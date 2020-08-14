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В Хорезме и Бухаре сотрудники хокимията и УВД задержаны при получении взяток
07:11 14.08.2020

В Хорезмской и Бухарской областях выявлены факты коррупции, связанные с незаконным выделением земли, подделкой паспортов и оформлением социальной квартиры. Общая сумма взяток в трех выявленных случаях составляет 12,2 тысячи долларов.
Вчера, 20:21 Общество
При получении взятки задержаны сотрудник хокимията Хазарапаского района и инспектор профилактики УВД Шаватского района Хорезмской области, а также заместитель начальника жилищного управления в Бухаре, сообщил телеканал "Узбекистан 24".

Ведущий специалист хокимията Хазараспского района пообещал местному жителю добиться решения районного хокима о выделении тому земельного участка площадью 1200 квадратных метров, имеющегося в резерве хокимията. За это он потребовал 8000 долларов.

Специалист был задержан при получении этой суммы сотрудниками Хорезмского областного управления Служба государственной безопасности и районного отделения Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.

Второй случай произошел также в Хорезмской области. Инспектор профилактики опорных пунктов подразделения профилактики правонарушений УВД Шаватского района намеревался сделать трем гражданам новые паспорта, изменив личные данные через знакомых в отделении миграции и оформления гражданства. Инспектор профилактики был задержан сотрудниками областного управления СГБ и областной прокуратуры при получении взятки в размере 1200 долларов.

Факт коррупции был выявлен и в Бухаре. Заместитель начальника государственного предприятия учета жилых домов и использования нежилых помещений хокимията города был задержан при получении 4000 долларов. Через своих знакомых в городской администрации он хотел оформить на имя другого гражданина одну из квартир в государственном семейном общежитии, которая предназначалась нуждающимся семьям. Отмечается, что мужчина уже был судим по части 3 статьи 210 (получение взятки) Уголовного кодекса.

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Источник - gazeta.uz
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