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Конфуция признали смертельным врагом США, - Вл.Скосырев
01:46 14.08.2020

Госдеп хочет изгнать "мягкую силу" Китая из Соединенных Штатов и Европы

Владимир Скосырев
13.08.2020

КНР представляет собой во многом более страшную угрозу для Запада, чем СССР во время холодной войны, заявил в Праге госсекретарь США Майкл Помпео. Ведь Компартия Китая внедрилась гораздо сильнее, чем Советский Союз, в экономику, политическую и социальную сферу капиталистических стран. Поэтому китайская кампания по установлению контроля над ними опаснее, чем та, что ведет Россия. Чехам следует защищаться от китайской экспансии, которая осуществляется как путем долговой кабалы, так и "мягкой силы" - через Институты Конфуция.

Помпео выступил перед членами Сената Чехии. И его речь вряд ли могла настроить слушателей на благодушный лад. Расслабляться сейчас никак нельзя. То, что происходит в мире, – это не холодная война 2.0, доказывал гость. Китай нацелился на установление своего господства на планете.

И Чехия как страна, твердо приверженная делу демократии, тоже оказалась под ударом. Китай пытается подавить саму свободу, используя экономический нажим, похищая промышленные секреты, воздействуя на политиков и органы безопасности.

"Ваша страна, как и другие, которые страдали за железным занавесом, лучше всех знает, как коммунисты разрушают и разоряют общество путем репрессий", – подчеркнул Помпео. И сказал, что пришло время для чехов продемонстрировать такую же волю, как это было на улицах Праги в 1968 году во время советского вторжения и в 1989-м.

Призыв может показаться несколько высокопарным – ведь пока о присутствии иностранных войск на улицах Праги ничего не слышно. Тем более что и сама Америка отнюдь не выглядит бастионом, намертво закрывшимся от китайского проникновения. Ценные бумаги китайских корпораций котируются на Уолл-стрит, всемирно известные американские и китайские фирмы связаны цепочками производственных поставок, да и в сфере культуры, образования сотрудничество отнюдь не разорвано. Взять хотя бы институты Конфуция – эти опорные точки китайской "мягкой силы". Их в США насчитывается 80, в основном они действуют в рамках университетов.

Впрочем, судя по сообщению агентства Bloomberg, как раз в образовании Вашингтон решил провести очередную зачистку от китайского духа. По сведениям из источников, 14 августа Госдепартамент может потребовать, чтобы эти институты зарегистрировались в качестве "иностранных миссий". В результате они должны будут следовать тем же правилам, что и зарубежные посольства и консульства. К примеру, информировать американские органы власти о штате, финансировании учреждения; сотрудники институтов будут выполнять те же требования для получения виз, что и сотрудники дипломатических и консульских структур.

Как передает Deutsche Welle, институты Конфуция находятся на содержании правительства КНР. Подобно германскому Институту Гете и Британскому совету, они призваны способствовать распространению знаний о культуре и языке страны. Однако эти институты подвергались критике за то, что пропагандировали угодную властям версию истории Китая или толковали в угоду Пекину такие события, как присоединение Тибета к КНР, ее конфликт с Тайванем. В последние месяцы члены Конгресса США и директор ФБР выступали с обвинениями по адресу этих институтов. Они якобы представляют собой "подрывной механизм", который служит для Пекина средством индоктринации студентов американских университетов.

В беседе с "НГ" и.о. директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов отметил: "В России имеется 14 институтов Конфуция. Есть еще несколько школ, созданных на базе университетов. Они финансируются китайской стороной. Условия их работы обговариваются в подкомиссии по сотрудничеству в образовании между Россией и Китаем. Их деятельность довольно четко регулируется российским законодательством. Конечно, через эти институты пропагандируются китайские подходы к истории, культуре, воспитанию. Это идеологическая модель. Но Россия, по крайней мере официально, не рассматривает, подобно американцам, эти учреждения как орудие промывания мозгов".

Касаясь заявлений Помпео, эксперт подчеркнул, что непонятно, по каким критериям он измеряет влияние Китая. "Если иметь в виду чистые инвестиции, то, конечно, Китай сегодня инвестирует в мире больше, чем когда-то вкладывал Советский Союз. Но Китай не пытается создать из стран Восточной Европы свой идеологический лагерь. Этим он отличается от Советского Союза. Что действительно велико, так это кредиты Китая этим странам. Они составляют миллиарды долларов. Есть опасения, что страны Центральной и Восточной Европы попадут в долговую ловушку Китая. Но в целом, думаю, Помпео воспользовался чешской площадкой для создания страшилок о китайском коммунистическом режиме", – заключил Маслов.

Источник - ng.ru
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