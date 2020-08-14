Изуверы, иноверцы. Кто потравил паленой водкой туркменов в Турции? (идет следствие)

08:34 14.08.2020

Ведется следствие об отравлении туркменистанцев суррогатной водкой в Турции



Продолжается следствие по делу массового отравления туркменских граждан в Турции, сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".



Стало известно, что 2 марта рейсом туркменских авиалиний из Ашхабада в Стамбул вылетели две гражданки Туркменистана. В их багаже находились 22 полуторалитровые пластиковые бутылки с прозрачной жидкостью. А 13-14 марта в Стамбуле от отравления суррогатной водкой скончались трудовые мигранты из Туркменистана.



Туркменские следственные органы запросили у турецких коллег результаты химического анализа жидкости, незаконно продававшейся в Стамбуле под поддельной этикеткой туркменской водки "Балыкчи". На сегодняшний день результаты экспертизы не представлены.



По версии туркменских следователей, в пластиковых бутылках, вывезенных двумя жительницами Ашхабада, находился метил. Он используется при переработке нефти, и, скорее всего, был похищен работниками Комплекса нефтеперерабатывающих заводов в Туркменбаши и продан женщинам как этил, так как внешне они не отличаются.



Из-за прекращения авиасообщения с зарубежными странами женщины до сих пор находятся в Турции.



Вопрос о ходе следствия рассматривался на заседании Совета безопасности Туркменистана (предположительно в мае). На нем руководитель одной из спецслужб оправдывался тем, что женщин не остановили в аэропорту Ашхабада, так как надеялись отследить всю цепочку и выявить всех вовлеченных в незаконную деятельность. Силовики не предполагали, что дело примет такой оборот.



Следствие продолжается.



Напомним, что 13-14 марта в больницы Стамбула попал 61 человек, отравившийся суррогатной водкой. На кладбище Kilyosпод Стамбулом были захоронены 55 человек. Судьба шести остается неизвестной. На 38 могилах появились таблички с именами и фамилиями, на одной указано лишь имя. На 17 могилах есть только номера.