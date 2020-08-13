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Ученые впервые обнаружили живые коронавирусы в воздухе, - Der Spiegel
15:59 13.08.2020

13 августа 2020 г.
Сюзанне Гетце | Der Spiegel

"Аэрозоли уже давно считаются опасным переносчиком коронавируса. Ученые сообщают, что им впервые удалось обнаружить полноценные живые вирусы на микроскопических частицах в воздухе", - передает немецкий журнал Der Spiegel.

"Тому, кто не хочет заразиться коронавирусом, следует носить маску и соблюдать дистанцию. (...) Уже через несколько недель после вспышки заболевания в Европе медики обнаружили, что вирус не только передается через непосредственный контакт и воздушно-капельным путем, но и способен распространяться на большие расстояния с помощью микроскопических взвешенных в воздухе частиц".

"Но какое количество вируса на самом деле может находиться на микрочастицах, которые выдыхает человек или выделяет при говорении, оставалось неясным. Исследователи из Университета Флориды представили доказательство того, что вирусная нагрузка аэрозолей действительно велика и они могут быть заразными. Ранее медики были единодушны лишь в том, что к этим взвешенным частицам могут прикрепляться части вирусной РНК. Американские ученые обнаружили, что к частицам могут прикрепляться и целые живые вирусы", - говорится в статье.

"Для исследования ученые взяли образцы зараженного воздуха с расстояния 2-5 метров от людей с Covid-19, доставленных в больницу. Это расстояние намного превышает официально рекомендуемую дистанцию в 1,5 метра, - отмечает издание. - (...) Тем не менее ученым удалось изолировать из этих образцов вирус Sars-CoV-2. Этот вирус идентичен вирусу во взятых напрямую у пациентов анализах, поясняют авторы исследования".

"Эксперт по аэрозолям Линси Марр считает результаты исследования инновационными: изоляция живого вируса из воздуха это, по ее словам, неопровержимая "улика", весьма однозначное доказательство, воодушевленно написала американская исследовательница в Twitter".

На практике известно уже о нескольких случаях, когда люди заражались коронавирусом без физического контакта. "Еще в начале марта участники церковного хора в городе Маунт-Вернон к северу от Сиэттла заразились коронавирусом во время репетиции. Один-единственный участник хора с симптомами Covid-19 заразил сразу 52 людей. Троим пришлось проходить лечение в больнице, двое скончались. (...) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) лишь в июле официально признала, что Sars-CoV-2 может передаваться через аэрозоли", - напоминает Der Spiegel.

Источник: Der Spiegel

Источник - Инопресса
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