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Сделавший себе сеппуку тадж-министр Худоерзода собрал кишки и уже встал на ноги
12:40 14.08.2020

Пытавшийся совершить суицид министр транспорта Таджикистана уже встал на ноги

Мавзуна Абдуллоева,

Состояние здоровья министра транспорта Таджикистана Худоера Худоерзода улучшилось, его перевели в обычную палату. Он уже может самостоятельно выходить к родным и близким, которые приходят проведать его, сообщил "Азия-Плюс" источник в министерстве транспорта Таджикистана.

"Мы, работники ведомства, также каждый день ходим в больницу, но нам не позволяют увидеть Худоера Худоерзода, однако мы узнали от родных, что его состояние улучшилось, и он уже может самостоятельно ходить", - сообщил источник.
По сообщению таджикских властей, министр транспорта Таджикистана Худоер Худоерзода пытался свести счеты с жизнью, но родные успели спасти его.

В настоящее время глава Минтранса находится в больнице "Истиклол".

Пресс-центр Генпрокуратуры Таджикистана 11 августа сообщил, что ранним утром 62-летний Худоер Худоерзода в результате возникшего семейного конфликта, находясь у себя в квартире по столичной улице Джаббора Расулова, предпринял попытку самоубийства, используя хозяйственный нож.

По данным Радио "Озоди", министр Худоерзода был доставлен в медучреждение с двумя ножевыми ранениями в живот.

Родные министра, которые находились дома, узнав о случившемся, оказали ему первичную медицинскую помощь.

Генпрокуратура также сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Однако по какой статье открыто дело не сообщалось.

Сегодня в Генпрокуратуре "Азия-Плюс" также не ответили на этот вопрос, посоветовав обратиться с этим вопросом письменно.

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Источник - asiaplustj.info
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