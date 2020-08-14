КазСенат - vip-санаторий аппаратных отставных козы-барабанщиков. Чья хата в масле?

08:50 14.08.2020

В нашем Сенате слишком много бывших чиновников - политолог



Роман Иванов

Поэтому законы в первую очередь ориентированы на правительство и администрацию президента.



Обеим палатам парламента нужна мощная оппозиция и побольше представителей бизнеса и гражданского общества, заявил политолог Замир Каражанов в интервью нашему порталу. Нынешние "беззубые" депутаты не могут добиться от правительства эффективной работы. К законотворческой работе у общественности тоже масса претензий.

Сенат - тихая гавань?

- Общество почти не обратило внимания на недавние выборы в сенат. СМИ ограничились небольшими информациями, соцсети практически проигнорировали. Хотя казалось бы за столь серьезным органом власти наблюдать нужно тщательнее. Особенно после того, как его председатель стал президентом. Но почему этого не случилось?



- Ситуация вполне нормальная -



в мире тоже обычно больше внимания обращают на нижнюю, а не верхнюю палату парламента



Самые шумные дебаты и самые громкие решения всегда в нижних палатах. Там просто интереснее. Чаще всего нижняя палата парламента формируется по партийным спискам, а верхняя - по региональному признаку. Другой механизм представительства сильно все меняет. Дебаты в нижней потому и бывают такими жаркими, что там дискутируют соперничающие политические партии.



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А верхняя служит неким страховочным поясом - ее задача возвращать неадекватные законы на переделку. Прямо внутри парламента создается механизм сдержек и противовесов.



- Тем не менее общественность регулярно жалуется на очередной закон. То и дело называют их непрофессиональными или вообще неадекватными.



- Проблема не в разделении парламента на две палаты, проблема в партийной системе и выборах. В мажилис выбирают именно по партийным спискам, большинство мест у "Нур Отана". И при принятии законопроектов депутаты ориентируются не столько на интересы населения, сколько на правительство и администрацию президента. Все было бы иначе, если бы депутат мажилиса ориентировался на избирателя.



Что касается сенаторов, которых выбирают маслихатовцы в регионах, то среди них слишком много госслужащих. Когда-то я то работал в этой сфере вплотную и сам видел состав. Представителей НПО не было вообще и иногда пара выходцев из бизнеса, остальные - экс-чиновники. И это неизбежно сказывается на профессиональной деятельности депутата, он ориентируется именно на ту среду, из которой вышел



В данном случае - на госслужбу, будь то министерства или местные акиматы.



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- Хотя нужно признать, что в последние несколько лет работа в сенате работа видна. Хотя бы чаще стали критиковать правительство, причем адекватно и аргументированно



Тем не менее, палата могла бы работать гораздо более эффективно. Слишком много спорных законов проходят и через мажилис, и через сенат. А мучаемся потом с ними мы.



- Получается, что слишком много экс-чиновников в парламенте - это плохо?



- У нас и так роль госслужбы слишком завышена во всех сферах. И в экономике, и в политике, и вдобавок получается в представительных органах власти. Это "лобби госаппарата" сказывается в первую очередь на законах, особенно тех, которые касаются работы госорганов и чиновников.



Между тем у правительства и так низкий КПД. Даже президент недавно признал, что одна из причин распространения болезни - работа местных органов власти. Так что пожинаем плоды.



В парламенте (и мажилисе, и сенате),



должно быть больше представителей гражданского общества и бизнеса, которые действительно вышли из низов и знают интересы населения



И меньше чиновников. Тогда бы обе палаты заработали по другому, принимали бы жесткие принципиальные законы по наиболее актуальным вопросам.



Депутаты могут даже добиться отставки министров, но никто такие меры не предпринимает. Видимо опять-таки потому что сами оттуда - а бить посуду в собственной квартире нехорошо. Даже Назарбаев в свое время высказывал депутатам мажилиса, что они не критикуют министров. Парламент - это самостоятельная ветвь власти. Полномочий много, но в должной степени ими никто не пользуется.



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Кроме того, в самом парламенте нет настоящей политической конкуренции. Была бы жесткая оппозиция - вынуждены были бы работать более профессионально. И правительство тоже начали бы заставлять. А не как сейчас, даже если покритикует министра, потом скажут: "но в общем вы неплохо работаете".