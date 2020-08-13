 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 14.08.2020
01:46  Конфуция признали смертельным врагом США, - Вл.Скосырев
01:19  Кому нужны туркмены? - Азат Реджепов
01:12  Топы АО "Мангистаумунайгаз" подозреваются в хищении 455 млн тенге
00:54  Аркадаг лично усовершенствовал "печи для сжигания наркотиков"
00:41  Технологический разрыв США с Китаем грозит затяжным кризисом, - "НГ"
00:38  Ударная сила: неизвестные самолеты атаковали турецкую авиабазу в Ливии
00:30  Чужакам не рады: нераскрытая проблема внутренней миграции в Кыргызстане

00:26  Почему элита "обыдливает" свой народ? - Д.Уськов
00:15  Во время протестов в Беларуси задержали 7 туркменских студентов. Перепутали аркадагов?
00:14  Обманчивый путь в демократию для Казахстана, - П.Своик
Четверг, 13.08.2020
22:23  Главные причины постсоветской протестности
22:07  Израиль заключил мирный договор с ОАЭ. Что-то новенькое..
20:34  Скончался УзбАкадемик-физик Тельман Раджабов
20:32  Массовые протесты жителей заставили УзбВласти пересмотреть проект изменения границ Ташкента
20:29  SOS.... Я тоже дезориентирован, - интервью пакостника Сороса
20:27  Почему Запад так нервирует российская вакцина, - Financial Times
20:09  За растрату задержан посол Азербайджана в Сербии Гасанов и ряд чиновников АзМИДа
17:25  Чем белорусский протест отличается от украинского Майдана
17:23  Ливанский мандат: Макрона заподозрили в неоколониалистских планах
15:59  Ученые впервые обнаружили живые коронавирусы в воздухе, - Der Spiegel
13:11  Китай превратил безжизненную пустыню Му-Ус в цветущий оазис, - ЖЖ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Чужакам не рады: нераскрытая проблема внутренней миграции в КыргызстанеЧужакам не рады: нераскрытая проблема внутренней миграции в Кыргызстане
00:30 14.08.2020

Автор: Алибек Мукамбаев

5 августа в селе Кой-Таш был избит житель Бишкека, который работал на своем участке, сообщали СМИ Кыргызстана. По словам пострадавшего его, в том числе, избивали сотрудник уголовного розыска и депутат местного совета, также он упомянул, что ему не раз говорили, что в селе не любят "чужих".

Кого считают чужими в таких селах, как Кой-Таш? И почему подобные случаи в стране в принципе происходят?

Одно дело – безнаказанность конкретных представителей власти и необоснованная жестокость – это к размышлению уже органов правоохранения. Однако если рассматривать глубинные причины конфликта, то инцидент обнажает проблему внутренней миграции. Этот феномен не уникален и не имеет отношение к популярному в Кыргызстане клише "деление страны на север-юг". Как и во многих странах, в КР население тянется в столицу, к наиболее благоприятным условиям жизни.

Если посмотреть на перепись население Бишкека с 1989 по 2009 год, то мы увидим следующую картину - таблица.

На лицо изменение национального состава население столицы. При этом нужно иметь в виду, что жители Бишкека кыргызской национальности тоже выезжали за рубеж, как и другие сограждане.

Где же могли и могут проживать люди, которые приехали на постоянное место жительство в Бишкек?

Во-первых, они могут купить квартиру. Цены за однокомнатную квартиру в Бишкеке начинаются от 1,5 миллионов рублей.

Во-вторых, могут арендовать жилье. Стоимость аренды однокомнатной квартиры, на окраине города без мебели и бытовой техники начинается от 7000 рублей.

Бум строительства начался в середины 2000-ых и продолжается, несмотря на пандемию и другие кризисы. Если в 1990-ом году было введено в эксплуатацию 276 тыс.кв.м жилья, а с 1991 по 2006 цифра колебалась – от 67 до 184 тыс.кв.м в год, то уже с 241 тыс.кв.м в 2007 году число доросло до 453 тыс.кв.м в 2015 г..

То есть, устойчивый спрос на свое и арендное жилье подтолкнул рост темпов строительства. Даже с учетом того, что средняя заработная плата в Бишкеке в 2019 году составила 15,5 тыс. рублей, есть спрос на съемное жилье и на покупку жилья в рассрочку на 2-4 года.

Синдром "новостройки"

Нужно отметить, что граждане, переехавшие в столицу с 1989 года, так же селились в так называемых новостройках – на землях, выданных властями или полученных в результате захватов земли. В 2016 году в 47 новостройках проживало 223 258 человек.

Сегодня при упоминании новостроек журналисты, общественные деятели и даже эксперты называют их "поясом шахида" вокруг Бишкека. Здешних жителей обвиняли и во многих мародерствах в 2005 и 2010 годах.

И, наконец, приезжие (и не только) могут купить недвижимость в пригороде столицы. В пригородных селах проживает население, которое обитает там поколениями и целыми родами. Чужаков здесь не всегда привечают.

Это не Бишкек или пригородные городки, в которых "чужак" будет себе чувствовать абсолютно свободно. Важно понимать эту разницу.

А когда начинается переезд новых людей в село, то:

Поднимаются цены на жилье. С учетом того, что наложен мораторий на трансформацию земли, то и землю новую получить очень трудно. То есть местным жителям все труднее купить недвижимость своим детям. Даже с учетом того, что население выезжает на заработки в РФ или переезжает в столицу, очень много людей, желающих остаться в родовом селе.
Приезжие никак не относятся к родам и семьям, живущим в данных селах. Их трудно поместить в какую-то категорию и каким-то образом привлечь их к повседневной жизни сел. В отличие от вышеупомянутых новостроек, где приезжими являются все, и неписаные правила, обычаи формируются всеми, то в селах "чужие" приезжают уже в общество со своими правилами.
Приезжим трудно, даже если они сами из похожей сельской местности. Такие люди прекрасно понимают специфику неприятия, и тоже не могут отнести себя к родам, проживающим в данном селе. Однако, к чести жителей, большинство приезжих включаются в местную социальную жизнь.

В одной долине, в одном селе

Специфика географии Бишкека такова, что, в отличие от того же Алматы, город не примыкает напрямую к горам. Между горами и Бишкеком лежат предгорья или "прилавки", потом идет горная долина протяженностью 10 километров с севера на юг и 15 километров с запада на восток. Здесь и находится село Кой-Таш, где произошел инцидент с нападением.

Долина является малой родиной экс-президента Атамбаева, главы партии "Ар Намыс" Феликса Кулова и других политиков. Многие горожане имели дачи в поселках, расположенных в данной долине.

Не удивительно, что есть устойчивый высокий спрос на недвижимость в долине, находящейся в непосредственной близости от Бишкека, где можно укрыться от летнего зноя. На протяжении многих лет большое количество людей покупают здесь дома, а недвижимость дорожает из года в год.

Даже в середине 2000-ых годов, когда цены на недвижимость в Бишкеке взлетели с 2000 долларов до 30 000 долларов за однокомнатную квартиру, в родовом селе президента можно было купить большой участок земли (16-20 соток) за 500 долларов. Сейчас же цены за участок достигают 40 000 долларов или 3 миллионов рублей.

Можно подытожить, что различные нападения (которые оправдывать, конечно, нельзя) и другие происшествия имеют под собой в основном экономическую подоплеку, а также социальную, в том смысле, что некоторые "старые жители" села не могут понять, как включить новоприбывших в свою социальную структуру.

В будущем данный процесс будет усиливаться. При текущей системе в селах дальнейшее дробление участков абсолютно не выгодно, работает запрет на трансформацию земли сельскохозяйственного назначения в земли под строительство. Потому продолжится процесс движения населения в крупные города и выезд за рубеж.

Многие кыргызские и зарубежные СМИ, узнав об инцидентах, подобных событиям в Кой-Таше, начинают привязывать к случаю проблемы регионализма и/или шовинизма. Однако в данном случае причины лежат в экономической, а также в социальной плоскостях. Хотя, очевидно, что акты насилия здесь ничего оправдать не может.

Подобная миграционная динамика в стране, скорее всего, будет продолжена. При отсутствии стратегии развития Бишкекской агломерации в понимании территории практически всей Чуйской долины, подобные инциденты будут происходить с завидной регулярностью. Только возможная концепция "Большого Бишкека" и "Нового Бишкека", с одной стороны, с условными границами от Кара-Балты до Токмока и усиление развития регионов через административно-территориальную реформу и реформу межбюджетных отношений, с другой, может отчасти решить вопрос нарастающей внутренней миграции.

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597354200
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 августа 2020 года №507
- Сенат-2020: сюрпризов не будет
- Краткосрочный экономический индикаторв январе-июле 2020г. составил 97,3%
- Риски в квадрате
- Алматинские предприниматели пожаловались депутатам демпартии "Ак жол" на невозможность рефинансирования (без увеличения нагрузки) прежних кредитов по пониженным ставкам в рамках господдержки
- О возобновлении международных полетов
- Минсельхоз существенно увеличил субсидии для отрасли молочного животноводства
- А вас, Харрис, я попрошу остаться
- По итогам 7 месяцев т. г. в базовых отраслях экономики РК сохраняется положительная динамика
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  