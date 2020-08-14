В Китае нашли кости ранее невиданных динозавров - Синанкилозавр чжучэнгенсис

08:37 14.08.2020

Китайские палеонтологи обнаружили окаменелые останки ранее не изученных видов динозавров в городе Чжучэн провинции Шаньдун на востоке страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Xinhua.



Эксперты установили, что окаменелости являются правой частью тазовой кости крупной рептилии, похожей на анкилозавра. Центр исследования динозавров Чжучэна сообщил, что рептилию назвали "Синанкилозавр чжучэнгенсис" по месту его находки.



Представитель центра Чжан Янься отметил, что обнаружение новых видов динозавров является свидетельством разнообразия фауны в Чжучэне в доисторические времена. Это также дает еще дает больше информации о том, как жили рептилии.



Отмечается, что Чжучэн является местом нахождения крупнейшего количества окаменелых останков костей динозавров в мире. Общая обнаруженная площадь погребения костей составляет 1600 квадратных километров.



Первые кости динозавров в Чжучэне были обнаружены еще в 1964 году, с тех пор более 10 видов этих животных было найдено здесь во время раскопок.



Ранее палеонтологи из штата Монтана в США обнаружили скелет, который принадлежал новому виду динозавров из семейства альваресзавридов. Сообщается, что динозавр был назван Trierarchuncus (trierarch - "капитан", uncus - "крюк") в честь мифического персонажа Капитана Крюка.



Также в штате Нью-Мексико ученые обнаружили скелет нового вида хищных пернатых динозавров, которые жили 67 миллионов лет назад.