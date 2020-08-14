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В Нур-Султане разработали три плана действий ко второй волне КВИ - А, В и С. (бежать, тикать и линять?)
08:48 14.08.2020

Разработали три плана: А, B, С.

О подготовке ко второй возможной волне COVID-19 в Нур-Султане, рассказал в рамках проекта руководитель управления общественного здравоохранения города Тимур Муратов, передает BaigeNews.kz.
"Людскими ресурсами и кадрами мы обеспечены. Теперь, наверное, самый главный вопрос, касается скорой помощи. Скорая помощь будет у нас максимально развертываться до 160-180 бригад, в зависимости от ситуации. Самое главное - коечный фонд. Сейчас у нас имеется план А, В и план С. При первом плане мы разворачиваем порядка двух тысяч коек. При этом плане у нас многопрофильные стационары практически не будут задействованы. План С подразумевает уже развертывание коек в приспособленных помещениях (общежития, гостиницы), с привлечением волонтеров", – сказал он.

Как уточнил в комментариях к программе Тимур Муратов, "план В" означает дополнительно 1040 коек и плюс 20 бригад скорых к "плану А".

Также в ходе прямого эфира на Facebook Муратов отметил, что в Нур-Султане дополнительно закупаются машины скорой помощи.

Источник - BaigeNews.kz
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