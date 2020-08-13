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Массовые протесты жителей заставили УзбВласти пересмотреть проект изменения границ Ташкента
20:32 13.08.2020

Проект изменения границ Ташкента планируется пересмотреть
Проект изменения территорий Ташкента и Ташкентской области планируется пересмотреть. Жители Учтепинского и Сергелийского районов, а также поселка Улугбек выражали недовольство этими планами.

Проект по изменению территориального устройства сопредельных районов Ташкента и Ташкентской области будет пересмотрен, сообщили "Газете.uz" источники в правительстве Узбекистана и хокимияте столицы.

Ранее пресс-служба президента сообщала, что для удобства населения планируется перевести 1010 га столичных земель под юрисдикцию Ташкентской области и 8371 га областных земель передать Ташкенту.

Проектом, который недавно презентовал министр строительства Батыр Закиров, предлагалось перевести в Зангиатинский и Кибрайский районы Ташкентской области часть территорий Сергелийского и Учтепинского районов, а также поселок Улугбек Мирзо-Улугбекского района столицы.

Против этого предложения выступили жители махаллей Ташкента, которых могут затронуть изменения. "Газета.uz" писала о петициях, которые подписали жители Учтепы и поселка Улугбек. В Учтепинском и Сергелийском районах жители собирались на улице, чтобы получить разъяснения у должностных лиц.

Скопление жителей рядом с цветочным рынком (Flowers Bazaar) в Сергелийском районе. Фото: Telegram.

Хоким Учтепинского района Фарход Абдуллаев на встрече с жителями заявил, что предложение об изменении границ города пока является проектом, и пообещал обсудить этот вопрос с хокимом Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым.

Председатель махалли "Урикзор", побывавший на встрече с градоначальником столицы 11 августа, в видеообращении к жителям сообщил, что "ни один метр территории не перейдет Зангиатинскому району". В беседе с корреспондентом "Газеты.uz" он подтвердил это и сказал, что проект отложен.

Источники "Газеты.uz" в столичной администрации и в правительстве подтвердили, что проект будет пересмотрен, но когда это произойдет и какими будут изменения, пока неизвестно.

В Министерстве строительства заявили, что проект изменения был подготовлен хокимиятом Ташкента. Официальный комментарий в столичной администрации получить не удалось.

Порядок изменения границы
Сенат Олий Мажлиса 7 августа одобрил закон "Об административно-территориальном устройстве Республики Узбекистан". Согласно этому документу (копия есть у "Газеты.uz"), который еще предстоит подписать президенту, изменение границ городов областного подчинения, районов города Ташкента и районов областей производится Олий Мажлисом по предложению Кабинета Министров на основании ходатайств хокимов.

Хоким соответствующей области или Ташкента представляет в Кабинет Министров следующие документы:

ходатайство с обоснованием необходимости и целесообразности изменения границ города, района Ташкента или района области;
решение кенгаша народных депутатов области или Ташкента о рассмотрении вопроса об изменении границ города, района столицы или района области;
заключение комиссии, созданной хокимом;
картографическое начертание границ города, района Ташкента или района области и границ административно-территориальных единиц, границы которых изменяются, с описанием линии границы города, района Ташкента или района области;
соответствующие расчеты, связанные с изменением границ города, района Ташкента или района области и источники финансирования расходов.
Кабинет Министров, согласно документу, должен рассмотреть ходатайство хокима в течение месяца и одобрить или отклонить его. В случае одобрения правительство в течение 10 дней вносит вместе с документами на рассмотрение парламента предложение об изменении границ города, района Ташкента или района области и проекты постановлений Законодательной палаты и Сената.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597339920
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