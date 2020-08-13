 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 13.08.2020
22:23  Главные причины постсоветской протестности
22:07  Израиль заключил мирный договор с ОАЭ. Что-то новенькое..
20:34  Скончался УзбАкадемик-физик Тельман Раджабов
20:32  Массовые протесты жителей заставили УзбВласти пересмотреть проект изменения границ Ташкента
20:29  SOS.... Я тоже дезориентирован, - интервью пакостника Сороса
20:27  Почему Запад так нервирует российская вакцина, - Financial Times
20:09  За растрату задержан посол Азербайджана в Сербии Гасанов и ряд чиновников АзМИДа

17:25  Чем белорусский протест отличается от украинского Майдана
17:23  Ливанский мандат: Макрона заподозрили в неоколониалистских планах
15:59  Ученые впервые обнаружили живые коронавирусы в воздухе, - Der Spiegel
13:11  Китай превратил безжизненную пустыню Му-Ус в цветущий оазис, - ЖЖ
12:37  Брату министра труда Казахстана Нурымбетова продлили домашний арест. До конца года
11:32  Узбекистан упрощает ввоз и вывоз валюты. Если она у вас есть...
09:51  Слоган Силиконовой мафии, - В.Катасонов
09:45  К бойкоту КырВыборов присоединилась партия "Демократ". Осталось всего 42 участника
09:06  Казнацинформхолдинг "Зерде" возглавил Арман Абдрасилов
08:57  "Сумасшедшие" Москва и Эр-Рияд спасли от краха нефтянку США, - С.Гомзикова
08:46  Хотеть нужно правильного. Ситуация в Белоруссии требует ответа на ряд вопросов, - М.Хазин
08:35  Выборы в Донбассе могут стать катастрофой для Киева, - Т.Ивженко
08:21  США. Дегенеративный леволиберальный глобализм в женском обличии, - Алексей Иванов
08:14  "Партия коммунистов" Киргизии объявила байкот Парламентским выборам
Архив
  © CentrAsiaВверх  
  
За растрату задержан посол Азербайджана в Сербии Гасанов и ряд чиновников АзМИДа
20:09 13.08.2020

СГБ: задержан посол Азербайджана в Сербии© Photo : REPORT
АЗЕРБАЙДЖАН
18:13 13.08.2020Получить короткую ссылку100610
В ходе финансовых проверок появились обоснованные подозрения в том, что Эльдар Гасанов допустил нецелевое расходование крупной суммы бюджетных средств.

БАКУ, 13 авг - Sputnik. Задержан посол Азербайджана в Сербии, Черногории, а также в Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов, говорится в сообщении на сайте Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ).

По уголовному делу, возбужденному в связи с злоупотреблениями некоторых высокопоставленных должностных лиц в МИД Азербайджана, были привлечены к уголовной ответственности председатель Тендерной комиссии министерства Фархад Моллазаде, начальник Консульского управления Фаик Багиров и другие должностные лица.

В ходе продолжившихся оперативно-следственных мероприятий была получена новая информация о присвоении бюджетных денег, выделенных на различные направления деятельности МИД, на основе которой была назначена комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности.

Эльдар Гасанов задержан в качестве подозреваемого в растрате бюджетных средств в крупном размере и иных нарушениях закона, говорится в сообщении СГБ.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, СГБ провела спецоперацию в МИД АР 3 июля. Согласно заявлению спецслужб, заведующий Управления делами МИД, председатель тендерной комиссии ведомства Фархад Моллазаде и заведующий хозяйственным отделом Управления делами МИД Салим Ализаде привлечены в качестве обвиняемых по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения, взяточничества, начальник консульско-правового отдела Консульского управления МИД Нурупаша Абдуллаев - по факту получения взяток.

© PHOTO : STATE SECURITY SERVICE OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
СГБ: арестованы высокопоставленные чиновники МИД Азербайджана
Следственные мероприятия были проведены на основе информации о том, что некоторые должностные лица МИД АР, намеренно злоупотребляя своими должностными полномочиями, совершали многочисленные незаконные действия, которые нанесли серьезный ущерб юридически защищенным интересам государства.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в совершении многочисленных нарушений закона со стороны Моллазаде, Ализаде и Абдуллаева. В частности, было установлено, что Моллазаде и Ализаде регулярно занимались незаконным присвоением части средств, выделяемых из государственного бюджета для обеспечения функционирования структур МИД, получали взятки от предпринимателей, которые переводили деньги на счета МИД для покупки товаров и проведения работ для хозяйственных нужд.

Начальник консульско-правового отдела Нурупаша Абдуллаев, пользуясь своими должностными полномочиями, регулярно получал взятки в обмен на незаконные действия по предоставлению виз для иностранных граждан.

Несколькими днями позже были задержаны начальник Консульского управления МИД Азербайджана Фаиг Багиров и сотрудник управления Ильгар Алиев. Следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Источник - az.sputniknews.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597338540
Новости Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  