне вечером.



Ранее Партия коммунистов Кыргызстана отозвала своих уполномоченных представителей.



Таким образом, осталось 42 политобъединения, намеревающихся принять участие в выборах-2020.



Предвыборная агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования. До 24 августа все документы, включая справку из банка о внесении избирательного залога в размере 5 миллионов сомов, должны быть представлены в Центризбирком.



Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.