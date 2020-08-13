 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 14.08.2020
09:36  Туркмены в Вашингтоне таскают гробы к Конгрессу и офису ВОЗ, разоблачая Аркадага как "врача и человека", - И.Джорбенадзе.
08:50  КазСенат - vip-санаторий аппаратных отставных козы-барабанщиков. Чья хата в масле?
08:48  В Нур-Султане разработали три плана действий ко второй волне КВИ - А, В и С. (бежать, тикать и линять?)
08:42  "Снижение наших экономических показателей в три раза меньше, чем в других странах", - Елбасы успокоил елба-подданных
08:37  В Китае нашли кости ранее невиданных динозавров - Синанкилозавр чжучэнгенсис
08:34  Изуверы, иноверцы. Кто потравил паленой водкой туркменов в Турции? (идет следствие)
07:39  Хобот не болит. Разработчик казахстанской вакцины против КВИ Кутумбетов испытал ее на себе - "особых патологий нету"

07:34  Китай фиксирует стратегическую позицию в противостоянии с США, - В.Павленко
07:32  Как спасти киргизского мериноса - проблемы и перспективы, - Олег Кудяков
07:20  США разработали план против российских наемников в Ливии, - "НГ"
07:11  В Хорезме и Бухаре сотрудники хокимията и УВД задержаны при получении взяток
07:06  Кого мы съели? Сибирская язва в Кара-Суйском районе Киргизии: село Тогуз-Булак закрыто на карантин
07:03  Британия недовольна наплывом иммигрантов. Гребут Ла-Манш лодками...
06:50  РосБалалаечник Спиваков сдал "лукашенковский" орден. Путинские оставил, пока
01:46  Конфуция признали смертельным врагом США, - Вл.Скосырев
01:19  Кому нужны туркмены? - Азат Реджепов
01:12  Топы АО "Мангистаумунайгаз" подозреваются в хищении 455 млн тенге
00:54  Аркадаг лично усовершенствовал "печи для сжигания наркотиков". Изобрел кочергу?
00:41  Технологический разрыв США с Китаем грозит затяжным кризисом, - "НГ"
00:38  Ударная сила: неизвестные самолеты бомбанули турецкую авиабазу в Ливии
00:30  Чужакам не рады: нераскрытая проблема внутренней миграции в Кыргызстане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США разработали план против российских наемников в Ливии, - "НГ"
07:20 14.08.2020

Вашингтон предложил демилитаризовать конфликтные районы
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

13 авг. 2020

Посол США в Ливии Ричард Норланд поочередно провел консультации со сторонами вооруженного конфликта в бывшей Джамахирии, обсудив с ними пути урегулирования. У Вашингтона, по словам дипломата, есть свой план выхода из тупиковой во всех отношениях ситуации в Ливии. Его суть сводится к некоему варианту демилитаризации обстановки в тех районах, к которым сейчас устремлено внимание поддерживаемого Турцией Правительства национального согласия (ПНС). В экспертной среде полагают: эта инициатива в реальности направлена на то, чтобы вытеснить предполагаемых российских наемников.

После того как Норланд провел переговоры с органами власти в Восточной Ливии, на которые опирается командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, он обсудил конфликт с руководством Турции. Администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана сейчас прилагает усилия, чтобы поставить точку в вопросе контроля над стратегически важными районами бывшей Джамахирии – городом Сирт и муниципалитетом аль-Джуфра, которые удерживаются формированиями ЛНА. "На встрече обсуждались меры по достижению решения в вопросе разоружения центральной части Ливии, полного и обоюдного вывода иностранных войск и наемников", – говорится в Twitter посольства США в Ливии. Нефтедобыча также была в повестке.

В разговоре с египетским изданием Ahram Online американский дипломат заявил, что администрация президента Дональда Трампа стремится к созданию демилитаризованной зоны в окрестностях Сирта. "Одна из продвигаемых нами идей – это поддержка некоего решения по демилитаризации вокруг Сирта, – пояснил Норланд. – Мы не единственные, кто это предлагал, однако если мы сможем использовать для этого свое влияние, мы очень хотели бы это сделать". Глава американской дипмиссии подчеркнул: "Цель состоит в том, чтобы заставить силы отступить, прийти к какой-то нейтральной системе безопасности для самого города и избежать риска превращения Сирта в очаг разрастания вооруженного конфликта".

Норлад считает, что вовлеченные в войну международные игроки должны отказаться от повышения ставок, "в особенности те государства, которые предоставляют военную технику и поддерживают наемников". "Этому действительно нужно положить конец, – отметил дипломат. – Кроме того, все обязательства, взятые в Берлине, если они будут выполнены, станут рецептом разрешения конфликта. Я думаю, если все в Ливии будут поддерживать тех, кто является патриотически настроенными националистами, пытающимися положить конец конфликту и вмешательству всех иностранных сил, это будет уже другая часть уравнения. В этом отношении политическое измерение Каирской декларации (мирный план Египта. – "НГ") было позитивным".

Впрочем, источник ТАСС в восточно-ливийском парламенте (Палате представителей) сообщил, что инициатива США не получила одобрения на востоке Ливии. "США хотят играть с судьбой ливийцев, а любая инициатива, не предусматривающая выхода турецких сил, не в наших интересах, – пояснил источник. – Американцы спокойно могут заставить турок уйти из Ливии без боя, но они не хотят этого". Кроме того, по его словам, план Норланда предполагает вывод хафтаровских сил из Сирта и аль-Джуфры и предусматривает возможность размещения в буферных зонах на линиях разграничения с триполийскими силами международных наблюдателей и миротворцев. С этим Палата представителей тоже согласиться не готова.

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в начале этого месяца объявил о начале администрацией Трампа "дипломатического взаимодействия на 360 градусов" со всеми заинтересованными сторонами в Ливии, чтобы "прийти к решению, которое окажет поддержку суверенитету Ливии и защитит общие интересы Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров". "Продолжающиеся попытки иностранных держав воспользоваться конфликтом, например посредством сохранения постоянного военного присутствия или установления контроля над ресурсами, принадлежащими ливийскому народу, создают серьезную угрозу региональной стабильности и глобальной торговле", – заметил О’Брайен.

Научный сотрудник нидерландского института международных отношений "Клингендаль" Джалел Харшауи заявил "НГ", что администрация президента США выдвинула свою инициативу по демилитаризации только по одной причине – из-за данных об увеличении в Ливии числа российских наемников из частной военной компании Вагнера. "Именно поэтому Белый дом решил поддержать эту дипломатическую инициативу, – отметил аналитик. – В то же время очевидно, что россияне и эмиратовцы (Абу-Даби является покровителем Хафтара. – "НГ") не изменят своего поведения просто потому, что помощник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен "потребовал" от ливийцев усилий по демилитаризации".

Иными словами, говорит эксперт, инициатива США, если она не примет более внушительную форму, вряд ли окажет хоть какое-то влияние на реальное положение дел. "Это больше похоже на хитрость с дымовой завесой, которая призвана заполнить пробел между текущим моментом и началом 2021 года, когда в Вашингтоне начнется новый президентский срок", – заключает Харшауи.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597378800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 августа 2020 года №507
- Сенат-2020: сюрпризов не будет
- Краткосрочный экономический индикаторв январе-июле 2020г. составил 97,3%
- Риски в квадрате
- Алматинские предприниматели пожаловались депутатам демпартии "Ак жол" на невозможность рефинансирования (без увеличения нагрузки) прежних кредитов по пониженным ставкам в рамках господдержки
- О возобновлении международных полетов
- Минсельхоз существенно увеличил субсидии для отрасли молочного животноводства
- А вас, Харрис, я попрошу остаться
- По итогам 7 месяцев т. г. в базовых отраслях экономики РК сохраняется положительная динамика
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  