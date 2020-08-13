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Скончался УзбАкадемик-физик Тельман Раджабов
20:34 13.08.2020

Скончался академик Тельман Раджабов
Ушел из жизни выдающийся ученый-физик, член Академии наук Узбекистана и Нью-Йоркской Академии наук Тельман Раджабов.
Сегодня, 14:19 Общество
В возрасте 85 лет скончался крупный ученый в области физического материаловедения, научного приборостроения и микроэлектроники, академик Тельман Раджабов, сообщила пресс-служба Академии наук Узбекистана.

Тельман Раджабов родился 15 августа 1935 года в Самарканде в семье преподавателей и ученых. В 1959 году окончил Московское высшее техническое училище имени Баумана (Московский государственный технический университет) и был направлен на работу Ташкент.

Работу начал в Институте ядерной физики АН Узбекистана, изучал физику элементарных частиц и вплотную занимался вопросами открытия нового ускорителя частиц, затем перешел в Институт электроники. Позже был назначен директором Центрального проектно-конструкторского технологического бюро научного приборостроения АН. С 1992 по 1998 годы был ректором Ташкентского электротехнического института связи (Ташкентский университет информационных технологий).

В 1966 году Тельман Раджабов защитил кандидатскую диссертацию, а в 1979 - докторскую. За многолетние заслуги в области развития науки в 1995 году был избран действительным членом Академии наук Узбекистана. В том же году стал членом Нью-Йоркской Академии наук.

За время научной деятельности неоднократно читал лекции в Англии, Австрии, Болгарии, Индии, Италии, Китае и других странах. Опубликовал свыше 550 научных трудов, в том числе более 50 авторских свидетельств и патентов. За это время академик подготовил 39 кандидатов и 5 докторов наук.

Тельман Раджабов был награжден медалью "Шухрат".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597340040
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