Британия недовольна наплывом иммигрантов. Гребут Ла-Манш лодками...

07:03 14.08.2020

Алексей Тарханов



Пересекающие границу беженцы

Соединенное Королевство просит Францию не подпускать беженцев к воде.

В Париже со срочным визитом побывал Крис Филп, государственный секретарь Великобритании по вопросам иммиграции. Его задачей было убедить Францию жестче контролировать находящихся на ее территории беженцев, многие из которых мечтают перебраться на Британские острова. С начала года, пользуясь хорошей погодой и карантином, более 4 тыс. беженцев на трех сотнях лодок сумели достичь берегов Англии. Францию просят остановить этот процесс, в чем она, как считает корреспондент "Ъ" Алексей Тарханов, не очень-то заинтересована.



"Нет сомнений в том, что это результат деятельности жестоких преступных группировок, которые рискуют жизнями людей, отправляя их пересекать Ла-Манш",- заявил Борис Джонсон, отправляя во Францию своих эмиссаров. На встрече с министром внутренних дел республики Жеральдом Дарманеном они должны были добиться от соседей активных действий. Цель - закрыть для иммигрантов морской путь на Британские острова.



Пересекающие границу беженцы© Paul Childs/Reuters Пересекающие границу беженцы

В течение нескольких лет потоки иммигрантов со всей Европы стремились на берега французского Кале. Здесь люди, поставившие себе цель добраться до Англии, ждали удобного случая для того, чтобы отправиться в морское путешествие. В огромном лагере в Кале, прозванном "Джунгли", жило от 6 тыс. до 8 тыс. человек. Этот лагерь был в 2016 году разогнан французскими властями, а его обитателей перевезли во французские центры содержания беженцев. Но многие из них упорно возвращались к берегам пролива, решив все-таки испытать судьбу.



Мигранты забирались в грузовые фуры, пытались попасть на паромы и даже штурмовали вход в тоннель под Ла-Маншем, останавливая на целые часы, а то и сутки движение поездов.



Против них строились километровые ограды, не позволявшие им проникать на железнодорожные пути. Эти заграждения, с наброшенными на них кое-где тряпками - следами бесконечных попыток преодолеть колючую проволоку - видны из окон "Евростара" перед тем, как поезд спускается в туннель.



Опасный путь через Ла-Манш на борту импровизированных плавательных средств был лишь одним из способов побега. Но карантин резко ограничил поток пассажиров и грузоперевозок между странами, а вводимые в действие в связи с "Брекситом" пограничные процедуры делают этот путь еще более сложным. Усиленный пограничный контроль у евротоннеля и транспортных терминалов во французских портах оставляет беглецам мало шансов на успех. Зато у них остается возможность пересечь Ла-Манш в самом узком месте пролива, где от Кале до Дувра, то есть от французского до британского берега, лишь 33 км. Подойдет любое плавсредство - и специально купленные резиновые лодки с моторами, которые без огней и на малой скорости выходят ночью в море, и угнанные рыбацкие суденышки и даже байдарки.



Благоприятствует этому и жаркая безветренная погода, и закрытые для посещения пляжи, а также то, что уменьшилось число кораблей, идущих по проливу.



Раньше, по словам экспертов, путь по морю от Франции до Британии в ночное время и без огней напоминал попытку перебежать неосвещенное четырехполосное шоссе.



Теперь найти лазейку легче, хотя путь этот все равно остается смертельно опасным. По данным BBC, с начала года уже зафиксировано попытки 4192 человек переплыть залив, в то время как за весь прошлый год их было только 2294.



Путь на моторной лодке от Кале до Дувра при удачном стечении обстоятельств занимает три-четыре часа. На этом маршруте иммигрантов ждут три этапа. В Ла-Манше с обеих сторон есть 12-мильные территориальные зоны. Между ними узкая полоска нейтральных вод. По нынешним правилам, если лодка с беженцами будет перехвачена во французской зоне, их вернут во Францию. Если же они сумеют добраться до британских вод, ими должны будут заняться спасатели и иммиграционные власти Британии. В нейтральных водах разделение ответственности тоже существует, но оно более условно.



Договор, заключенный в 2004 году в период общего европейского пространства, предусматривал, что контроль на границе (который Британия, кстати, никогда не прекращала, сохраняя особую позицию в Шенгене) будет производиться в начале маршрута. Во Франции - на пути в Англию, и наоборот. Так, на железнодорожных линиях "Евростара" пропускные пункты двух государств расположены перед посадкой на поезд. По этому договору границу с Британией в Кале должны охранять французы. Но они жалуются на недостаток средств и яростное упорство иммигрантов, считающих, что условия убежища в Британии для них более благоприятны.



Пересекающие границу беженцы© Paul Childs/Reuters Пересекающие границу беженцы

Франция просит увеличить финансирование пограничного контроля. Речь идет о сумме около £30 млн.



Со своей стороны, британцы намерены ввести особые меры в проливе, который на британской стороне не зря зовут "Английским каналом". Министр внутренних дел Прити Пател создала специальную должность командующего по борьбе с угрозой нелегальной имиграции в Ла-Манше (Clandestine Channel Threat Commander) и назначила на это пост Дэна О"Махони, бывшего офицера морской пехоты, служившего в Косово и Ираке, работавшего в морской разведке и Национальном агентстве по борьбе с преступностью.



Пересекающие границу беженцы© Paul Childs/File Photo/Reuters Пересекающие границу беженцы

Отрицательный рекорд, поставленный 6 августа, когда за один день до британских берегов добрались 235 беженцев, приводит в ярость даже депутатов Консервативной партии. Они хотят от своего лидера Бориса Джонсона чуть ли ни войны против иммигрантов.



"Я хочу, чтобы военно-морской флот в проливе Ла-Манш занял более жесткую позицию,- заявил член парламента Ли Андерсон.- Сейчас ситуация выходит из-под контроля, я требую конкретных действий, и если ради этого нам придется нарушить международные законы, надо задуматься о том, что для нас важнее".



Британцы уговаривают французов действовать жестче и перехватывать суда с беженцами в момент отхода от берега или во французских территориальных водах. Они пытаются доказать своим партнерам, что это в их интересах. "Если мы сможем закрыть этот путь, что мы и намерены сделать, у иммигрантов не будет смысла стремиться во Францию",- говорит Борис Джонсон. Но французские власти, похоже, считают, что это все равно не остановит притока беженцев. И если часть из них мечтает продолжить свой путь в Британию, покинув тем самым Европу, зачем же им в этом мешать.