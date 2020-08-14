Кого мы съели? Сибирская язва в Кара-Суйском районе Киргизии: село Тогуз-Булак закрыто на карантин

07:06 14.08.2020

14 августа 2020, Бишкек - Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



В селе Тогуз-Булак Кара-Суйского района Ошской области, где зафиксированы случаи заражения сибирской язвой, введен карантин. Об этом 24.kg сообщили в администрации населенного пункта.



Ранее, напомним, восемь человек были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву. На сегодня девять человек находятся на лечении.



Как отметили чиновники, в связи с этим Тогуз-Булак будет находиться на карантине до 25 августа. Жителям запрещено ввозить и вывозить любые виды домашнего скота, а также производить убой.



Ранее в ходе эпидемиологического расследования установили, что в забое и разделке туши принимали участие девять человек. Мясо раздали в села Талдык, Тогуз-Булак, Кызыл-Байрак и Беш-Мойнок. Всего выявлено 285 контактных. Они получают антибиотикопрофилактику и находятся под медицинским наблюдением.



Весь скот в селе на сегодня вакцинирован.