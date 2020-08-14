Американские нефте-танкеры больше не придут в порты Беларуси, - угрожает Помпео

15:38 14.08.2020

Американские нефтяные танкеры больше не зайдут в "Белорусское море"

Помпео пригрозил Лукашенко прекращением поставок энергоносителей



Светлана Гомзикова

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Дмитрий Солонников



США могут ввести санкции против Белоруссии и прекратить поставки нефти в страну, поскольку разочарованы ситуацией в республике после прошедших выборов. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил глава американского Госдепартамента Майк Помпео.



На этой неделе руководитель дипломатического ведомства США совершает европейское турне. В начале года он наведался с официальными визитами в страны бывшего Советского Союза, в том числе, в Белоруссию. На этот раз в графике его посещений (с 11 по 15 августа) значатся Чехия, Словения, Австрия и Польше.



Последние события в Белоруссии Помпео прокомментировал из Праги.



По его словам, США еще не определились, как реагировать на массовые протесты в республике - "все это предстоит еще определить". А, кроме того, "необходимо посмотреть, как будет развиваться ситуация в Белоруссии в ближайшем будущем", отметил госсекретарь, отвечая на вопрос, будут ли введены санкции против Минска.



Сам он глубоко разочарован тем, что "голосование не было свободным и справедливым", а по отношению к "мирным протестующим" применялось "неподобающее насилие". В связи с чем, не исключил, что Белый дом может принять решение о санкциях против Минска и приостановке поставок нефти в страну. Во всяком случае, как он сказал, администрация "рассмотрит каждый из этих вопросов".



На самом деле, в угрозе санкций нет ничего необычного. Американские политики и чиновники (в том числе, и Помпео) разбрасываются этими угрозами направо и налево, так что в мире, наверное, не осталось уже ни одной страны, против которой США не ввели бы санкции.



Гораздо показательней нефтяной шантаж госсекретаря и угроза отлучить Минск от поставок американского сырья. Потому что во время своего "исторического" февральского визита в столицу Белоруссии Помпео посулил Лукашенко на 100% обеспечить республику американской нефтью по конкурентным ценам.



"Мы (США - прим.) являемся крупнейшим производителем энергии в мире, и все, что вам нужно сделать, это позвонить нам, - заявил он на встрече с белорусским лидером.



Лукашенко - "позвонил". Потому что в мае было объявлено, что Белоруссия в рамках новой государственной стратегии по диверсификации начинает поставки нефти из США. Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил тогда, что подобное сотрудничество будет способствовать энергетической безопасности государства, а также обеспечит суверенитет страны в экономической сфере.



На данные момент Новополоцкий НПЗ принял две партии американской нефти: первую, объемом 80 тысяч тонн, - в июне. Вторую (примерно такую же) - буквально на днях. А вот будет ли третья и последующие, это теперь под большим вопросом… Теперь эта нефть стала предметом шантажа.



- В отношении Белоруссии проводится стандартная политика кнута и пряника, комментирует ситуацию директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. - С одной стороны, есть выступление лидеров Латвии, Литвы и Польши, которые говорят, что готовы вывести ситуацию из кризиса и предлагают некий план урегулирования. Но для этого Лукашенко должен отказаться от целого ряда своих позиций - аннулировать результаты выборов, как минимум.



Они говорят: не надо вводить санкции против Белоруссии, это толкнет ее в объятия России. Давайте лучше мы вам поможем выстроить национальный диалог, потому что Белоруссия должна идти по пути евроинтеграции.



Это, скажем так, "политика пряника". С другой стороны - политика кнута.



Ясно, что кнут и пряник должны быть в разных руках. Поэтому кнут в руках Помпео, который уже угрожает: мол, если что-то, "мы введем санкции, мы не будем давать углеводородное топливо, мы можем арестовать счета… и т. д."



Но в этой ситуации вопрос лавирования белорусских властей - что они могут выбрать. И, в общем, первое высказывание, что жесткие санкции будут способствовать восточному вектору развитию Белоруссию, оно объективно. Так и есть. Если снова будут закрыты абсолютно все двери, все возможности перед Александром Григорьевичем на Западе, то он просто в силу обстоятельств будет больше работать на Востоке. Уж там больше с Россией, больше с Китаем - но где-то здесь…



Поэтому должно быть одно и другое. И Помпео здесь, конечно же, выступает в определенной роли, строго согласованной в международном распределении этих ролей.



А то, что американцы различными угрозами действуют на европейском театре, так они там не только Белоруссии угрожают. Они и Германии угрожают, и другим странам угрожают. Понятно, что экономическая мощь США, их давление в Европе сейчас позволяют им таким образом себя вести.



"СП": - Штаты постоянно пугают европейцев тем, что "Северный поток - 2", это энергетическое оружие России. Но тут получается, они свою нефть используют, по сути, как орудие шантажа…



- Конечно. Они используют и нефть, и доллары используют. Используют то, что золотовалютные резервы ряда стран хранятся в Штатах. Все средства ими используются.



Другое дело, мы же знаем, действительно, что "наши разведчики хорошие", а у них, это "гадкие шпионы". Здесь все то же самое.



"СП": - А европейцам, может, стоит прислушаться к словам госсекретаря США. Ведь если "Северный поток - 2" не будет построен, они будут так же вести себя и по отношению к ним. Только шантажировать будут газом…



- Будут, разумеется, шантажировать. Они уже это делают. И никто не скрывает, что так оно будет. А дальше - выбор за европейскими элитами.



Они согласны, что им условия станут диктовать Соединенные Штаты, значит, будут идти у них на поводу. Собственно, так оно и было всю послевоенную историю. Германии (как и Япония) просто была оккупированной страной, которая управлялась во многом из-за океана. Поэтому очень многие элиты в Германии выращены в привычке того, что они управляются оттуда. И США продолжают пытаться этот статус-кво сохранить.



Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов тоже ничуть не удивлен позицией Помпео:



- Скорее, меня удивило, если бы реакция американской администрации на события в Белоруссии была иной. Ведь и некоторые страны Евросоюза достаточно жестко высказались по поводу силового подавления протестов, и тоже угрожают Лукашенко санкциями.



Поэтому ничего удивительного во всем этом нет.



На самом деле, это означает, что теперь у Лукашенко, если он останется на посту главы государства, сокращаются возможности для маневра. До этого он, помните, бравировал тем, что Минск может сотрудничать в нефтяной отрасли и с другими странами, давая понять, что если Россия не пойдет на определенные уступки, она может потерять белорусский рынок.



Кстати, февральский визит Помпео, насколько известно, вызвал большое раздражение у российского руководства.



То есть, Лукашенко занимался фактически шантажом. Хотя понятно было, что никаких серьезных поставок в ближайшее время из США ожидать нельзя.



Но для Александра Григорьевича это была обычная тактика. Ведь были же и до этого поставки из других стран - из Норвегии и Венесуэлы. Только это все были разовые акции, чтобы продемонстрировать Москве, в первую очередь, что страна может переключиться на других поставщиков энергоносителей. И за ценой, что называется, не постоит.



Теперь Минск оказался в ситуации, когда возможности для подобного шантажа будут весьма и весьма ограничены.



А то, что Помпео слишком резко высказался, так это для него обычная риторика. Было бы странно, если бы он в этом случае промолчал, тем более что в Штатах скоро выборы. И администрации Трампа не нужны лишние упреки в том, что она поддерживает диктаторов. Лукашенко - для Трампа не та фигура, чтобы из-за него рисковать предвыборными очками ради каких-то призрачных продаж нефти.