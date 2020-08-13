Во время протестов в Беларуси задержали 7 туркменских студентов. Перепутали аркадагов?

00:15 14.08.2020

Во время протестов в Беларуси задержали 7 туркменских студентов



11 августа МИД и МВД Беларуси направили в Туркменистан письмо, сообщив о семерых туркменских студентах, которые были задержаны во время массовых протестных акций, рассказал источник "Хроники Туркменистана".



Сообщение было получено около 9 часов утра и уже через час в МИД Туркменистана состоялось экстренное совещание с участием дипломатов и руководителей правоохранительных служб.



В ответном письме, подготовленном внешнеполитическим ведомством и правоохранительными органами Туркменистана, сообщается, что туркменская сторона не возражает, чтобы виновные были привлечены к ответственности в соответствии с законами Республики Беларусь. Кроме того, туркменская сторона просит предоставить полные данные студентов, приостановить их обучение, даже если они учились по государственной программе, а также сообщить, имели ли студенты при себе газовые балончики, холодное оружие или прочие предметы, которые могли представлять опасность для окружающих.



По данным источника ХТ, среди задержанных в Беларуси были и студенты из других стран, в частности, из Кыргызстана и Казахстана. В связи с переполненностью мест временного содержания задержанных, что еще больше осложняется эпидемией коронавируса, правоохранительные органы Беларуси заинтересованы в скорейшей высылке задержанных иностранцев на родину.



Однако туркменская сторона в ответом послании не проявила заинтересованности в немедленном возвращении своих граждан.



В Беларуси по всей стране уже четвертые сутки идут протестные акции, которые начались после выборов президента. Согласно официальным данным белорусского ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с 80% голосов. Однако штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской результаты выборов не признал.



Президент Гурбангулы Бердымухамедов пока не поздравил Лукашенко с победой на выборах.