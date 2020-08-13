Китай превратил безжизненную пустыню Му-Ус в цветущий оазис, - ЖЖ

13:11 13.08.2020

Тысячелетняя пустыня Му-Ус превратилась в оазис: невероятный результат борьбы с опустыниванием

12 августа, "Жэньминь жибао" онлайн -- Му-Ус - одна из четырех основных пустынь Китая, протянувшаяся на территории провинции Шэньси, автономного района Внутренняя Монголия и Нинся-Хуэйского автономного района. А сегодня, гуляя во внутренней части Му-Ус, видишь повсюду зелень. За 70 лет борьбы с опустыниванием город Юйлинь провинции Шэньси непрерывно сокращает площадь пустыни Му-Ус с ежегодной скоростью реверсии опустынивания в 1,62%. Как китайцы смогли превратить 1200-летнюю пустыню Му-Ус в зеленый оазис?



Женская бригада по борьбе с опустыниванием



64-летняя Си Юнцуй была свидетелем и участником борьбы с опустыниванием в Юйлине.



В мае 1974 года 54 18-летних девушек основали женскую бригаду по борьбе с опустыниванием, Си Юнцуй была одной из них. Девушки, используя всего лишь железную лопату и свои руки, начали борьбу с опустыниванием. От 4425 му песчаных земель в начале борьбы с опустыниванием до нынешних 14425 му лесного покрова, труд Си Юнцуй и ее коллег изменили облик родного города.



Сегодня работа по преображению пустыни Му-Ус дала предварительные результаты: 8,6 млн му зыбучих песков в пустыне полностью или частично укреплены, что позволило повернуть вспять региональное опустынивание; годовой объем песчаных бурь сократился с более 100 дней до менее 10 дней; площадь доступных к использованию пастбищ достигла 18,33 млн му, а площадь леса китайского финика (зизифуса) достигла 1,7 млн му, на этой основе была создана региональная система защитного леса.



Эти цифры открывают 70-летнюю историю борьбы с опустыниванием в Юйлине.



Научная борьба с опустыниванием



В 2004 году Чжан Инлун учредил Ассоциацию экологической защиты и строительства уезда Шэньму, чтобы призвать и мобилизовать более широкий круг общественных сил для участия в деятельности по борьбе с опустыниванием и лесонасаждению. Используя Ассоциацию в качестве связующего звена, он привлек различные инвестиции и пожертвования, и под его призывом более 1000 членов Ассоциации приняли участие в деле лесонасаждения.



Чжан Инлун установил сотрудничество с Институтом географии Китайской академии наук, Китайской академией лесного хозяйства, Китайской академией сельскохозяйственных наук и зарубежными научно-исследовательскими учреждениями, обсудил с ними темы о комплексном управлении песчаными землями Му-Ус и т. д., а также продвинул разработки и исследования в пустынных районах, на освоение которых он взял подряд.



Чжан Инлун внедрил умный подход для посадки деревьев, благодаря которому деревья могут выживать без "полива". Метод был описан в научном исследовании "Гидродинамическая технология обработки почвы", проведенном почвоведом и академиком Шао Минъанем. "Область моего исследования - почвоведение, а Чжан Инлун может применить результаты моего исследования на практике", - сказал Шао Минъань. На основе многолетнего исследования на Лессовом плато, Шао Минъань обнаружил "экологический код" пустыни Му-Ус, ядром которого является сохранение баланса между ростом растительности и потенциалом почвы к водоснабжению с целью обеспечения влажности и снижения испарения. Эта технология помогла Чжан Инлуну решить большую проблему в лесопосадках.



После многолетней работы 42,8 му пустынных земель превратились в леса, пастбища и плодородные поля.



Сегодня пустыня Му-Ус полностью преобразилась, однако все еще существует немало нерешенных проблем. Ши Чанчунь всегда трезво оценивает текущую ситуацию по борьбе с опустыниванием в этом районе. "В настоящее время уровень строительства экологической среды на песчаных территориях все еще находится на первоначальном этапе. Структура искусственных растительных территорий нуждается в срочном регулировании и вмешательстве со стороны человека, стабильность экосистемы также нужно укреплять", - отметил он.



От борьбы с опустыниванием до достижения финансового благополучия



Экологическая среда улучшилась, объем дождевых осадков увеличился, однако это неблагоприятно сказывается на выращивании красных фиников в уезде Цзясянь.



"Деревья красного финика часто страдают от осенних дождей в период созревания, что приводит к растрескиванию плодов и снижению урожайности. Очень жалко, что большое количество плодов гниет в полях!", - сказал первый секретарь деревни Ванниншань Ду Цзюньфэн. Перед лицом новых трудностей в экологическом регулировании он решил не следовать традиционной концепции и создал инновационную цепочку производства виноделия из плодов красного финика.



В доме секретаря партийной ячейки деревни Ванниншань Чжан Баобао витает аромат сладкого вина из красного финика, а его жена трудится над виноделием в мастерской. "Из 20 цзинь (1 цзинь = 0,5 кг) красного финика можно приготовить 10 цзинь некупажированного вина, а цена на 1 цзинь некупажированного вина составляет 50 юаней. В прошлом году доход моей семьи от продажи вина превысил 200 тыс. юаней!", - рассказал Чжан Баобао.



Индустрия посадки и выращивания красного финика в Ванниншане снова стала пользоваться популярностью. В настоящее время в деревне работает более 100 мастерских по производству вина из красного финика, таких как у Чжан Баобао, и годовой объем производства может достигать около 450 тонн. Кругозор крестьян, выращивающих красные финики, также значительно расширился. Раньше они знали только, как сажать деревья, а сегодня они понимают и технологии, и управление.



От внутренней части пустыни Му-Ус до берега реки Хуанхэ все больше заметны экономические и экологические результаты преображения пустыни в цветущий оазис.