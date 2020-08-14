|КазУятМодель Нарчаева успешно продала "картину" - отпечаток части тела, откуда ноги растут (фото)
11:06 14.08.2020
Модель Нарчаева "продала" пикантную часть своего тела
Казахстанская модель и блогер Ширин Нарчаева похвасталась первым успехом на поприще изобразительного искусства.
Ранее она рассказывала, как создавала "картину": покрасила бумагу черной гуашью, затем нанесла белую краску на тело и прислонилась к полотну.
Таким нехитрым способом удалось отпечатать ладони, стопы, ногу и ту часть тела, откуда ноги растут.
Из своего творчества Нарчаева решила извлечь коммерческую выгоду и выставила "шедевр" на продажу.
И достигла успеха: картину выкупили за 100 тыс. тенге.
Покупателем оказался некий молодой человек на Bentley с шымкентскими номерами.
Комментаторы поста о продаже картины удивились этой сделке, но критиковать Нарчаеву не стали.
"По ходу зря учился в художественной", - иронизирует один из них.
Захар Мостовой