Исполнитель Каз-хита "Оригиналсын" Алкожа переехал в аул и продает арбузы

11:18 14.08.2020

Исполнитель хита "Оригиналсын" переехал в аул и продает арбузы



Засидевшиеся на карантине звезды пытаются различными способами скрасить время.



Звездная пара отечественного шоу-бизнеса Кыдырали и Каракат решили выращивать овощи. А сестры Жолдыбаевы увлеклись йогой.



В свою очередь, Абдижаппар Алкожа переехал в свой родной край. Он уже довольно долгое время выкладывает фотографии, где он катается на лощади, собирает сено и чистить сарай.



Одним словом, певец, без песен которого не проходит ни один той в Казахстане, превратился в работящего и трудолюбивого парня.



Недавно артист на своей странице в Instagram выложил видео, где он продает самые сочные шардаринские арбузы и дыни.







"Из-за карантина "потеряли" талантливых певцов", "Лучше так своим трудом зарабатывать, чем петь под фонограмму", "Как можно не купить арбуз у такого продавца?" пишут подписчики.



Рая Акегожаева