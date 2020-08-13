Кому нужны туркмены? - Азат Реджепов

01:19 14.08.2020 13.08.2020



"Что происходит с туркменами?" - вопрошают некоторые эксперты. С чего это покорный народ, который так преданно возвеличивал своего президента, вдруг взбунтовался и подал голос недовольства?



Да, между собой они называют его шутом, клоуном, фигляром, баснеписцем и другими прозвищами. Но на людях он все еще Аркадаг, непревзойденный наездник, гонщик, поэт, певец и рэпер, а с какой скоростью книги строчит - все великие писатели мира нервно курят в сторонке!



Если следовать хронологии, то первые голоса недовольства граждан Туркменистана проявились через Интернет, когда официальный Ашхабад отказался вывезти из Турции тела около 60 соотечественников-мигрантов, умерших в результате несчастного случая. Катализатором активизации недовольства стал катастрофический ураган, прошедший 27 апреля в регионе Лебапа и Мары. Абсолютное бездействие властей вызвало возмущение людей как внутри страны, так и за рубежом. От открытого выражения мнений в соцсетях люди перешли к митингам и другим протестным акциям. Появились сообщения о блокировании протестующими дороги в одном из районов Туркменабада 13 мая. В Турции, Северном Кипре, США и других странах туркменская молодежь стала устраивать митинги и пикеты, в том числе возле дипломатических представительств Туркменистана, перед офисами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке и зданием Конгресса США в Вашингтоне.



Начиная с мая нынешнего года, эти акции стали проходить регулярно. При этом количество протестующих с каждым разом увеличивается. Участники митингов не опасаются открывать лица, называть свои имена. Они скандируют антипрезидентские слоганы, приносят с собой яркие плакаты с требованиями решения социально-экономических проблем, надевают майки с портретами Бердымухаммедова и требованиями его отставки. Если раньше большинство протестующих просто молча стояли и лишь их лидеры озвучивали требования, то теперь многие выступают и выражают свое мнение и мнение сограждан.



17 июля в Нью-Йорке по инициативе активистов три часа самолет с портретом Бердымухамедова и надписью "Спасите нас от туркменского диктатора!" летал над заливом в районе Брайтон Бич.



Руководитель Центральноазиатской программы российского Правозащитного центра "Мемориал" Виталий Пономарев на своей странице в Facebook пишет: "После долгих лет туркменского ""застоя"" это казалось удивительным. В Турции (безвизовой для туркмен) и других странах среди туркменских мигрантов протестные настроения сейчас даже более сильны, чем в России. В такой ситуации разрозненные сообщения о пикетах или задержаниях новых туркменских активистов можно, по моему мнению, рассматривать не как локальные события, а как элементы быстро развивающегося политического процесса".



Кошмаром для туркмен, проживающих за рубежом, стал карантин, введенный во многих странах в связи с пандемией COVID-19 и сопровождающийся вынужденной приостановкой международных авиа- и железнодорожных сообщений, закрытием границ и другими ограничительными мерами. Целый ряд государств организовал экстренную помощи своим гражанам, временно находящимся за границей, направляя спецавиарейсы для возвращения людей на родину, а в случае необходимости, продлевая сроки действия загранпаспортов и оказывая материальную помощь.



К большому сожалению, Туркменистан на предпринял никаких мер по возвращению домой тысяч своих граждан, попавших в коронавирусный капкан в Турции, Индии, России, ОАЭ, на Северном Кипре и в других странах. Приехавшие на месяц-другой на лечение, на отдых или по иным личным надобностям, люди "застряли" на полгода, потратив все свои деньги и оказавшись в безвыходном положении, практически нищенствуя. Те же, кто живет за границей более-менее длительной время, сталкиваются с необходимостью замены загранпаспорта или, по крайней мере, продления срока его действия. Однако, несмотря на действующий закон "О Миграционной службе Туркменистана", гласящий, что "граждане Туркменистана, постоянно проживающие за пределами Туркменистана, для получения паспорта обращаются в Государственную миграционную службу Туркменистана через дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана в иностранных государствах", добиться решения своих проблем не могут.



Особенно тяжелое положение сложилось в Турции, где сформировалась многочисленная туркменская диаспора. Граждане, обращающиеся в туркменские консульские учреждения с просьбой о замене паспорта, в ответ получают категорический отказ, грубость и даже угрозы. С марта Генконсульство Туркменистана в Стамбуле перешло на дистанционный режим работы, и если раньше желающие оформить новый паспорт получали порцию ругани на родном туркменском языке, теперь же "на телефоне" сидит дежурный турок, что еще больше затрудняет получение какой-либо нужной информации.



Более того, по свидетельствам нескольких граждан, все же сумевших обменять свои паспорта, генконсул Мурадгельды Сейитмаммедов лично оказал им эту "услугу", взимая с соотечественников, как минимум, по 3000 долларов с каждого. Таких "счастливчиков" за последнее время набралось более 30.



При задержании туркменских граждан с недействительными документами в Турции полицейские везут их в миграционный центр, где они находятся порой до года. При этом в отличии от мигрантов из других стран, также находящихся в этом центре, дипломатические работники их не только не посещают, но и вообще не интересуются их судьбой. Видя такое безразличие, работники турецкого миграционного центра снимают на видео заявление этих граждан о добровольном возвращении на родину. Когда мигрантов набирается человек 20-30, полицейские автобусом привозят их в туркменское консульство, чтобы получить документы, удостоверяющие их личности. Однако вместо требуемых документов мигранты получают угрозы, что в случае возвращения в Туркменистан они будут заключены под стражу и против них будут возбуждены уголовные дела.



В результате наших сограждан снова выбрасывают на улицу, потому что по истечении года турецкие власти не имеют права содержать их в депортационном центре, и они годами вынужденно проживают в Турции на нелегальном положении, нарушая закон этой страны. Немало бомжей из числа туркменских мигрантов стали замечать в Стамбуле под мостом через Босфор, по злой иронии носящим название "Мост мучеников". Правда, они все еще стесняются своего положения, поэтому стараются не попадаться людям на глаза. Толкает их на все это преступное безразличие туркменских властей, в частности, внешнеполитического ведомства, дипломатических и миграционных служб Туркменистана, нарушающих конституционное право граждан на свободу передвижения и выбора места жительства.



Зачастую подобная безысходность толкает молодых туркмен на необдуманные поступки. Не имеющие документов, потерявшие работу, обремененные долгами, отчаявшись вернуться на Родину, они впадают в депрессию, доводящую порой до самоубийства. В Сарыерском районе Стамбула на территории кладбища Килиос Мусеви Мезарлиги, в отдельной его части, предназначенной для захоронения людей, не имеющих родственников, уже сейчас захоронены 60 наших соотечественников. По словам сотрудника кладбища, почти ежедневно привозят тела 2-3 относительно молодых туркмен, скончавшихся по различным причинам, в большинстве случаев вследствие суицида.



Подобные истории занимают все больше места в социальных сетях, вызывая законное возмущение действиями туркменских властей, выливающееся в протестные акции. Граждане Туркменистана начинают открыто высказывать свое мнение по различным проблемам, делятся информацией о нарушениях своих законных прав. По данным Надира Саидова, одного из популярных среди туркменской молодежи блогеров канала YouTube, за полтора месяца процент просмотров его протестных роликов из Туркменистана переместился на второе место, опережая Россию, США и Кипр и уступая только Турции. Его основная аудитория - это люди в возрасте от 25 до 54 лет.



"Туркменские власти должны решить, наконец, многочисленные социальные проблемы, а также прекратить нарушать права граждан на свободное передвижение. Во многих странах обмен паспортов проходит автоматически через интернет, - говорит руководитель Туркменского Хельсинкского фонда по правам человека Таджигуль Бегмедова. - Ашхабаду для этого нужна политическая воля, а ее нет, зато есть требования, спускаемые сверху на беспричинные отказы, преследования, запугивания, и создание искусственных преград. Скажу просто, Туркменистан по многим вопросам не заботится о своих согражданах за рубежом так, как это делают многие страны". Источник - gundogar.org

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