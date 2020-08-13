|Топы АО "Мангистаумунайгаз" подозреваются в хищении 455 млн тенге
01:12 14.08.2020
Сотрудники АО "Мангистаумунайгаз" подозреваются в хищении 455 млн тенге.
Деньги были обналичены подставным лицом.
Подозреваемые в период 2017-2018 участвовали в заключении мнимых договоров на восстановление и регистрацию правоустанавливающих документов АО "ММГ". Фактически необходимость в выполнении указанных работ отсутствовала. Исполнителем по договору являлось подставное лицо, которое какие-либо услуги для АО "ММГ" не выполняло. В свою очередь перечисленные денежные средства в размере 455 млн. тенге обналичены подставным лицом и впоследствии переданы должностным лицам АО "ММГ", - сообщили в КФМ МФ РК.
Директор департамента АО "Мангистаумунайгаз" и его заместитель водворены в изолятор. Расследование продолжается.