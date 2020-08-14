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Новосоздаваемый Тадж-банк "Саноатсодиротбонк" доверили возглавить Хокимшоху Бобозода
14:37 14.08.2020

Экс-глава Фонда поддержки предпринимательства возглавил новый банк Таджикистана

Главой создаваемого промышленно-экспортного банка Таджикистана "Саноатсодиротбонк" постановлением правительства назначен Хокимшох Бобозода. До этого Бобозода работал на должности директора государственного учреждения "Фонд поддержки предпринимательства при правительстве РТ".

Постановлениями правительства в связи с преобразованием ГУ "Фонд поддержки предпринимательства при правительстве РТ" в ГУП промышленно-экспертный банк Таджикистана "Саноатсодиротбонк" Бобозода освобожден от должности директора Фонда и назначается председателем правления нового банка.

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Ранее постановлением правительства новому банку поручалось представить документы в Национальный банк Таджикистана для получения лицензии на осуществление банковской деятельности.

Министерство финансов обязуется предусмотреть определенную сумму в республиканском бюджете для увеличения уставного фонда "Саноатсодиротбонк".

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе своего последнего обращения к парламенту поручил правительству образовать банк для поддержки малого и среднего предпринимательства, особенно, производственников и экспортеров.

"Необходимо ежегодно увеличивать выделение средств из государственного бюджета для плодотворной кредитной деятельности этого банка", - поручил президент.
Министр финансов Файзиддин Каххорзода в середине февраля этого года сообщил на пресс-конференции, что ведутся работы над подготовкой устава создаваемого банка, рассматриваются возможные источники финансирования этой кредитной организации.

"Определены нормы: уставной капитал банка должен превышать 50 млн сомони ($5,1 млн)", - сказал он.

Министр подчеркнул, что также определяются операции, которые можно будет проводить посредством создаваемого банка.

"У нас есть единственный государственный банк – "Амонатбанк". В связи с нынешней ситуации в банковском секторе страны мы не хотим, чтобы вся тяжесть легла на один банк. Поэтому создаем условия для того, чтобы заработал еще один государственный банк и осуществил непосредственное финансирование реальных отраслей экономики", - сказал Каххорзода.
В настоящее время в республике функционируют 18 коммерческих банков, среди которых только один банк является государственным – "Амонатбанк".

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Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597405020
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