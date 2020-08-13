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Узбекистан упрощает ввоз и вывоз валюты. Если она у вас есть...
11:32 13.08.2020

Ввоз и вывоз валюты упрощается с сентября
C сентября без декларирования можно будет ввозить и вывозить наличную валюту в эквиваленте до 70 млн сумов (около $6800), вывозить с указанием в декларации - до 100 млн сумов (около $9750).

Постановлением Кабинета Министров от 10 августа внесены изменения в Правила ввоза и вывоза наличной иностранной валюты физическими лицами через границу Узбекистана.

С 1 сентября без указания в таможенной декларации можно будет ввозить и вывозить наличную валюту в сумме, равной или не превышающей в эквиваленте 70 млн сумов (6841 доллар по курсу Центрального банка на 11 августа).

С указанием в таможенной декларации разрешается вывозить за пределы Узбекистана наличные валютные средства в пределах суммы, равной или не превышающей в эквиваленте 100 млн сумов (9774 доллара).

Вывоз валюты в сумме, превышающей в эквиваленте 100 млн сумов, допускается:

резидентами - для членов правительственных делегаций, направляемых в служебные командировки;
нерезидентами - на основании пассажирской таможенной декларации, в пределах ввезенной в Узбекистан суммы средств, а также призерами и участниками международных соревнований (конкурсов, олимпиад) в стране с документами, подтверждающими законность получения средств.
Согласно действующим правилам, без декларирования можно ввозить и вывозить до 2000 долларов, вывозить с декларированием - до 5000 долларов.

Источник - gazeta.uz
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