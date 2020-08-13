 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 13.08.2020
13:11  Китай превратил безжизненную пустыню Му-Ус в цветущий оазис, - ЖЖ
12:37  Брату министра труда Казахстана Нурымбетова продлили домашний арест. До конца года
11:32  Узбекистан упрощает ввоз и вывоз валюты. Если она у вас есть...
09:51  Слоган Силиконовой мафии, - В.Катасонов
09:45  К бойкоту КырВыборов присоединилась партия "Демократ". Осталось всего 42 участника
09:06  Казнацинформхолдинг "Зерде" возглавил Арман Абдрасилов
08:57  "Сумасшедшие" Москва и Эр-Рияд спасли от краха нефтянку США, - С.Гомзикова

08:46  Хотеть нужно правильного. Ситуация в Белоруссии требует ответа на ряд вопросов, - М.Хазин
08:35  Выборы в Донбассе могут стать катастрофой для Киева, - Т.Ивженко
08:21  США. Дегенеративный леволиберальный глобализм в женском обличии, - Алексей Иванов
08:14  "Партия коммунистов" Киргизии объявила байкот Парламентским выборам
08:11  На нового санврача Алматинской области Сыдыманова сразу завели дисциплинарное дело
08:08  Эрдоган не остановится на убийстве иракских военных, - И.Субботин
00:49  Ирак – это страна, где проблем больше, чем решений, - А.Веселов
00:41  Жжоный понт. В Казстолицах КазВласти инициируют строительство 2 супер-крематориев. За 3 лярда тенге
00:30  Лукашенко удержался, а не победил. Впереди потрясения
00:28  Китайские власти мелко ссыкнули и освободили главаря гонконгских бузотеров - медиа-олигарха Лая
00:26  Военная судьба Радзивилловской (Кенигсбергской) летописи, - П.Густерин
00:21  "Москва вчистую проиграла Беларусь". Минские уроки для Кремля, - О.Бондаренко
00:04  В Гималаях опять заговорили китайские гаубицы. Пекин и Дели готовятся к долгому противостоянию в высокогорной местности
00:01  Для чего Узбекистан закупил 6,4 тыс тонн куриных шкурок?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Брату министра труда Казахстана Нурымбетова продлили домашний арест. До конца года
12:37 13.08.2020

Под арестом он будет до конца года.

Брату министра труда Казахстана Тимуржану Нурымбетову продлили домашний арест до конца года, передает zakon.kz.

Главное судебное разбирательство по делу Нурымбетова началось в конце июля. Родному брату министра предъявлены обвинения по двум статьям "Получение взятки группой лиц, неоднократно" и "Легализация, отмывание денег или иного имущества, полученных преступным путем".

В июле ему продлили домашний арест до 15 декабря этого года.

Избранную в отношении Нурымбетова Тимуржана Бидайбековича, Романовой Нурзипы Молшылыковны, Утеулиной Аиды Аскаровны меру пресечения в виде домашнего ареста оставить прежней и продлить ее до 15 декабря 2020 года, - говорится в документе, опубликованном в судебном кабинете.
По делу кроме брата министра проходят еще пять человек. Это Нурзипа Романова, Галимжан Сарымсаков, Аида Утеулина, Нурлан Акпаев, Канат Мустафа.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года в отношении родного брата министра труда Биржана Нурымбетова было начато досудебное расследование. О Тимуржане Нурымбетове известно, что он около 15 лет проработал на разных постах в акимате Жамбылской области.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597311420
Новости Казахстана










 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  