РосБалалаечник Спиваков сдал "лукашенковский" орден. Путинские оставил, пока

06:50 14.08.2020

Спиваков вернул Лукашенко орден из-за покалеченных людей и "мракобесия"

Музыкант заявил, что ему "стыдно" носить орден, который связан с правлением Лукашенко. Он подчеркнул, что власти подавляют протесты с крайней жестокостью, и отметил, что в Белоруссии "царит мракобесие, тирания"



Российский музыкант и дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, которым его наградил президент Белоруссии Александр Лукашенко, из-за "крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране". Об этом Спиваков заявил в своем обращении к Лукашенко, его опубликовала "Новая газета".



Второй вечер протестов в Минске. Фоторепортаж

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Лукашенко наградил музыканта орденом в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, а также за успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии. "Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией", - заявил Спиваков.



Музыкант считает, что в Белоруссии "царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране".



По мнению Спивакова, народ Белоруссии "правомерно" требует соблюдения "элементарных прав и свобод", включая права на мирные протесты. Он заявил, что ему "стыдно" носить орден, так как он связан с правлением Лукашенко.



"Ваша "черная" сила - это Ваша огромная слабость. Люди рождаются, для того чтобы их любили, а не унижали и тем более калечили", - заключил Спиваков. "Вы, вероятно, слышали о том, что "плачущие утешатся"? Так и будет! - пообещал музыкант.



РБК обратился за комментарием к представителю Владимира Спивакова.