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КазУятМодель Нарчаева успешно продала картину - отпечаток части тела, откуда ноги растут (фото)КазУятМодель Нарчаева успешно продала "картину" - отпечаток части тела, откуда ноги растут (фото)
11:06 14.08.2020

Модель Нарчаева "продала" пикантную часть своего тела

Казахстанская модель и блогер Ширин Нарчаева похвасталась первым успехом на поприще изобразительного искусства.

Ранее она рассказывала, как создавала "картину": покрасила бумагу черной гуашью, затем нанесла белую краску на тело и прислонилась к полотну.

Таким нехитрым способом удалось отпечатать ладони, стопы, ногу и ту часть тела, откуда ноги растут.

Из своего творчества Нарчаева решила извлечь коммерческую выгоду и выставила "шедевр" на продажу.

И достигла успеха: картину выкупили за 100 тыс. тенге.

Покупателем оказался некий молодой человек на Bentley с шымкентскими номерами.

Комментаторы поста о продаже картины удивились этой сделке, но критиковать Нарчаеву не стали.

"По ходу зря учился в художественной", - иронизирует один из них.

Захар Мостовой

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597392360
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