Главные причины постсоветской протестности

22:23 13.08.2020

Уровень конфликтогенности современного мирового населения признается довольно высоким по нескольким причинам. Прежде всего, на процессы роста протестности влияют общие для государств глобализационные векторы развития. В данном случае речь идет о либерализации и демократизации общественных систем большинства стран мира. Все больше социальных групп вовлекается в некоторой мере естественную борьбу за собственные права, что далеко не всегда проходит в мирном русле.



В свою очередь на этот фактор накладываются дополнительные стрессоры социального конфликта, отличающиеся в различных регионах и странах. В частности, и в постсоветских государствах причины протестных настроений далеко не всегда идентичны друг другу. В то же время, можно выделить несколько основных и характерных причин социальных конфликтов стран-участниц СНГ и ЕАЭС.



Политические противоречия



В качестве первого фактора роста конфликтогенности общества постсоветских государств справедливо отметить политический. События последних лет, а в особенности этого года, показывают, что именно внутренняя политическая борьба остается одним из сильнейших катализаторов протестности населения наших стран.



В качестве ярчайших примеров здесь можно выделить неутихающие протесты в Беларуси, связанные с президентскими выборами. Несколько мягче проходят многолюдные митинги на Дальнем Востоке России. Тем не менее, хабаровский протестный кейс также вызван политическими противоречиями. Не являются исключением и страны Центральной Азии. Так, несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию, политические протесты и митинги этим летом проходили в Казахстане и Кыргызстане.



Абстрагируясь от оценки обоснованности тех или иных протестных выступлений, можно выделить несколько общих характеристик политического протеста на постсоветском пространстве. К примеру, в большинстве приведенных случаев как меры властей, так и действия самих протестующих не ведут к разрешению конфликта, а напротив - усиливают степень насильственности протестов.



Дополнительно, у сторон зачастую отсутствуют механизмы и инструменты мирного и ненасильственного разрешения спора. Практики применения медиации для достижения компромисса либо не распространены, либо неприменимы ввиду массовости протеста. Кроме того, нередко политические истоки социальных конфликтов идут в ногу в социально-экономическими причинами общественного недовольства.



Недостатки социально-экономической политики



Собственно, именно социальные проблемы населения постсоветских государств являются следующим важным стрессовым фактором протестов. Вызванная пандемией ситуация при этом является дополнительным катализатором социально-экономических рисков государств.



Такие проблемы национальной экономики как рост безработицы, падение реальных доходов, высокая степень неудовлетворенности уровнем жизни со стороны населения всегда являлись взрывоопасными факторами социальных конфликтов.



В свою очередь вмешавшийся непрогнозируемый кризис усугубил уже существующие социальные риски и обнажил новые. Ожидаемо сильно усиливается общественное недовольство проводимой политикой в области здравоохранения. Нередко наблюдаются опасения возникновения продовольственного кризиса.



Этнофобии и территориальные противоречия



Третьим потенциально опасным фактором социальной конфликтности постсоветского пространства можно назвать сложную многонациональную и поликонфессиональную структуру государств и их регионов.



Справедливо будет отметить, что массовых внутригосударственных межнациональных столкновений на территории стран СНГ наблюдалось не так много. Однако довольно часто встречаются кейсы разрастания бытовых конфликтов в массовые протесты и погромы на национальной почве. Кроме того, именно межнациональные конфликты, к несчастью, наиболее кровопролитны. В качестве свежего примера можно привести столкновения на юге Казахстана, когда бытовая ссора переросла в массовые беспорядки и конфликт между казахами и дунганами.



Конечно, причины протестных явлений в странах СНГ и ЕАЭС тяжело объединить в несколько единых для всех категорий. Тем не менее, именно вышеозначенные источники социальных противоречий сегодня представляются наиболее взрывоопасными. В свою очередь эпидемиологическая картина современного мира дополнительно усиливает существующие риски социального недовольства и порождает новые. Все это, подобно лавинному эффекту, может вылиться в крупнейшие массовые протестные акции практически в любом постсоветском государстве.



Автор: Алексей Чекрыжов