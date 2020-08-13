Чужакам не рады: нераскрытая проблема внутренней миграции в Кыргызстане

00:30 14.08.2020

Автор: Алибек Мукамбаев



5 августа в селе Кой-Таш был избит житель Бишкека, который работал на своем участке, сообщали СМИ Кыргызстана. По словам пострадавшего его, в том числе, избивали сотрудник уголовного розыска и депутат местного совета, также он упомянул, что ему не раз говорили, что в селе не любят "чужих".



Кого считают чужими в таких селах, как Кой-Таш? И почему подобные случаи в стране в принципе происходят?



Одно дело – безнаказанность конкретных представителей власти и необоснованная жестокость – это к размышлению уже органов правоохранения. Однако если рассматривать глубинные причины конфликта, то инцидент обнажает проблему внутренней миграции. Этот феномен не уникален и не имеет отношение к популярному в Кыргызстане клише "деление страны на север-юг". Как и во многих странах, в КР население тянется в столицу, к наиболее благоприятным условиям жизни.



Если посмотреть на перепись население Бишкека с 1989 по 2009 год, то мы увидим следующую картину - таблица.



На лицо изменение национального состава население столицы. При этом нужно иметь в виду, что жители Бишкека кыргызской национальности тоже выезжали за рубеж, как и другие сограждане.



Где же могли и могут проживать люди, которые приехали на постоянное место жительство в Бишкек?



Во-первых, они могут купить квартиру. Цены за однокомнатную квартиру в Бишкеке начинаются от 1,5 миллионов рублей.



Во-вторых, могут арендовать жилье. Стоимость аренды однокомнатной квартиры, на окраине города без мебели и бытовой техники начинается от 7000 рублей.



Бум строительства начался в середины 2000-ых и продолжается, несмотря на пандемию и другие кризисы. Если в 1990-ом году было введено в эксплуатацию 276 тыс.кв.м жилья, а с 1991 по 2006 цифра колебалась – от 67 до 184 тыс.кв.м в год, то уже с 241 тыс.кв.м в 2007 году число доросло до 453 тыс.кв.м в 2015 г..



То есть, устойчивый спрос на свое и арендное жилье подтолкнул рост темпов строительства. Даже с учетом того, что средняя заработная плата в Бишкеке в 2019 году составила 15,5 тыс. рублей, есть спрос на съемное жилье и на покупку жилья в рассрочку на 2-4 года.



Синдром "новостройки"



Нужно отметить, что граждане, переехавшие в столицу с 1989 года, так же селились в так называемых новостройках – на землях, выданных властями или полученных в результате захватов земли. В 2016 году в 47 новостройках проживало 223 258 человек.



Сегодня при упоминании новостроек журналисты, общественные деятели и даже эксперты называют их "поясом шахида" вокруг Бишкека. Здешних жителей обвиняли и во многих мародерствах в 2005 и 2010 годах.



И, наконец, приезжие (и не только) могут купить недвижимость в пригороде столицы. В пригородных селах проживает население, которое обитает там поколениями и целыми родами. Чужаков здесь не всегда привечают.



Это не Бишкек или пригородные городки, в которых "чужак" будет себе чувствовать абсолютно свободно. Важно понимать эту разницу.



А когда начинается переезд новых людей в село, то:



Поднимаются цены на жилье. С учетом того, что наложен мораторий на трансформацию земли, то и землю новую получить очень трудно. То есть местным жителям все труднее купить недвижимость своим детям. Даже с учетом того, что население выезжает на заработки в РФ или переезжает в столицу, очень много людей, желающих остаться в родовом селе.

Приезжие никак не относятся к родам и семьям, живущим в данных селах. Их трудно поместить в какую-то категорию и каким-то образом привлечь их к повседневной жизни сел. В отличие от вышеупомянутых новостроек, где приезжими являются все, и неписаные правила, обычаи формируются всеми, то в селах "чужие" приезжают уже в общество со своими правилами.

Приезжим трудно, даже если они сами из похожей сельской местности. Такие люди прекрасно понимают специфику неприятия, и тоже не могут отнести себя к родам, проживающим в данном селе. Однако, к чести жителей, большинство приезжих включаются в местную социальную жизнь.



В одной долине, в одном селе



Специфика географии Бишкека такова, что, в отличие от того же Алматы, город не примыкает напрямую к горам. Между горами и Бишкеком лежат предгорья или "прилавки", потом идет горная долина протяженностью 10 километров с севера на юг и 15 километров с запада на восток. Здесь и находится село Кой-Таш, где произошел инцидент с нападением.



Долина является малой родиной экс-президента Атамбаева, главы партии "Ар Намыс" Феликса Кулова и других политиков. Многие горожане имели дачи в поселках, расположенных в данной долине.



Не удивительно, что есть устойчивый высокий спрос на недвижимость в долине, находящейся в непосредственной близости от Бишкека, где можно укрыться от летнего зноя. На протяжении многих лет большое количество людей покупают здесь дома, а недвижимость дорожает из года в год.



Даже в середине 2000-ых годов, когда цены на недвижимость в Бишкеке взлетели с 2000 долларов до 30 000 долларов за однокомнатную квартиру, в родовом селе президента можно было купить большой участок земли (16-20 соток) за 500 долларов. Сейчас же цены за участок достигают 40 000 долларов или 3 миллионов рублей.



Можно подытожить, что различные нападения (которые оправдывать, конечно, нельзя) и другие происшествия имеют под собой в основном экономическую подоплеку, а также социальную, в том смысле, что некоторые "старые жители" села не могут понять, как включить новоприбывших в свою социальную структуру.



В будущем данный процесс будет усиливаться. При текущей системе в селах дальнейшее дробление участков абсолютно не выгодно, работает запрет на трансформацию земли сельскохозяйственного назначения в земли под строительство. Потому продолжится процесс движения населения в крупные города и выезд за рубеж.



Многие кыргызские и зарубежные СМИ, узнав об инцидентах, подобных событиям в Кой-Таше, начинают привязывать к случаю проблемы регионализма и/или шовинизма. Однако в данном случае причины лежат в экономической, а также в социальной плоскостях. Хотя, очевидно, что акты насилия здесь ничего оправдать не может.



Подобная миграционная динамика в стране, скорее всего, будет продолжена. При отсутствии стратегии развития Бишкекской агломерации в понимании территории практически всей Чуйской долины, подобные инциденты будут происходить с завидной регулярностью. Только возможная концепция "Большого Бишкека" и "Нового Бишкека", с одной стороны, с условными границами от Кара-Балты до Токмока и усиление развития регионов через административно-территориальную реформу и реформу межбюджетных отношений, с другой, может отчасти решить вопрос нарастающей внутренней миграции.