КОВИ убил автора Гимна Таджикистана поэта Гулназара Келди

12:38 14.08.2020

"Это большая потеря для таджикской литературы": друзья Келди о покойном

Абдуллох Гурбати, Мусо Бобоходжиев,

Автора текста гимна Таджикистана Гулназара Келди похоронили 13 августа на мемориальном кладбище в Лучобе. Он скончался в больнице, куда был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Похороны поэта состоялись в тот же день. Проститься с Народным поэтом пришли друзья, близкие, почитатели его творчества.



"За два дня до этого я общался с ним по телефону, - вспоминает Аскар Хаким, Народный поэт Таджикистана. - Когда узнал, что он был госпитализирован, я позвонил, он сам ответил, мы пообщались, спросил о его состоянии, он сказал, что было хуже, но сейчас улучшается.



Я надеялся, что через несколько дней он будет выписан, лечащие врачи также говорили, что через 4-5 дней он выпишется. Однако прошлой ночью выяснилось, что состояние ухудшилось, он подключен к ИВЛ. Это большая утрата".



"Это большая потеря для современной таджикской литературы, - сказал Афзалшо Шоди, Народный артист Таджикистана. - Очень досадно, что мой учитель ушел. Я написал музыку к 30 произведениям поэта. Совместно организовывали творческие вечера, пели. Очень сожалею, что сегодня мы провожаем учителя в последний путь. Да пребудет он в раю".