Технологический разрыв США с Китаем грозит затяжным кризисом, - "НГ"

00:41 14.08.2020 Интеграция двух крупнейших экономик оказалась слишком глубокой

Ольга Соловьева

13.08.2020



Китайскому техногиганту Huawei закрыты двери в американские госучреждения.

Противостояние США и КНР захватывает все большее число секторов и отраслей. От торговых противоречий конфликт распространился на технологический сектор. Сформулированы также и взаимные идеологические претензии. На подходе – прямые финансовые ограничения. Нынешнее противостояние ведет к разрастанию полноценной холодной войны между двумя странами, что будет иметь негативные последствия для всей мировой экономики.



Отношения двух стран сложно назвать простыми, а взаимные ограничения накладываются на все новые и новые отрасли. Так, с четверга госучреждениям США будет запрещено заключать соглашения с компаниями-подрядчиками, которые используют технологии пяти китайских компаний: Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua Technology и Dahua Technology, а также их дочерних предприятий.



Речь идет о "запрете федеральным госучреждениям предоставлять средства из госбюджета в рамках заключенного контракта (а также продления или возобновления контракта) организациям, которые используют телекоммуникационное оборудование или услуги" перечисленных китайских компаний. "Этот запрет действует, даже если контракт не предназначен для закупки или получения какого-либо оборудования, системы или услуг, в рамках которых используется телекоммуникационное оборудование или услуги", – пояснили в Белом доме. При этом компании-подрядчики при заключении контракта с госучреждениями должны подтверждать, что не используют оборудование указанных китайских компаний.



Ранее торговая группа Национальная оборонно-промышленная ассоциация США обратилась к правительству с просьбой не вводить 13 августа запрет, поскольку многие подрядчики в настоящее время борются с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Кроме того, внесенные в черный список китайские компании являются лидерами на рынке телекоммуникационного оборудования (Huawei и ZTE), оборудования для наблюдения и камер (Dahua и Hikvision), дуплексных радиостанций (Hytera), что затрудняет поиски качественных альтернатив.



Напомним, еще в августе 2019 года в США вступил в силу запрет на закупку и использование американскими госучреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei. Соответствующие меры также распространялись на системы видеонаблюдения и оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology и их дочерних предприятий. Налагался также запрет и на приобретение услуг у перечисленных юридических лиц. Кроме того, в мае прошлого года китайская Huawei была внесена в черный список под видом угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности компании закупать высокотехнологичное оборудование в Штатах.



Что примечательно, технологические претензии двух стран нарастают в тот момент, когда оба государства уже находятся в серьезной технологической зависимости друг от друга, замечает британское издание Financial Times (FT). "Две главные технологические державы – Китай и Соединенные Штаты – тесно связаны друг с другом, а разъединение двух сторон нанесет тяжелый экономический удар по сотням американских технологических компаний", – пишет газета.



Публикацию FT цитируют и китайские издания. "Компания Apple уже приближается к первой в мире компании с рыночной стоимостью 2 трлн долл., и она полагается на Китай в качестве производственной базы. Пятая часть ежегодных продаж компании в размере 270 млрд долл. США приходится на Китай", – сообщает китайская газета "Женьминь Жибао".



Китайцы подчеркивают: многие другие компании также зависят от Китая. "Например, пять американских компаний по производству микросхем – Nvidia, Texas Instruments, Qualcomm, Intel и Broadcom – имеют рыночную стоимость более 100 млрд долл. каждая, а от 25 до 50% их продаж приходится на Китай", – приводят они заявления британской прессы. Не приходится сомневаться в том, что Китай как никогда нужен США, резюмирует официальная китайская газета.



В то время как Пекин надеется ослабить "хватку" Вашингтона в технологическом секторе, противоречия нарастают и в других областях. Так, на субботу назначен старт переговоров между КНР и США для оценки соблюдения Пекином двустороннего торгового соглашения, подписанного в начале этого года. Как сообщала газета Wall Street Journal (WSJ), в видеоконференции примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Китая Лю Хэ.



Напомним, в середине января США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки. Согласно ему, Китай обязуется увеличить закупки американских товаров примерно на 200 млрд долл. по сравнению с уровнем 2017 года, включая сельскохозяйственную и промышленную продукцию, энергетику и услуги.



Теперь Пекин стремится донести до Вашингтона мысль о том, что пандемия коронавируса и новые ограничительные меры США серьезно затруднили выполнение сделки. И сделка уже не выполняется. По ее условиям Пекин в этом году должен закупить американской продукции почти на 173 млрд долл., однако по итогам первого полугодия приобрел менее четверти от запланированного годового объема продукции.



Многие эксперты также не исключают, что конфликт перекинется и на финансовый сектор. В частности, в самом Китае полагают, что эскалация напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина приведет к лишению КНР доступа к глобальной долларовой системе: запрету на расчеты в американской валюте и конфискации вложений КНР в госдолг США. Напомним, ранее такая идея действительно обсуждалась в стенах Белого дома (см. "НГ" от 16.04.20).



Эти опасения приводят китайцев к идее укрепить глобальное влияние юаня, чтобы уменьшить зависимость от доллара, пишет агентство Reuters. "Любая попытка Вашингтона отрезать Китай от долларовой системы или ответные меры Пекина по продаже крупной части госдолга США могут потрясти финансовые рынки и нанести ущерб мировой экономике", – предупреждают аналитики, опрошенные агентством.



И прогнозировать характер дальнейшего развития отношений между США и Китаем невозможно, рассуждает профессор кафедры востоковедения МГИМО Алексей Воскресенский. Однако теперь, когда две крупнейшие экономические сверхдержавы "разъединяются", противостояние между ними может привести к холодной войне, не исключает он.



При этом Россия может получить свои выгоды из этой "войны", не исключают эксперты. "Планируемые санкции США за работу с китайскими IT-компаниями, включая Huawei и ZTE, могут помочь российским производителям в конкурентной борьбе", – полагает директор департамента информационных технологий IT-компании КРОК Мария Уколова. Потенциальные сложности китайских производителей помогут отечественным продуктам в конкурентной борьбе, приводит слова Уколовой РИА Новости. "А учитывая, что жизнь российских компаний, ведущих бизнес с США, давно уже непростая, новые запреты не так сильно усложнят ее", – резюмирует она.



От технологической войны США с Китаем выигрывают в первую очередь российские ученые и инженеры, которым это дает возможность оставаться в стране и работать в сфере высоких технологий, соглашается аналитик компании "Финам" Леонид Делицын. "Российский рынок не столь велик, как американский, но все же он привлекателен. Для тех, кто использует произведенное в Китае оборудование, это плюс, хотя с точки зрения развития собственных технологий создает определенное препятствие – зачем делать свое, если есть недорогое от крупных производителей", – замечает эксперт. Источник - ng.ru

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