США разработали план против российских наемников в Ливии, - "НГ"

07:20 14.08.2020

Вашингтон предложил демилитаризовать конфликтные районы

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



13 авг. 2020



Посол США в Ливии Ричард Норланд поочередно провел консультации со сторонами вооруженного конфликта в бывшей Джамахирии, обсудив с ними пути урегулирования. У Вашингтона, по словам дипломата, есть свой план выхода из тупиковой во всех отношениях ситуации в Ливии. Его суть сводится к некоему варианту демилитаризации обстановки в тех районах, к которым сейчас устремлено внимание поддерживаемого Турцией Правительства национального согласия (ПНС). В экспертной среде полагают: эта инициатива в реальности направлена на то, чтобы вытеснить предполагаемых российских наемников.



После того как Норланд провел переговоры с органами власти в Восточной Ливии, на которые опирается командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, он обсудил конфликт с руководством Турции. Администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана сейчас прилагает усилия, чтобы поставить точку в вопросе контроля над стратегически важными районами бывшей Джамахирии – городом Сирт и муниципалитетом аль-Джуфра, которые удерживаются формированиями ЛНА. "На встрече обсуждались меры по достижению решения в вопросе разоружения центральной части Ливии, полного и обоюдного вывода иностранных войск и наемников", – говорится в Twitter посольства США в Ливии. Нефтедобыча также была в повестке.



В разговоре с египетским изданием Ahram Online американский дипломат заявил, что администрация президента Дональда Трампа стремится к созданию демилитаризованной зоны в окрестностях Сирта. "Одна из продвигаемых нами идей – это поддержка некоего решения по демилитаризации вокруг Сирта, – пояснил Норланд. – Мы не единственные, кто это предлагал, однако если мы сможем использовать для этого свое влияние, мы очень хотели бы это сделать". Глава американской дипмиссии подчеркнул: "Цель состоит в том, чтобы заставить силы отступить, прийти к какой-то нейтральной системе безопасности для самого города и избежать риска превращения Сирта в очаг разрастания вооруженного конфликта".



Норлад считает, что вовлеченные в войну международные игроки должны отказаться от повышения ставок, "в особенности те государства, которые предоставляют военную технику и поддерживают наемников". "Этому действительно нужно положить конец, – отметил дипломат. – Кроме того, все обязательства, взятые в Берлине, если они будут выполнены, станут рецептом разрешения конфликта. Я думаю, если все в Ливии будут поддерживать тех, кто является патриотически настроенными националистами, пытающимися положить конец конфликту и вмешательству всех иностранных сил, это будет уже другая часть уравнения. В этом отношении политическое измерение Каирской декларации (мирный план Египта. – "НГ") было позитивным".



Впрочем, источник ТАСС в восточно-ливийском парламенте (Палате представителей) сообщил, что инициатива США не получила одобрения на востоке Ливии. "США хотят играть с судьбой ливийцев, а любая инициатива, не предусматривающая выхода турецких сил, не в наших интересах, – пояснил источник. – Американцы спокойно могут заставить турок уйти из Ливии без боя, но они не хотят этого". Кроме того, по его словам, план Норланда предполагает вывод хафтаровских сил из Сирта и аль-Джуфры и предусматривает возможность размещения в буферных зонах на линиях разграничения с триполийскими силами международных наблюдателей и миротворцев. С этим Палата представителей тоже согласиться не готова.



Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в начале этого месяца объявил о начале администрацией Трампа "дипломатического взаимодействия на 360 градусов" со всеми заинтересованными сторонами в Ливии, чтобы "прийти к решению, которое окажет поддержку суверенитету Ливии и защитит общие интересы Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров". "Продолжающиеся попытки иностранных держав воспользоваться конфликтом, например посредством сохранения постоянного военного присутствия или установления контроля над ресурсами, принадлежащими ливийскому народу, создают серьезную угрозу региональной стабильности и глобальной торговле", – заметил О’Брайен.



Научный сотрудник нидерландского института международных отношений "Клингендаль" Джалел Харшауи заявил "НГ", что администрация президента США выдвинула свою инициативу по демилитаризации только по одной причине – из-за данных об увеличении в Ливии числа российских наемников из частной военной компании Вагнера. "Именно поэтому Белый дом решил поддержать эту дипломатическую инициативу, – отметил аналитик. – В то же время очевидно, что россияне и эмиратовцы (Абу-Даби является покровителем Хафтара. – "НГ") не изменят своего поведения просто потому, что помощник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен "потребовал" от ливийцев усилий по демилитаризации".



Иными словами, говорит эксперт, инициатива США, если она не примет более внушительную форму, вряд ли окажет хоть какое-то влияние на реальное положение дел. "Это больше похоже на хитрость с дымовой завесой, которая призвана заполнить пробел между текущим моментом и началом 2021 года, когда в Вашингтоне начнется новый президентский срок", – заключает Харшауи.