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"Снижение наших экономических показателей в три раза меньше, чем в других странах", - Елбасы успокоил елба-подданных
08:42 14.08.2020

Назарбаев: Главная задача - не допустить угрозу нацбезопасности

Председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев встретился с премьер-министром Аскаром Маминым, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Elbasy.kz.

В ходе встречи, прошедшей в Акмолинской области, были обсуждены итоги экономического развития страны за семь месяцев текущего года и планы работы в постпандемический период.

Согласно представленной премьер-министром информации, с начала года была обеспечена положительная динамика показателей в ключевых отраслях экономики, таких как машиностроение, обрабатывающая и горнодобывающая промышленность, строительство и другие.

Елбасы подчеркнул, что принятые ранее в Казахстане государственные программы позволили снизить негативное влияние текущего кризиса на национальную экономику.

"Мы переживаем один из самых сложных периодов за годы нашей независимости. За это время мы преодолели немало кризисов. Текущий охватил все страны мира. Везде наблюдается рост безработицы, бизнес испытывает сложности, снизилась торговля между государствами. Однако принятые нами ранее меры помогли смягчить влияние кризиса на нашу экономику. Снижение наших экономических показателей в три раза меньше, чем в других странах", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана отметил высокую активность казахстанского бизнеса по поддержке социально-экономического развития страны в трудный период.

"Крупный бизнес помогал сохранить рабочие места, выделял средства для поддержки уязвимых слоев населения, а также внес вклад в продвижение инициативы "Біз біргеміз". Я благодарен всем представителям бизнеса. По линии фонда Birgemiz мы смогли оказать поддержку 2,3 миллиона граждан Казахстана", - сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев указал на необходимость проработки вопросов дальнейшего экономического роста в посткризисный период, активизации отечественного бизнеса и улучшения благосостояния граждан страны. Было отмечено, что правительство должно предусмотреть конкретные меры по обеспечению роста в различных секторах экономики.

"Сегодня эксперты прогнозируют вторую волну экономического кризиса и пандемии. Специалистам необходимо изучить этот вопрос и подготовить специальную программу на этот случай. Необходимы новые подходы и соответствующие меры", - сказал Первый Президент Казахстана.

Елбасы также остановился на вопросах информационно-разъяснительной работы в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

"Государства, которые разъяснили людям, что незаражение зависит от самого человека и его дисциплины, выиграли. В некоторых странах не было карантина, так как люди были очень дисциплинированны и соблюдали требования специалистов", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Первый Президент Казахстана подчеркнул важность сохранения единства и стабильности казахстанского общества в условиях роста геополитических конфликтов и противоречий.

"Несмотря на кризис, наша главная задача - не допустить угрозу национальной безопасности страны. Нам необходимо сохранить внутреннюю стабильность. Казахстанцы должны помнить, что консолидация общества и политическая стабильность - это главный краеугольный камень нашего продвижения вперед. Мы всегда проходили кризисы, консолидируясь вокруг государства и такой политической силы, как Nur Otan. Уверен, что и в этот раз мы снова все преодолеем. Будет обеспечен рост экономики. Это позитивно повлияет на жизнь казахстанцев. Государство снова будет копить средства, которые будут работать во благо казахстанцев, а также выполнение нашей стратегической программы "Казахстан-2050", - сказал Елбасы.

В завершение Нурсултан Назарбаев отметил, что у Казахстана имеется значительный опыт преодоления глобальных экономических кризисов, а также возможности для обеспечения стабильного роста экономики.

"Правительству нужно постараться увеличить количество рабочих мест, чтобы люди вышли на работу, стали зарабатывать деньги. У нас есть большой опыт, средства и возможности. Мы успешно пройдем через все это", - заключил Первый Президент Казахстана.

Источник - Elbasy.kz
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