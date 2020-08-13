Брату министра труда Казахстана Нурымбетова продлили домашний арест. До конца года

12:37 13.08.2020 Под арестом он будет до конца года.



Брату министра труда Казахстана Тимуржану Нурымбетову продлили домашний арест до конца года, передает zakon.kz.



Главное судебное разбирательство по делу Нурымбетова началось в конце июля. Родному брату министра предъявлены обвинения по двум статьям "Получение взятки группой лиц, неоднократно" и "Легализация, отмывание денег или иного имущества, полученных преступным путем".



В июле ему продлили домашний арест до 15 декабря этого года.



Избранную в отношении Нурымбетова Тимуржана Бидайбековича, Романовой Нурзипы Молшылыковны, Утеулиной Аиды Аскаровны меру пресечения в виде домашнего ареста оставить прежней и продлить ее до 15 декабря 2020 года, - говорится в документе, опубликованном в судебном кабинете.

По делу кроме брата министра проходят еще пять человек. Это Нурзипа Романова, Галимжан Сарымсаков, Аида Утеулина, Нурлан Акпаев, Канат Мустафа.



Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года в отношении родного брата министра труда Биржана Нурымбетова было начато досудебное расследование. О Тимуржане Нурымбетове известно, что он около 15 лет проработал на разных постах в акимате Жамбылской области. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - zakon.kz

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