КазУятМодель Нарчаева успешно продала "картину" - отпечаток части тела, откуда ноги растут (фото)

11:06 14.08.2020

Модель Нарчаева "продала" пикантную часть своего тела



Казахстанская модель и блогер Ширин Нарчаева похвасталась первым успехом на поприще изобразительного искусства.



Ранее она рассказывала, как создавала "картину": покрасила бумагу черной гуашью, затем нанесла белую краску на тело и прислонилась к полотну.



Таким нехитрым способом удалось отпечатать ладони, стопы, ногу и ту часть тела, откуда ноги растут.



Из своего творчества Нарчаева решила извлечь коммерческую выгоду и выставила "шедевр" на продажу.



И достигла успеха: картину выкупили за 100 тыс. тенге.



Покупателем оказался некий молодой человек на Bentley с шымкентскими номерами.



Комментаторы поста о продаже картины удивились этой сделке, но критиковать Нарчаеву не стали.



"По ходу зря учился в художественной", - иронизирует один из них.



Захар Мостовой