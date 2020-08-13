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Аркадаг лично усовершенствовал "печи для сжигания наркотиков"
00:54 14.08.2020

Президент Бердымухамедов утвердил проекты печей для сожжения наркотиков

12 августа, во время заседания Совбеза Туркменистана вице-премьер по безопасности, военным и правовым вопросам Чарымырат Аманов представил президенту Гурбангулы Бердымухамедову проект печей для сожжения наркотических средств, передает госинформагентство ТДХ.

В целом, пишет ТДХ, глава государства проект одобрил, дав Аманову некоторые "конкретные указания".

Какие именно не уточняется.



Отметим, что ранее акции по сожжению наркотиков проводили в поселке Багабат Акбугдайского этрапа, где установлены похожие печи.

По какой причине потребовалось строить новые печи госСМИ не сообщили.

Источник - Хроника Туркменистана
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