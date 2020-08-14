 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 14.08.2020
12:40  Сделавший себе сеппуку тадж-министр Худоерзода собрал кишки и уже встал на ноги
12:38  КОВИ убил автора Гимна Таджикистана поэта Гулназара Келди
12:06  Посол США в Узбе Розенблюм обеспокоен задержанием в Кыргызстане узб-журналиста Бобомуродова
11:18  Исполнитель Каз-хита "Оригиналсын" Алкожа переехал в аул и продает арбузы
11:10  Глетчеры Туюксу над Алма-Атой опасно набухли талой водой. А если сель?
11:08  "Пока не ликвидируют Нацэнергохолдинг, энергетика Киргизии будет на дне", - Р.Умбеталиев
11:06  КазУятМодель Нарчаева успешно продала "картину" - отпечаток части тела, откуда ноги растут (фото)

09:36  Туркмены в Вашингтоне таскают гробы к Конгрессу и офису ВОЗ, разоблачая Аркадага как "врача и человека", - И.Джорбенадзе.
08:50  КазСенат - vip-санаторий аппаратных отставных козы-барабанщиков. Чья хата в масле?
08:48  В Нур-Султане разработали три плана действий ко второй волне КВИ - А, В и С. (бежать, тикать и линять?)
08:42  "Снижение наших экономических показателей в три раза меньше, чем в других странах", - Елбасы успокоил елба-подданных
08:37  В Китае нашли кости ранее невиданных динозавров - Синанкилозавр чжучэнгенсис
08:34  Изуверы, иноверцы. Кто потравил паленой водкой туркменов в Турции? (идет следствие)
07:39  Хобот не болит. Разработчик казахстанской вакцины против КВИ Кутумбетов испытал ее на себе - "особых патологий нету"
07:34  Китай фиксирует стратегическую позицию в противостоянии с США, - В.Павленко
07:32  Как спасти киргизского мериноса - проблемы и перспективы, - Олег Кудяков
07:20  США разработали план против российских наемников в Ливии, - "НГ"
07:11  В Хорезме и Бухаре сотрудники хокимията и УВД задержаны при получении взяток
07:06  Кого мы съели? Сибирская язва в Кара-Суйском районе Киргизии: село Тогуз-Булак закрыто на карантин
07:03  Британия недовольна наплывом иммигрантов. Гребут Ла-Манш лодками...
06:50  РосБалалаечник Спиваков сдал "лукашенковский" орден. Путинские оставил, пока
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   |   КАДРЫ   | 
КОВИ убил автора Гимна Таджикистана поэта Гулназара Келди
12:38 14.08.2020

"Это большая потеря для таджикской литературы": друзья Келди о покойном
Абдуллох Гурбати, Мусо Бобоходжиев,
Автора текста гимна Таджикистана Гулназара Келди похоронили 13 августа на мемориальном кладбище в Лучобе. Он скончался в больнице, куда был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Похороны поэта состоялись в тот же день. Проститься с Народным поэтом пришли друзья, близкие, почитатели его творчества.

"За два дня до этого я общался с ним по телефону, - вспоминает Аскар Хаким, Народный поэт Таджикистана. - Когда узнал, что он был госпитализирован, я позвонил, он сам ответил, мы пообщались, спросил о его состоянии, он сказал, что было хуже, но сейчас улучшается.

Я надеялся, что через несколько дней он будет выписан, лечащие врачи также говорили, что через 4-5 дней он выпишется. Однако прошлой ночью выяснилось, что состояние ухудшилось, он подключен к ИВЛ. Это большая утрата".

"Это большая потеря для современной таджикской литературы, - сказал Афзалшо Шоди, Народный артист Таджикистана. - Очень досадно, что мой учитель ушел. Я написал музыку к 30 произведениям поэта. Совместно организовывали творческие вечера, пели. Очень сожалею, что сегодня мы провожаем учителя в последний путь. Да пребудет он в раю".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597397880
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 августа 2020 года №507
- Сенат-2020: сюрпризов не будет
- Краткосрочный экономический индикаторв январе-июле 2020г. составил 97,3%
- Риски в квадрате
- Алматинские предприниматели пожаловались депутатам демпартии "Ак жол" на невозможность рефинансирования (без увеличения нагрузки) прежних кредитов по пониженным ставкам в рамках господдержки
- О возобновлении международных полетов
- Минсельхоз существенно увеличил субсидии для отрасли молочного животноводства
- А вас, Харрис, я попрошу остаться
- По итогам 7 месяцев т. г. в базовых отраслях экономики РК сохраняется положительная динамика
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  