Почему Запад так нервирует российская вакцина, - Financial Times

Автор британского авторитетного издания признает, что российская противокоронавирусная вакцина основана на международно одобренном препарате против вируса Эбола. Однако она вызывает критику на Западе. В этом негативном подходе замешаны и геополитика, и наука, считает он.

Financial Times (Великобритания): реакция Запада на российскую вакцину имеет отношение как к геополитике, так и к науке

Генри Фой (Henry Foy)



Противовирусная вакцина, основанная на международно одобренном препарате против вируса Эбола, вызывает критику. В 1768 году российская императрица Екатерина Великая предложила себя в качестве испытуемой для прививки вакцины против оспы, и таким образом она хотела показать своим подданным, что новая медицинская техника является безопасной. Как раз с такой же целью президент Владимир Путин сообщил во вторник о том, что его дочь приняла участие в испытании на людях российской вакцины против Covid-19, получившей название "Спутник V".



Это обстоятельство выяснилось в тот момент, когда г-н Путин объявлял о том, что вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России и одобрена для всеобщего использования. В результате Россия намного опередила все остальные страны. Но есть одна проблема: этот препарат все еще проходит тестирование. Через несколько недель тысячи россиян получат инъекцию препарата, который, по сути, еще находится в стадии эксперимента.



Неудивительно, что реакция Запада была далека от поздравлений. По словам Йенса Шпана (Jens Spahn), министра здравоохранения Германии, он "очень скептично" настроен в отношении столь "опасного" решения, тогда как его американский коллега Алекс Азар (Alex Azar) иронично заметил: "Это не та гонка, когда нужно быть на финише первым".



Судя по всему, Кремль не согласен с г-ном Азаром. Не случайно эта вакцина получила такое же название, как советский спутник, который одержал победу в космической гонке в период холодной войны, оставив позади Соединенные Штаты. В конечном итоге, позиция Москвы выглядит так: если эта вакцина работает, то кого беспокоит тот факт, что Россия, нарушив правила, получила ее раньше всех остальных? Критика в адрес Москвы по поводу поспешной регистрации этой вакцины является оправданной. В то время как специалисты в Соединенных Штатах, Соединенном Королевстве и Китае, участвующие в разработке конкурирующих вариантов такой вакцины, тоже нарушают давно установленные правила для ускорения процесса, Россия совершенно их игнорировала. Эта вакцина еще должна пройти третий клинический этап проверки, и это критически важный период, который нередко продолжается больше года и в котором участвуют тысячи человек.



Прививка этого препарата дочери президента (единственным побочным эффектом, как нам было сказано, оказалось небольшое повышение температуры, продолжавшееся один день) - это хороший заголовок для газеты, однако это не является заменой реальных и проводимых на основе случайной выборки испытаний на тысячах людей разного возраста и с разным состоянием здоровья. Поспешное использование неэффективной - а в худшем случае небезопасной - вакцины может, по мнению экспертов, нанести серьезный удар по глобальным усилиям в области массовой иммунизации и продлить пандемию коронавируса.



Однако неверие в то, что российские специалисты способны опередить западные фармацевтические компании, может корениться в большей степени в геополитике, чем в науке. Хотя Россия не фармацевтический гигант и чистый импортер медицинских препаратов, расположенный в Москве Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени им. Гамалеи, разработавший эту вакцину, занимается аденовирусами с 1980-х годов, а вакцина "Спутник V" основана на его международно признанной вакцине против вируса Эбола.



За последнее десятилетие доверие Запада к России резко снизилось. Убедительные доказательства российского вмешательства в американские выборы, участие Москвы в попытке убийства двойного агента Сергея Скрипаля и инцидент с самолетом рейса MH17 Малазийских авиалиний отвергаются ей с порога. Такого рода реакция разрушила доверие в мире к Кремлю. Большинство российских инициатив наталкиваются на подозрение на Западе.



Когда в марте нынешнего года Москва направила группу медиков для оказания помощи Италии в борьбе с пандемией, некоторые аналитики предупреждали о том, что речь идет о нечестной миссии, целью которой является похищение военных секретов. Направленные России в виде помощи Нью-Йорку аппараты искусственной вентиляции легких стали причиной дипломатической головной боли.



Разработанная в России вакцина, несомненно, присоединится к этому списку. Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций и предоставивший средства для разработки вакцины "Спутник V", это признает, а в интервью газете Financial Times в прошлом месяце он сообщил о том, что заметил "скоординированные (западные) усилия, направленные на противодействие и остановку всего русского". Но это может просто означать, что появится много других мест, куда может быть отправлена российская вакцина.

Руководители Сербии и Филиппин уже заявили о том, что будут ее использовать, тогда как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бразилия и Мексика согласились принять участие в испытании вакцины. По словам г-на Дмитриева, 20 стран хотят получить 1 миллиард доз. Екатерина Великая велела приготовить лошадей для доставки своего шотландского доктора в безопасное место на тот случай, если она умрет после инъекции, а все это происходило за три десятилетия до того момента, когда Эдвард Дженнер создал значительно более безопасную прививку на основе вируса коровьей оспы.



Когда директора Института имени Гамалеи представители местных средств массовой информации спросили о том, что он чувствовал, когда вводил экспериментальный препарат дочери г-на Путина, он сказал, что понятия об этом не имел. "Наверное добровольцем была, - сказал он. - А ее паспорта я не видел". Чтобы доказать глобальным хулителям, что они не правы, г-н Путин теперь нуждается в том, чтобы желание получить такую инъекцию возникло у миллионов простых россиян.



