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|Посол США в Узбе Розенблюм обеспокоен задержанием в Кыргызстане узб-журналиста Бобомуродова
12:06 14.08.2020
Посол США выразил обеспокоенность задержанием Бобомурода Абдуллаева
Посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм выразил обеспокоенность задержанием Бобомурода Абдуллаева в Бишкеке. Он призвал уважать свободу передвижения журналиста и позволить ему выехать из Кыргызстана в выбранную им страну.
Посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм выразил обеспокоенность сообщениями о задержании журналиста Бобомурода Абдуллаева в Бишкеке.
"Я глубоко обеспокоен сообщениями о том, что власти Кыргызстана задержали узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева по запросу правительства Узбекистана. Мы внимательно следим за его делом", - написал глава американской дипмиссии в Twitter.
Он призвал правительства двух стран уважать свободу передвижения журналиста и позволить ему выехать из Кыргызстана в выбранный им пункт назначения.
"Президент Шавкат Мирзиеев убедительно говорил о свободе средств массовой информации и правах журналистов в своей речи ко Дню Конституции в декабре прошлого года, и неоднократно с тех пор. США согласны с тем, что свободные и независимые СМИ являются непреложным условием действующей демократии", - отметил Дэниел Розенблюм.
Бобомурод Абдуллаев был задержан в столице Кыргызстана 8 августа. Сейчас решается вопрос об экстрадиции журналиста на родину. Суд в Бишкеке арестовал его до 8 сентября.
С призывом освободить Бобомурода Абдуллаева к кыргызским властям уже обратились Комитет по защите журналистов (CPJ, Нью-Йорк), Amnesty International и ряд других правозащитных организаций.