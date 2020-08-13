 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 14.08.2020
01:46  Конфуция признали смертельным врагом США, - Вл.Скосырев
01:19  Кому нужны туркмены? - Азат Реджепов
01:12  Топы АО "Мангистаумунайгаз" подозреваются в хищении 455 млн тенге
00:54  Аркадаг лично усовершенствовал "печи для сжигания наркотиков"
00:41  Технологический разрыв США с Китаем грозит затяжным кризисом, - "НГ"
00:38  Ударная сила: неизвестные самолеты атаковали турецкую авиабазу в Ливии
00:30  Чужакам не рады: нераскрытая проблема внутренней миграции в Кыргызстане

00:26  Почему элита "обыдливает" свой народ? - Д.Уськов
00:15  Во время протестов в Беларуси задержали 7 туркменских студентов. Перепутали аркадагов?
00:14  Обманчивый путь в демократию для Казахстана, - П.Своик
Четверг, 13.08.2020
22:23  Главные причины постсоветской протестности
22:07  Израиль заключил мирный договор с ОАЭ. Что-то новенькое..
20:34  Скончался УзбАкадемик-физик Тельман Раджабов
20:32  Массовые протесты жителей заставили УзбВласти пересмотреть проект изменения границ Ташкента
20:29  SOS.... Я тоже дезориентирован, - интервью пакостника Сороса
20:27  Почему Запад так нервирует российская вакцина, - Financial Times
20:09  За растрату задержан посол Азербайджана в Сербии Гасанов и ряд чиновников АзМИДа
17:25  Чем белорусский протест отличается от украинского Майдана
17:23  Ливанский мандат: Макрона заподозрили в неоколониалистских планах
15:59  Ученые впервые обнаружили живые коронавирусы в воздухе, - Der Spiegel
13:11  Китай превратил безжизненную пустыню Му-Ус в цветущий оазис, - ЖЖ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
Во время протестов в Беларуси задержали 7 туркменских студентов. Перепутали аркадагов?
00:15 14.08.2020

Во время протестов в Беларуси задержали 7 туркменских студентов

11 августа МИД и МВД Беларуси направили в Туркменистан письмо, сообщив о семерых туркменских студентах, которые были задержаны во время массовых протестных акций, рассказал источник "Хроники Туркменистана".

Сообщение было получено около 9 часов утра и уже через час в МИД Туркменистана состоялось экстренное совещание с участием дипломатов и руководителей правоохранительных служб.

В ответном письме, подготовленном внешнеполитическим ведомством и правоохранительными органами Туркменистана, сообщается, что туркменская сторона не возражает, чтобы виновные были привлечены к ответственности в соответствии с законами Республики Беларусь. Кроме того, туркменская сторона просит предоставить полные данные студентов, приостановить их обучение, даже если они учились по государственной программе, а также сообщить, имели ли студенты при себе газовые балончики, холодное оружие или прочие предметы, которые могли представлять опасность для окружающих.

По данным источника ХТ, среди задержанных в Беларуси были и студенты из других стран, в частности, из Кыргызстана и Казахстана. В связи с переполненностью мест временного содержания задержанных, что еще больше осложняется эпидемией коронавируса, правоохранительные органы Беларуси заинтересованы в скорейшей высылке задержанных иностранцев на родину.

Однако туркменская сторона в ответом послании не проявила заинтересованности в немедленном возвращении своих граждан.

В Беларуси по всей стране уже четвертые сутки идут протестные акции, которые начались после выборов президента. Согласно официальным данным белорусского ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с 80% голосов. Однако штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской результаты выборов не признал.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов пока не поздравил Лукашенко с победой на выборах.

Источник - hronikatm.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597353300
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 августа 2020 года №507
- Сенат-2020: сюрпризов не будет
- Краткосрочный экономический индикаторв январе-июле 2020г. составил 97,3%
- Риски в квадрате
- Алматинские предприниматели пожаловались депутатам демпартии "Ак жол" на невозможность рефинансирования (без увеличения нагрузки) прежних кредитов по пониженным ставкам в рамках господдержки
- О возобновлении международных полетов
- Минсельхоз существенно увеличил субсидии для отрасли молочного животноводства
- А вас, Харрис, я попрошу остаться
- По итогам 7 месяцев т. г. в базовых отраслях экономики РК сохраняется положительная динамика
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  