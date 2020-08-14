 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Исполнитель Каз-хита "Оригиналсын" Алкожа переехал в аул и продает арбузы
11:18 14.08.2020

Исполнитель хита "Оригиналсын" переехал в аул и продает арбузы

Засидевшиеся на карантине звезды пытаются различными способами скрасить время.

Звездная пара отечественного шоу-бизнеса Кыдырали и Каракат решили выращивать овощи. А сестры Жолдыбаевы увлеклись йогой.

В свою очередь, Абдижаппар Алкожа переехал в свой родной край. Он уже довольно долгое время выкладывает фотографии, где он катается на лощади, собирает сено и чистить сарай.

Одним словом, певец, без песен которого не проходит ни один той в Казахстане, превратился в работящего и трудолюбивого парня.

Недавно артист на своей странице в Instagram выложил видео, где он продает самые сочные шардаринские арбузы и дыни.



"Из-за карантина "потеряли" талантливых певцов", "Лучше так своим трудом зарабатывать, чем петь под фонограмму", "Как можно не купить арбуз у такого продавца?" пишут подписчики.

Рая Акегожаева

Источник - 365info.kz
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