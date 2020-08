За растрату задержан посол Азербайджана в Сербии Гасанов и ряд чиновников АзМИДа

В ходе финансовых проверок появились обоснованные подозрения в том, что Эльдар Гасанов допустил нецелевое расходование крупной суммы бюджетных средств.



БАКУ, 13 авг - Sputnik. Задержан посол Азербайджана в Сербии, Черногории, а также в Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов, говорится в сообщении на сайте Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ).



По уголовному делу, возбужденному в связи с злоупотреблениями некоторых высокопоставленных должностных лиц в МИД Азербайджана, были привлечены к уголовной ответственности председатель Тендерной комиссии министерства Фархад Моллазаде, начальник Консульского управления Фаик Багиров и другие должностные лица.



В ходе продолжившихся оперативно-следственных мероприятий была получена новая информация о присвоении бюджетных денег, выделенных на различные направления деятельности МИД, на основе которой была назначена комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности.



Эльдар Гасанов задержан в качестве подозреваемого в растрате бюджетных средств в крупном размере и иных нарушениях закона, говорится в сообщении СГБ.



В настоящее время по делу продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.



Напомним, СГБ провела спецоперацию в МИД АР 3 июля. Согласно заявлению спецслужб, заведующий Управления делами МИД, председатель тендерной комиссии ведомства Фархад Моллазаде и заведующий хозяйственным отделом Управления делами МИД Салим Ализаде привлечены в качестве обвиняемых по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения, взяточничества, начальник консульско-правового отдела Консульского управления МИД Нурупаша Абдуллаев - по факту получения взяток.



СГБ: арестованы высокопоставленные чиновники МИД Азербайджана

Следственные мероприятия были проведены на основе информации о том, что некоторые должностные лица МИД АР, намеренно злоупотребляя своими должностными полномочиями, совершали многочисленные незаконные действия, которые нанесли серьезный ущерб юридически защищенным интересам государства.



В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в совершении многочисленных нарушений закона со стороны Моллазаде, Ализаде и Абдуллаева. В частности, было установлено, что Моллазаде и Ализаде регулярно занимались незаконным присвоением части средств, выделяемых из государственного бюджета для обеспечения функционирования структур МИД, получали взятки от предпринимателей, которые переводили деньги на счета МИД для покупки товаров и проведения работ для хозяйственных нужд.



Начальник консульско-правового отдела Нурупаша Абдуллаев, пользуясь своими должностными полномочиями, регулярно получал взятки в обмен на незаконные действия по предоставлению виз для иностранных граждан.



Несколькими днями позже были задержаны начальник Консульского управления МИД Азербайджана Фаиг Багиров и сотрудник управления Ильгар Алиев. Следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются. Источник - az.sputniknews.ru

