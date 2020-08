Слоган Силиконовой мафии, - В.Катасонов

09:51 13.08.2020 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 13.08.2020



Google занимается шпионажем по требованию ФБР, АНБ и других американских ведомств



Кто не знает крылатой фразы: "Ничего личного, просто бизнес"? Она принадлежит Аль Капоне. Сегодня эта фраза стала слоганом Силиконовой мафии – американских IT-корпораций Apple, Amazon, Facebook, Alphabet (Google), Microsoft, располагаясь в Силиконовой долине, в Калифорнии. И в том, что ведущие американские IT-корпорации сравнивают с организованной преступной группировкой, нет натяжки.



Имеется множество примеров того, как эти корпорации нарушают законы. Иногда такие инциденты доходят до судов или публичных расследований. Последний пример – публичное заслушивание в конгрессе США в конце июля 2020 года руководителей "большой четверки" – Amazon, Apple, Google и Facebook. Слушания проводились в подкомитете по антимонопольной политике палаты представителей США. Причиной разбирательства стали факты вопиющего нарушения IT-корпорациями американского антимонопольного законодательства, что, по мнению конгрессменов, ставит под удар интересы граждан Америки, ослабляет страну экономически и политически.



Об этих слушаниях, проводившихся 29 июля, я расскажу в одной из следующих статей, а сейчас хотел бы обратить внимание на то, что американские IT-корпорации нарушают законы не только США, но и других стран. Суть этих нарушений в том, что, получив доступ к сотням миллионов, миллиардам людей через электронные сервисы, они начинают целенаправленно накапливать, обрабатывать и сохранять получаемую информацию. И используют ее по трем основным направлениям: 1) в целях развития и расширения собственного бизнеса; 2) для продажи информации другим компаниям; 3) для передачи информации правоохранительным органам и спецслужбам.



Первые два направления преследуют цель увеличения прибылей. Третье направление не дает напрямую коммерческого эффекта, но обеспечивает американским IT-корпорациям поддержку со стороны государства (особенно глубинного государства).



Активное сотрудничество IT-корпораций с государством в США началось после 11 сентября 2001 года, когда было принято законодательство по борьбе с терроризмом (Patriot Act). Тогда был введен упрощенный порядок доступа американских государственных ведомств и организаций к персональной конфиденциальной информации из баз данных IT-корпораций. ФБР, ЦРУ, другие спецслужбы получали такой доступ без судебного ордера, на основании письма-требования. Ряд политиков и общественных деятелей Америки пытались оспорить эту новацию, которая нарушала права гражданина, зафиксированные в Конституции США, но для американских властей конституция давно перестала быть законом.



Спустя 10 лет после событий 11 сентября число запросов о конфиденциальной информации на американских и неамериканских граждан из компетентных органов США стало измеряться тысячами каждый месяц. Так, за первое полугодие 2011 года власти направили в адрес компании Google 5.950 запросов о 11 057 пользователях. Компания передала требуемые данные в 93% случаев.



Под флагом "общей борьбы с международным терроризмом" Вашингтон разрешил подавать запросы в адрес американских IT-корпораций и другим государствам, в том числе Российской Федерации. За первую половину 2011 года из России поступило 42 запроса о данных 47 пользователей. Ни один из них не был удовлетворен. А вот данные о запросах за весь 2015 год в адрес Google. Госорганы США сделали 12.523 запроса, касающихся конфиденциальных данных 27.157 аккаунтов, при этом на 79% из них власти получили удовлетворительный ответ. Российские власти отправили лишь 257 запросов, касающихся 433 пользователей, но только на 7% запросов был получен положительный результат. Вот такая улица с односторонним движением.



Во многих случаях отношения между американскими IT-корпорациями и соответствующими органами США не ограничиваются разовой передачей информации. По просьбе (или требованию) американских госорганов IT-корпорация может вести за объектом постоянное наблюдение в течение неограниченно длительного срока. В письме-запросе на разовое получение информации обычно стоит напоминание о том, что блокировать аккаунт объекта не надо, следует продолжать наблюдение. В британской прессе в начале 2015 года появилась информация о том, что руководство WikiLeaks вышло на компанию Google с требованием дать объяснение многолетней передаче информации о личной переписке некоторых сотрудников сайта в ФБР. По имеющимся данным, сведения на трех сотрудников передавались в течение трехлетнего периода. Руководитель WikiLeaks Джулиан Ассанж осенью 2014 года заявил, что Google занимается шпионажем по требованию ФБР, АНБ и других американских ведомств.



До 2013 года Google и другие американские IT-корпорации обязывались держать в строгом секрете факты обращения спецслужб США за информацией о гражданах и факты постоянного наблюдения за ними по просьбе этих служб. Кое-какая открытая информация стала появляться лишь с момента, когда начали происходить незапланированные утечки информации.



В 2016 году стали известны факты о связях корпорации Google с правительством США, руководством Евросоюза и правительствами стран-членов ЕС. Сведения опубликовала организация Campaign for Accountability (CfA). В докладе CfA приводятся поразительные факты, касающиеся лоббистской деятельности Google. За время президентства Барака Обамы с января 2009 года по 31 октября 2015 года лоббисты Google посещали Белый дом более 427 раз. При этом была зафиксирована 21 встреча с президентом Обамой при закрытых дверях и очень ограниченном круге участников.



А вот более свежие данные о лоббизме американских IT-корпораций. Google, Amazon, Facebook и Apple потратили в общей сложности 54,5 миллиона долларов на лоббирование своих интересов в Вашингтоне за последние двенадцать месяцев (с середины 2019 г. по середину 2020 г.), что на 35 процентов больше по сравнению с 2015 годом и почти на 500 процентов больше по сравнению с 2010 годом.



В 2011 году Еврокомиссия обвинила корпорацию в злоупотреблении доминирующим положением на европейском рынке. В частности, доля поисковика Google на рынке онлайн-поиска ЕС приблизился к 90%. Также европейские компании, разрабатывавшие мобильные приложения, почему-то почти исключительно пользовались системой Android, принадлежавшей Google. Чтобы отбить обвинения ЕС, компания встала на путь покупки европейских чиновников, нанимая их на хорошо оплачиваемые должности. В 2011 году компания наняла 18 европейских чиновников – в два с лишним раза больше, чем в 2010 году и в три с лишним раза больше, чем в любой из годов с начала века. Как отмечается в исследовании CfA, особенное внимание в Европе Google уделяла Великобритании. С 2005 года количество завербованных британских чиновников составило как минимум 26 человек. В Соединенном Королевстве корпорация нанимала сотрудников по меньшей мере из 17 ведомств, включая министерство иностранных дел, министерства внутренних дел, образования, транспорта, аппарат премьер-министра, казначейство. Завербованные чиновники помогали компании не только отбивать нападки антимонопольных служб, но и заключать новые контракты на европейском рынке. Как отмечается в докладе CfA, компания Google нанимала на работу членов Европарламента, представителей НАТО, министерства экономики Польши, МИД Литвы, Минюста Испании и др. Пять человек из "завербованных" совершили полный цикл – сначала ушли из правительства в Google, а затем снова вернулись на работу во властные структуры.



Процесс сближения американских компетентных органов и IT-компаний продолжился в 2018 году, когда в США был принят так называемый облачный закон (CLOUD Act). Его полное название Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, "акт, разъясняющий законное использование данных за рубежом". CLOUD Act законодательно позволяет правоохранительным органам США при наличии судебного ордера получать от американских IТ-компаний хранящиеся у них данные граждан США, где бы эти данные ни находились, в том числе за рубежом (на удаленных серверах как важной составной части облачных систем).



Особая большая тема – использование спецслужбами США информационных каналов американских IТ-компаний для воздействия на общественное сознание других стран, провоцирования волнений, влияния на ход политических выборов, дискредитации тех или иных политиков. Так, Роскомнадзор обвинил Facebook и Google в незаконном распространении политических материалов в "день тишины" перед выборами депутатов 9 сентября 2019 года, что можно рассматривать как "вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов".



С 2020 года отношения между американским государством и американским IТ-бизнесом могут войти в новую фазу. Инициатором углубления сотрудничества выступила компания Google. В конце января 2020 года она заявила, что начинает брать деньги со спецслужб и полиции за пользовательские данные. Обнародован прейскурант: предоставление запрашиваемой информации из базы данных – 45 долларов; прослушка телефонных разговоров – 60 долларов, проведение "обыска" (сбор необходимой информации по запросу) – 245 долл.



Американские юристы отмечают, что закон разрешает взимать с правительственных учреждений подобные сборы, но до поры до времени американские IТ-компании этим правом не пользовались. Лет десять назад Силиконовая мафия находилась еще в большой зависимости от спецслужб и правоохранительных органов США. Сейчас картина поменялась: компетентные органы оказались в большой зависимости от Силиконовой мафии. Бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден в книге "Непрерывная запись" (Permanent Record), вышедшей в 2019 году, отмечает, что разведывательные возможности американских IТ-компаний сегодня намного превосходят возможности АНБ. Компания Google обосновывает новые правила игры непрерывно растущим объем запросов со стороны властей. Отсюда и перевод отношений компании с властями на платную основу. Вот тут и вспоминаешь слова Аль Капоне: "Ничего личного, просто бизнес"… Источник - fondsk.ru

