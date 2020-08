Туркмены в Вашингтоне таскают гробы к Конгрессу и офису ВОЗ, разоблачая Аркадага как "врача и человека", - И.Джорбенадзе.

09:36 14.08.2020 Бердымухамедов заткнул за пояс Дюма и собственный народ

Пока Аркадаг дописывал свою 53-ю книгу, туркмены в Вашингтоне таскали гробы к Конгрессу и офису ВОЗ, разоблачая президента как "врача и человека".



По сравнению с проблемами у "последнего диктатора Европы", у далеко "не последнего диктатора Азии" - все в порядке.



Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов более чем разносторонняя личность. Врач по профессии, президент - по "счастливой" случайности, он еще и плодовитый писатель, сумевший выпустить в свет больше книг, чем мировые классики - Чарльз Диккенс и Александр Дюма-старший. Известно, что последние двое строчили и строчили свыше всякой меры. Вдохновенно строчит и Бердымухамедов - в августе он завершил работу над новым, 53-м томом своих произведений. По данным государственного информагентства ТДХ, книга называется "Духовный мир туркмен" и посвящена традициям нации.



Отмечается, что в одной из глав Аркадаг разъяснил, что есть "красота жизни, благоденствие на земле, вечность сущего, значение науки и образования в развитии общества, принципы здорового образа жизни, трудолюбие, гостеприимство, дружеские и братские отношения, нравственные устои и единство". Президентский труд изобилует национальными пословицами и поговорками, мудрыми изречениями.



Говоря о "красоте жизни", развитии общества, "нравственных устоях" и "здоровом образе жизни", сам Бердымухамедов этого самого образа строго придерживается - увлечен велосипедным и всяким другим спортом, рыбалкой, пешими прогулками и прочим полезным и приятным времяпрепровождением. Но как себя при этом чувствуют - физически, морально, нравственно и материально - граждане страны, которой он рулит?



Как известно, мировая пандемия COVID-19 Туркмению каким-то чудом "обошла". В нее долго ломились эксперты ВОЗ, чтобы самим убедиться в диве дивном, и их, наконец, впустили на "Родину процветания". Правда, накануне визита миссии Бердымухамедов и его правительство в полном составе ушли в отпуск: перетрудилось, готовя республику к приезду иностранных экспертов, "зачищая" любой намек на то, что больные коронавирусом в стране все же есть. ВОЗовцы, как уже писал "Росбалт", не рискнули прямо поделиться своими сомнениями, и рекомендовали Туркмении вести себя так, будто COVID-19 в ней все же есть. А изобретательная туркменская власть, прежде штрафовавшая своих подневольных граждан за ношение медицинских масок, срочно их на всех нацепила. Нет, не в целях защиты от коронавируса, а от какой-то вредоносной пыли, которая почему-то требует также соблюдения дистанции между людьми в два метра, закрытия крупных торговых центров, парков, театров и т. д.



Стоп-кадр видео ТДХ

Бердымухамедов и рыбку съел, и ВОЗ с коронавирусом нагрел

Видимо, у вернувшихся "домой" экспертов ВОЗ от посещения "некоронной" Туркмении все же остался неприятный осадок. Или победила профессиональная ответственность. В режиме онлайн гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус и директор европейского регионального бюро этой организации Ханс Клюге встретились с Бердымухамедовым. Как сообщил на своей странице в Facebook господин Клюге, президенту Туркмении была высказана серьезная озабоченность в связи с ростом количества больных пневмонией в отсутствии коронавируса. Прозвучал призыв позволить экспертам ВОЗ провести независимое тестирование непосредственно в республике и забрать соответствующие материалы для их изучения в ВОЗовских лабораториях.



Виданное ли дело - Аркадаг согласился! Хотя, вполне возможно, что он и на этот раз будет мурыжить миссию с доступом в свою вотчину. Президент подтвердил, и об этом пишет государственное информагентство, распространение в республике "воспаления легких неизвестной этиологии". По его предположению, болезнь вызывает новый коронавирус. То есть понимать это надо так: пресловутого COVID-19, поставившего весь мир с ног на голову, в Туркмении нет и не было, но, возможно, она подцепила какой-то "эксклюзивный" вирус.



Но как государство, главой которого является врач, заботится о заболевших какой-то странной пневмонией? На этот вопрос отвечает "Хроника Туркменистана". Так, в Лебапской области пациентов с пневмонией принудительно держат в больницах не оттого, что они сопротивляются лечению, а потому, что за один день пребывания в стационаре с них требуют 800 - 1000 манатов ($229 -286): "Если человек умирает, платить за неудавшееся лечение приходится родственникам. Дополнительно с них требуют по 60 манатов ($17) за пластиковый мешок для трупа".



Источники издания также рассказали, что обычно медики сразу после смерти требуют, чтобы в больницу приехали двое родственников - желательно мужского пола. Им выдают тело и предписывают, чтобы его немедленно везли на кладбище и захоронили, не открывая мешка и не проводя никаких ритуалов. Также власти настаивают на том, чтобы могилы были незаметными, без надгробных камней и других опознавательных знаков. Это требование появилось после того, как независимые журналисты начали подсчитывать количество свежих могил на фотографиях со спутников.



А Turkmen.news поведало, что с пациентов еще и требуют взятки за подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких. Стоимость одного дня на ИВЛ составляет эквивалент $400, и платить следует сразу за десять дней. Отмечается также, что на формальном уровне в Туркмении существует обязательное медицинское страхование, но оно позволяет лишь незначительно удешевить лечение.



Собственно, такой "здоровый" подход к нездоровым людям практикуется не только в случаях пневмонии. Было бы смешно, если б не было так грустно: даже в лучшем медицинском учреждении Туркмении - Международном центре перинаталогии и гинекологии "Эне Мяхри" в Ашхабаде, пациентки обязаны приносить с собой лекарства, перевязочный материал, памперсы для себя и новорожденного, катетер, клизму, хирургические перчатки и… скальпель - на случай кесарева сечения.



Стоп-кадр видео

Появились деньги, на которых Бердымухамедову советуют "пойти вон"

Но и это не все, что касается "повадок" системы вообще, а здравоохранения - в частности. "Хроника Туркменистана" пишет, что сотрудников бюджетных учреждений и крупных частных компаний обязывают пройти медицинское обследование на предмет выявления коронавируса. Но поймаешь ли его, если соответствующие процедуры проводятся за деньги и, преимущественно, "для вида"? Выход из положения найден привычный: справку просто покупают, чтобы не толкаться без толку во врачебных кабинетах.



Но и медикам живется несладко. По данным "Азатлык", Туркмения недавно получила гуманитарную помощь от ВОЗ почти на 500 тыс долларов. По просьбе министерства здравоохранения республики, в нее были включены средства защиты, в том числе маски для медперсонала. Теперь их продают медикам, а не раздают бесплатно. И, кстати, в аптеках маски в дефиците, а достанешь - заплатишь бешеные деньги.



Сообщается также, что в местных больницах небывалый наплыв пациентов с симптомами COVID-19. Стационары не справляются с количеством больных, хотя многие, даже с подтвержденным положительным тестом на коронавирус, лечатся дома, а "на работе оформляют болезнь не больничным листом, а отпуском или отпуском без сохранения содержания. Это происходит даже в такой организации как министерство финансов".



Но вернемся к медикам. Они посмели потребовать от властей улучшения условий труда - в Туркменабаде соответствующую "бумагу" в городскую администрацию подписали 120 врачей. Они жалуются на отсутствие индивидуальных средств защиты от коронавируса, лекарств для больных и необходимого медицинского оборудования. Врачи также просят открыть для них общежития, чтобы они после смены не возвращались домой и не разносили заразу. Но - тщетно. Более того, "смельчакам" пригрозили уголовной ответственностью.



В общем, пока Аркадаг занимался сочинительством и отрицанием наличия в республике больных с COVID-19, над городом нефтяников Туркменбаши из самолета распыляли антисептик: "Азатлык" связывает это с пандемией коронавируса нового типа. В течение трех дней жителям запретили выходить из дома. Деньги на дезинфекцию в размере 100 манатов с человека ($28,5) собрали с чиновников, бюджетников (учителей, медиков), нефтяников, энергетиков и военных.



В общем, народ запуган, и его легко "заткнуть" - но только не вырвавшихся с "Родины процветания". Turkmen.news сообщает, что в Вашингтоне проживающие в США соотечественники Аркадага с государственными флагами Туркмении, с плакатами "Остановите диктатора!", "Спасите Туркменистан!", "ВОЗ лжет, туркмены умирают" устроили шествие по центральным проспектам американской столицы, останавливаясь с символическими черными гробами перед зданиями посольства Туркмении, Конгресса США и одного из отделений ВОЗ. Они скандировали на английском языке: "Кто мы? - Туркмены! - Чего мы хотим? - Свободы! - Когда хотим? - Сейчас!"



Обращаясь к ВОЗовцам, участники акции требовали: "Go back and look again!", то есть "Вернитесь (в Туркмению) и посмотрите еще раз!". В доказательство того, что коронавирус в Туркмении не просто есть, а от него сотнями умирают люди, участники акции протеста установили перед зданием ВОЗ несколько гробов с надписью RIP, что значит "покойся с миром". А саму ВОЗ они переименовали во "Всемирную бесполезную (беспомощную) организацию".



Ирина Джорбенадзе

13 авг. 2020 Источник - rosbalt.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597386960

